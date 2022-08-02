Tác hại của việc cho trẻ ăn cơm chan canh, dù trẻ có ăn nhanh mẹ cũng nên hạn chế

Nuôi dạy con 02/08/2022 18:13

Để tiết kiệm thời gian ăn uống, hoặc vì sở thích cá nhân thích ăn canh với cơm, do đó họ áp dụng cả với trẻ em. Cơm chan canh tuy tiện lợi nhưng nếu để lâu sẽ không tốt cho trẻ nhỏ.

Tác hại khi cho bé ăn cơm chan canh

Không có lợi cho tiêu hóa, tăng gánh nặng cho dạ dày và đường ruột

Thức ăn chúng ta ăn trước tiên phải trải qua quá trình tiêu hóa sơ bộ trong miệng. Răng cắt và nghiền thức ăn thành những mảnh nhỏ, tuyến nước bọt liên tục tiết ra nước bọt trộn đều với thức ăn.

Khi trộn lẫn canh và cơm với nhau, trẻ thường nuốt nhanh, thời gian nhai ngắn, tiết nước bọt cũng ít hơn, thức ăn không được nhai ở miệng. Cách ăn này khiến các dây thần kinh vị giác trên lưỡi không được kích thích đủ, dạ dày và tuyến tụy không tiết ra nhiều dịch tiêu hóa.

Tác hại của việc cho trẻ ăn cơm chan canh, dù trẻ có ăn nhanh mẹ cũng nên hạn chế - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Dịch tiêu hóa bị canh làm loãng khiến thức ăn ăn vào không thể tiêu hóa và hấp thu tốt ở đường tiêu hóa. Thêm vào đó, chức năng của trẻ chưa hoàn thiện, nếu rơi vào trường hợp này sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa của trẻ.

Vì một lượng lớn nước canh đi vào dạ dày sẽ làm loãng axit dịch vị, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu, dù ăn nhiều cũng không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, vô cùng bất lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

Tạo cảm giác no giả và ít giá trị dinh dưỡng

Khi nhai thức ăn, enzyme trong nước bọt tiết ra hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, rất có lợi cho sức khỏe.

Ngược lại, khi chan cơm cùng canh, dịch tiêu hóa bị nước pha loãng khiến quá trình hấp thu dinh dưỡng giảm, tạo cảm giác nhanh no nhưng thực chất lượng dinh dưỡng rất ít.

Đối với trẻ nhỏ, chan nước canh khiến trẻ ăn nhanh, no ảo, dẫn tới thiếu chất. Về lâu dài, thói quen này sẽ tạo thành phản xạ lười nhai, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển cơ hàm ở trẻ.

Nên uống nước canh sau bữa ăn (đối với những người giảm béo có thể ăn canh trước để tạo cảm giác no bụng).

+ Ăn từ từ, nhai kỹ để cảm nhận hết vị của món ăn, vừa tạo điều kiện cho các cơ quan phối hợp hoạt động nhịp nhàng.

+ Không nên sử dụng đồ uống có ga trong bữa cơm, do lượng carbon dioxide dễ làm tăng áp lực, dẫn tới giãn dạ dày cấp.

+ Trong trường hợp cơm khô, khó nuốt, có thể chan ít nước thịt, hoặc nước canh để dễ nhai hơn. Nhưng cần phải nhai kỹ.

+ Tập trung ăn cơm, không nói chuyện khi ăn, vừa ăn vừa xem TV, đọc truyện,

Chú ý:

Khi dùng bữa phải đảm bảo nguyên tắc ăn từ từ, nhai kĩ để cảm nhận hết vị của món ăn, vừa tạo điều kiện cho các cơ quan phối hoạt động nhịp nhàng. Đặc biệt, trẻ nhỏ, cần sớm tạo lập thói quen ăn uống khoa học.

Bác sĩ Minh khuyến cáo các bậc cha mẹ chỉ nên cho con uống canh sau cùng, tránh làm bé no quá, không muốn ăn.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng không nên sử dụng đồ uống có ga trong bữa cơm, do lượng carbon dioxide dễ làm tăng áp lực, dẫn tới giãn dạ dày cấp.

Mẹ cần chăm sóc như thế nào sau sinh?

Mẹ cần chăm sóc như thế nào sau sinh?

Làm mẹ, một thiên chức cao cả của người phụ nữ. Nhưng bên cạnh đó, họ phải chịu rất nhiều hy sinh vất vả trong suốt quá trình mang thai và sinh con sau này. Vậy làm sau sinh, họ cần được chăm sóc thế nào, cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   cơm chan canh Chăm sóc con yêu 3 phương châm nuôi dạy con trẻ

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 11 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?