Lấy ráy tai tưởng chừng như vô hại nhưng có thể làm trẻ bị ảnh hưởng thính giác

Ráy tai cũng có những lợi ích nhất định, do đó cha mẹ cần có hiểu biết đúng để không làm ảnh hưởng đến thính giác của con.

Ráy tai có thể bám vào một số bụi trong ống thính giác bên ngoài, và đóng vai trò tốt trong việc làm sạch một số tế bào trao đổi chất trên da.

Ráy tai là thứ được tiết ra từ ống tai, vì vậy chúng ta sẽ cảm thấy nó bị bẩn và cần phải làm sạch nó. Trên thực tế, đây hoàn toàn là cách hiểu sai về “ráy tai”, và sự tồn tại của nó cũng là điều cần thiết.

Ráy tai còn có tác dụng diệt khuẩn, vì ráy tai có chứa axit béo, có tác dụng khử trùng nhẹ. Vai trò của chúng là để tránh nhiễm khuẩn, bảo vệ ống tai, ngăn ngừa viêm tai giữa...

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Ráy tai có thể bảo vệ màng nhĩ. Tai trẻ đang trong giai đoạn phát triển nên màng nhĩ rất mỏng, nếu gặp kích thích quá mạnh sẽ làm cho màng nhĩ bị thương, có khả năng gây điếc và các vấn đề khác.

Theo quan điểm này, ráy tai không những không bẩn, mà sự tồn tại của nó vẫn rất cần thiết! Vì vậy, việc ngoáy tai cho trẻ thường xuyên sẽ tiềm ẩn những nguy hiểm cho sức khỏe.

Ngoài ra, vô tình ngoáy tai có thể làm xước da ống tai. Làm lây nhiễm vi khuẩn, gây ra một số vấn đề khác. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thính giác và ngôn ngữ của em bé.

Ngoài việc lấy ráy tai, còn có 3 điều khác sẽ ngấm ngầm làm hỏng thính giác của trẻ, bố mẹ cũng nên chú ý nhé!

Không nên cho trẻ sơ sinh bú nằm khi uống sữa công thức

Khi trẻ bú bằng bình sữa trẻ em, sữa công thức có thể vẫn chảy ra ngoài khi mà bé không hút và nuốt.



Ảnh minh họa

Điều này khiến cho sữa bị ứ đọng lại trong miệng bé và làm tăng khả năng sữa chảy ngược vào tai, vào vòi nhĩ. Bởi vậy mà mẹ không nên cho trẻ sơ sinh nằm bú khi bú bình.

Cách xì mũi không đúng

Để trẻ xì cả 2 bên mũi cùng lúc, gây ù tai, giảm thính lực

Cách xì đúng là: đầu tiên bé ngậm miệng, nhẹ nhàng giữ một bên mũi, sau đó xì nhẹ qua mũi, xì hơi ra từ lỗ mũi bên kia và lau sạch. Sau đó đổi sang bên kia.

Cho trẻ ở trong môi trường tiếng ồn lớn

Ở trẻ em, tiếng ồn có cường độ trên 80 dB đã gây hại vì làm giấc ngủ không sâu, hoạt động hô hấp và tiêu hóa dễ rối loạn, ảnh hưởng đến tư duy, học tập. Nếu phải sống thường xuyên ở nơi ồn ào như vậy, trẻ nhỏ sẽ nghe kém.