Dinh dưỡng cho trẻ mới biết đi, mẹ cần bổ sung!

Trẻ giai đoạn mới biết đi (thông thường từ 1 đến 3 tuổi) cần tiêu thụ canxi khoảng 700mg/ngày. Mẹ có thể tham khảo chế biến những thực phẩm giàu canxi cho trẻ ăn dặm như:

Đậu nành, đậu phụ

Sữa hạnh nhân, yến mạch

Ngũ cốc tăng cường

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Các loại rau lá xanh như cải xanh, cải xoăn, rau bina…Khi trẻ không dùng sữa, mẹ cần khuyến khích trẻ ăn đủ 2 - 3 phần thức ăn giàu canxi để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Khi trẻ đạt từ 4 đến 8 tuổi thì lượng canxi cần thiết cho mỗi ngày là khoảng 1000mg.

Thực phẩm cung cấp vitamin D

Trước khi tìm hiểu các loại thực phẩm cung cấp nhiều vitamin D cho trẻ thì chúng ta cần nắm được tầm quan trọng của loại vitamin này. Theo các nghiên cứu khoa học, vitamin D có sự ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển chiều cao của trẻ nhỏ. Việc thiếu hụt vitamin D sẽ khiến cho trẻ bị còi xương, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của xương và răng.

Ngoài ra, những trẻ thiếu vitamin D còn đối mặt với việc chiều cao bị hạn chế, thấp lùn hơn các bạn khác.

Vitamin D còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch, tiêu diệt vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể của bé. Hạn chế cho trẻ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, tim mạch, huyết áp, hen suyễn… Vitamin D không có nhiều trong các loại thực phẩm tự nhiên bởi nguồn cung cấp này chỉ đáp ứng được 5 - 10% nhu cầu hằng ngày.

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Tuy nhiên, bố mẹ vẫn nên lưu ý để bổ sung vào thực đơn tránh tình trạng thiếu hụt vitamin D ở trẻ.

Một số loại thực phẩm giàu vitamin D: Cá hồi, lòng đỏ trứng, nấm, sữa, cá trích, cá mòi, hải sản có vỏ, gan bò, sữa chua, đậu phụ, phô mai.

Thực phẩm cung cấp chất béo

Chất béo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ nhỏ. Nó giúp xây dựng và phát triển các mô thần kinh và sản xuất hoocmon. Ngoài ra chất béo còn giúp bé hấp thụ các dưỡng chất thiết yếu: vitamin A, D, E và K

5 loại chất béo tốt cho bé: cá, trái bơ, thịt gà, sữa bò nguyên chất.

Một số lời khuyên cho cha mẹ về chế độ dinh dưỡng cho bé 1 tuổi

Việc cho trẻ em ăn không thể lúc nào cũng đáp ứng vừa đủ 1000 calo như đã tính toán, bởi thói quen ăn uống của trẻ rất thất thường và khó đoán. Chính vì thế, cha mẹ cần lưu ý những điểm sau đẻ việc xây dựng chế độ dinh dưỡng và cho trẻ ăn được dễ dàng hơn. Tạo hứng thú cho trẻ mỗi khi đến bữa ăn, không nên tạo áp lực, ép trẻ ăn.