Dinh dưỡng cho trẻ mới biết đi, mẹ cần bổ sung!

Khi trẻ được 1 tuổi, trẻ mới biết đi và cần calo và dinh dưỡng nhiều hơn hẳn thời kỳ trước đó. Trong giai đoạn này, cha mẹ cần hết sức lưu ý đến việc đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ.
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Thực phẩm cung cấp canxi
Trẻ giai đoạn mới biết đi (thông thường từ 1 đến 3 tuổi) cần tiêu thụ canxi khoảng 700mg/ngày. Mẹ có thể tham khảo chế biến những thực phẩm giàu canxi cho trẻ ăn dặm như:
Cá hồi, cá mòi
Nước cam
Đậu nành, đậu phụ
Sữa hạnh nhân, yến mạch
Ngũ cốc tăng cường
Các loại rau lá xanh như cải xanh, cải xoăn, rau bina…Khi trẻ không dùng sữa, mẹ cần khuyến khích trẻ ăn đủ 2 - 3 phần thức ăn giàu canxi để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Khi trẻ đạt từ 4 đến 8 tuổi thì lượng canxi cần thiết cho mỗi ngày là khoảng 1000mg.
Thực phẩm cung cấp vitamin D
Trước khi tìm hiểu các loại thực phẩm cung cấp nhiều vitamin D cho trẻ thì chúng ta cần nắm được tầm quan trọng của loại vitamin này. Theo các nghiên cứu khoa học, vitamin D có sự ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển chiều cao của trẻ nhỏ. Việc thiếu hụt vitamin D sẽ khiến cho trẻ bị còi xương, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của xương và răng.
Ngoài ra, những trẻ thiếu vitamin D còn đối mặt với việc chiều cao bị hạn chế, thấp lùn hơn các bạn khác.
Vitamin D còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch, tiêu diệt vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể của bé. Hạn chế cho trẻ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, tim mạch, huyết áp, hen suyễn… Vitamin D không có nhiều trong các loại thực phẩm tự nhiên bởi nguồn cung cấp này chỉ đáp ứng được 5 - 10% nhu cầu hằng ngày.
Tuy nhiên, bố mẹ vẫn nên lưu ý để bổ sung vào thực đơn tránh tình trạng thiếu hụt vitamin D ở trẻ.
Một số loại thực phẩm giàu vitamin D: Cá hồi, lòng đỏ trứng, nấm, sữa, cá trích, cá mòi, hải sản có vỏ, gan bò, sữa chua, đậu phụ, phô mai.
Thực phẩm cung cấp chất béo
Chất béo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ nhỏ. Nó giúp xây dựng và phát triển các mô thần kinh và sản xuất hoocmon. Ngoài ra chất béo còn giúp bé hấp thụ các dưỡng chất thiết yếu: vitamin A, D, E và K
5 loại chất béo tốt cho bé: cá, trái bơ, thịt gà, sữa bò nguyên chất.
Một số lời khuyên cho cha mẹ về chế độ dinh dưỡng cho bé 1 tuổi
Việc cho trẻ em ăn không thể lúc nào cũng đáp ứng vừa đủ 1000 calo như đã tính toán, bởi thói quen ăn uống của trẻ rất thất thường và khó đoán. Chính vì thế, cha mẹ cần lưu ý những điểm sau đẻ việc xây dựng chế độ dinh dưỡng và cho trẻ ăn được dễ dàng hơn. Tạo hứng thú cho trẻ mỗi khi đến bữa ăn, không nên tạo áp lực, ép trẻ ăn.
- Tháp dinh dưỡng cho trẻ 1 tuổi về cơ bản là giống những đối tượng khác, nhưng cha mẹ cần chú ý bổ sung đầy đủ vitamin cho con.
- Nên sử dụng đủ chất béo trong chế độ dinh dưỡng, không nên quá hạn chế.
- Không để thức ăn của con quá nóng.
- Nên hạn chế gia vị như muối, đường, bơ... vì chúng sẽ làm mất đi hương vị tự nhiên của món ăn
- Trẻ 1 tuổi vẫn có nguy cơ bị nghẹn thức ăn nên bạn chỉ nên cho bé ăn những thức ăn nhỏ, dễ nhai hoặc đã được nghiền.
- Tránh cho trẻ ăn các loại hạt, cà chua bi, nho nguyên quả, cà rốt, cả chiếc xúc xích, thịt xiên, kẹo cứng hay bơ đậu phộng vì trả có nguy cơ bị nghẹn.
- Cần chắc chắn rằng có người giám sát khi trẻ ăn để tránh trẻ bị nghẹn hay bỏ ăn.