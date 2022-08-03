Từ khi lên 3, cha mẹ nên dạy con những điều này để trẻ thành người có ích cho tương lai

Nhưng mặt trái, yêu thương thái quá, bất phân thị phi cũng sẽ khiến trẻ trở nên yếu đuối và tùy tiện, dẫn đến phá hỏng tương lai con sau này.

Trước hết, điều mà các bậc cha mẹ cần làm là dành cho con cái sự yêu thương, quan tâm đầy đủ. Phụ huynh phải làm tốt vai trò của mình, để trẻ cảm nhận được hơi ấm của gia đình, để trẻ được lớn lên trong môi trường đầm ấm, chan hòa, có như thế thì khi lớn lên trẻ sẽ vô cùng cảm kích sự chăm sóc của cha mẹ, đồng thời sẽ trở thành một con người ấm áp, tích cực, biết quan tâm chăm sóc mọi người xung quanh, từ đó trẻ sẽ phát triển ưu tú hơn.

Cha mẹ nên giúp con trưởng thành một cách độc lập, không nên chiều chuộng, bảo bọc con quá mức, để con muốn làm gì thì làm. Vì như thế con sẽ:

• Chống đối khi mong muốn của trẻ không được đáp lại

• Không biết tự kiềm chế hay tự kiểm soát chính mình

• Khó khăn khi phải theo luật lệ hay quy định

• Thiếu kỷ luật, trở nên ích kỷ và chống đối quyền lực

• Thiếu trách nhiệm với hành vi của mình

• Nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa ba mẹ nuông chiều con và những rối loạn về hành vi cũng như ham mê vật chất của trẻ vị thành niên

• Trẻ ích kỉ và ham muốn cao, không thích chia sẻ

• Trẻ thiếu tự tin

• Thiếu kỹ năng xã hội.

Ảnh minh họa

Cha mẹ nên kịp thời sửa chữa những thói hư tật xấu của con cái, dạy dỗ con cái cẩn thận, tu dưỡng những đức tính tốt của con đức tính quý giá cha mẹ nên truyền dạy cho con ngay từ khi còn nhỏ.

Tạo cho con thói quen đọc sách

Nếu thức ăn nuôi dưỡng cơ thể thì sách nuôi dưỡng tinh thần cho chúng ta. Trẻ càng đọc sách nhiều sẽ càng mở rộng tầm nhìn, thay đổi nhận thức. Sách chính là những tinh hoa, kiến thức mà người đi trước để lại cho thế hệ sau.

Dạy cho con về lòng biết ơn

Lòng biết ơn là một trong những yếu tố quyết định nhân cách của trẻ trong tương lai. Chính vì vậy, hơn cả trí tuệ, dạy con biết ơn là điều các bậc cha mẹ nên quan tâm.

Không làm điều sai trái

Trong cuộc sống, biết chống lại sự cám dỗ của ham muốn bản thân là một điều cần phải học. Đừng làm những điều sai trái, tin vào sự lựa chọn của trái tim. Những việc không nên làm, đừng làm; những gì không nên lấy, đừng lấy. Kiên trì giữ vững tiêu chuẩn đạo đức trong trái tim và không bước qua giới hạn dù nửa bước. Dù làm gì đi chăng nữa, hãy để tâm mình hướng thiện.

Cha mẹ nên dạy cho con tính tự lập ngay từ nhỏ

Nếu từ nhỏ trẻ được cha mẹ bao bọc quá thì khi lớn lên trẻ sẽ không có tính tự lập, làm gì cũng phụ thuộc vào người khác. Những đứa trẻ như vậy thường yếu đuối, ích kỷ, không biết giúp đỡ và yêu thương người khác. Thế nên, ngay từ nhỏ cha mẹ cần phải học cách buông tay và dạy cho con cách sống tự lập. Khả năng đối mặt, biết cách tự giải quyết vấn đề là điều cơ bản một người cần có.

Tôn trọng người khác

Người yêu thương người khác sẽ luôn được yêu thương, người tôn trọng người khác sẽ luôn được tôn trọng. Giữa người với người là quan hệ tương hỗ. Muốn có được sự tôn trọng của người khác, trước tiên bạn phải tôn trọng người khác.

Học cách lắng nghe

Tạo hóa tạo ra con người có 1 cái miệng và 2 cái tai để nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn. Lắng nghe là cách tốt nhất để ta có thể hiểu người khác. Đó đồng thời là một loại trí tuệ trong cách đối nhân xử thế. Những người biết lắng nghe thường được mọi người yêu quý và tôn trọng.