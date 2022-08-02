Tác hại của việc cho trẻ ăn cơm chan canh, dù trẻ có ăn nhanh mẹ cũng nên hạn chế

Không có lợi cho tiêu hóa, tăng gánh nặng cho dạ dày và đường ruột

Khi trộn lẫn canh và cơm với nhau, trẻ thường nuốt nhanh, thời gian nhai ngắn, tiết nước bọt cũng ít hơn, thức ăn không được nhai ở miệng. Cách ăn này khiến các dây thần kinh vị giác trên lưỡi không được kích thích đủ, dạ dày và tuyến tụy không tiết ra nhiều dịch tiêu hóa.

Thức ăn chúng ta ăn trước tiên phải trải qua quá trình tiêu hóa sơ bộ trong miệng. Răng cắt và nghiền thức ăn thành những mảnh nhỏ, tuyến nước bọt liên tục tiết ra nước bọt trộn đều với thức ăn.

Ảnh minh họa

Dịch tiêu hóa bị canh làm loãng khiến thức ăn ăn vào không thể tiêu hóa và hấp thu tốt ở đường tiêu hóa. Thêm vào đó, chức năng của trẻ chưa hoàn thiện, nếu rơi vào trường hợp này sẽ ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa của trẻ.

Vì một lượng lớn nước canh đi vào dạ dày sẽ làm loãng axit dịch vị, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thu, dù ăn nhiều cũng không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, vô cùng bất lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

Tạo cảm giác no giả và ít giá trị dinh dưỡng

Khi nhai thức ăn, enzyme trong nước bọt tiết ra hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, rất có lợi cho sức khỏe.

Ngược lại, khi chan cơm cùng canh, dịch tiêu hóa bị nước pha loãng khiến quá trình hấp thu dinh dưỡng giảm, tạo cảm giác nhanh no nhưng thực chất lượng dinh dưỡng rất ít.

Đối với trẻ nhỏ, chan nước canh khiến trẻ ăn nhanh, no ảo, dẫn tới thiếu chất. Về lâu dài, thói quen này sẽ tạo thành phản xạ lười nhai, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển cơ hàm ở trẻ.

Nên uống nước canh sau bữa ăn (đối với những người giảm béo có thể ăn canh trước để tạo cảm giác no bụng).

+ Ăn từ từ, nhai kỹ để cảm nhận hết vị của món ăn, vừa tạo điều kiện cho các cơ quan phối hợp hoạt động nhịp nhàng.

+ Không nên sử dụng đồ uống có ga trong bữa cơm, do lượng carbon dioxide dễ làm tăng áp lực, dẫn tới giãn dạ dày cấp.

+ Trong trường hợp cơm khô, khó nuốt, có thể chan ít nước thịt, hoặc nước canh để dễ nhai hơn. Nhưng cần phải nhai kỹ.

+ Tập trung ăn cơm, không nói chuyện khi ăn, vừa ăn vừa xem TV, đọc truyện,

Chú ý:

Khi dùng bữa phải đảm bảo nguyên tắc ăn từ từ, nhai kĩ để cảm nhận hết vị của món ăn, vừa tạo điều kiện cho các cơ quan phối hoạt động nhịp nhàng. Đặc biệt, trẻ nhỏ, cần sớm tạo lập thói quen ăn uống khoa học.

Bác sĩ Minh khuyến cáo các bậc cha mẹ chỉ nên cho con uống canh sau cùng, tránh làm bé no quá, không muốn ăn.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng không nên sử dụng đồ uống có ga trong bữa cơm, do lượng carbon dioxide dễ làm tăng áp lực, dẫn tới giãn dạ dày cấp.