Từ khi lên 3, cha mẹ nên dạy con những điều này để trẻ thành người có ích cho tương lai

Nuôi dạy con 03/08/2022 16:03

Tương lai của người cha mẹ chính là con cái, vậy nên họ rất chú trọng cách giáo dục sớm cho trẻ để con trở thành người có ích cho xã hội sau này.

Trước hết, điều mà các bậc cha mẹ cần làm là dành cho con cái sự yêu thương, quan tâm đầy đủ. Phụ huynh phải làm tốt vai trò của mình, để trẻ cảm nhận được hơi ấm của gia đình, để trẻ được lớn lên trong môi trường đầm ấm, chan hòa, có như thế thì khi lớn lên trẻ sẽ vô cùng cảm kích sự chăm sóc của cha mẹ, đồng thời sẽ trở thành một con người ấm áp, tích cực, biết quan tâm chăm sóc mọi người xung quanh, từ đó trẻ sẽ phát triển ưu tú hơn.

Nhưng mặt trái, yêu thương thái quá, bất phân thị phi cũng sẽ khiến trẻ trở nên yếu đuối và tùy tiện, dẫn đến phá hỏng tương lai con sau này.

Từ khi lên 3, cha mẹ nên dạy con những điều này để trẻ thành người có ích cho tương lai - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Cha mẹ nên giúp con trưởng thành một cách độc lập, không nên chiều chuộng, bảo bọc con quá mức, để con muốn làm gì thì làm. Vì như thế con sẽ:

• Thiếu hụt cảm xúc

• Chống đối khi mong muốn của trẻ không được đáp lại

• Không biết tự kiềm chế hay tự kiểm soát chính mình

• Khó khăn khi phải theo luật lệ hay quy định

• Thiếu kỷ luật, trở nên ích kỷ và chống đối quyền lực

• Thiếu trách nhiệm với hành vi của mình

• Nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa ba mẹ nuông chiều con và những rối loạn về hành vi cũng như ham mê vật chất của trẻ vị thành niên

• Trẻ ích kỉ và ham muốn cao, không thích chia sẻ

• Trẻ thiếu tự tin

• Thiếu kỹ năng xã hội.

Từ khi lên 3, cha mẹ nên dạy con những điều này để trẻ thành người có ích cho tương lai - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Cha mẹ nên kịp thời sửa chữa những thói hư tật xấu của con cái, dạy dỗ con cái cẩn thận, tu dưỡng những đức tính tốt của con đức tính quý giá cha mẹ nên truyền dạy cho con ngay từ khi còn nhỏ. 

Tạo cho con thói quen đọc sách

Nếu thức ăn nuôi dưỡng cơ thể thì sách nuôi dưỡng tinh thần cho chúng ta. Trẻ càng đọc sách nhiều sẽ càng mở rộng tầm nhìn, thay đổi nhận thức. Sách chính là những tinh hoa, kiến thức mà người đi trước để lại cho thế hệ sau.

Dạy cho con về lòng biết ơn

Lòng biết ơn là một trong những yếu tố quyết định nhân cách của trẻ trong tương lai. Chính vì vậy, hơn cả trí tuệ, dạy con biết ơn là điều các bậc cha mẹ nên quan tâm.

Không làm điều sai trái

Trong cuộc sống, biết chống lại sự cám dỗ của ham muốn bản thân là một điều cần phải học. Đừng làm những điều sai trái, tin vào sự lựa chọn của trái tim. Những việc không nên làm, đừng làm; những gì không nên lấy, đừng lấy. Kiên trì giữ vững tiêu chuẩn đạo đức trong trái tim và không bước qua giới hạn dù nửa bước. Dù làm gì đi chăng nữa, hãy để tâm mình hướng thiện.

Cha mẹ nên dạy cho con tính tự lập ngay từ nhỏ

Nếu từ nhỏ trẻ được cha mẹ bao bọc quá thì khi lớn lên trẻ sẽ không có tính tự lập, làm gì cũng phụ thuộc vào người khác. Những đứa trẻ như vậy thường yếu đuối, ích kỷ, không biết giúp đỡ và yêu thương người khác. Thế nên, ngay từ nhỏ cha mẹ cần phải học cách buông tay và dạy cho con cách sống tự lập. Khả năng đối mặt, biết cách tự giải quyết vấn đề là điều cơ bản một người cần có.

Tôn trọng người khác

Người yêu thương người khác sẽ luôn được yêu thương, người tôn trọng người khác sẽ luôn được tôn trọng. Giữa người với người là quan hệ tương hỗ. Muốn có được sự tôn trọng của người khác, trước tiên bạn phải tôn trọng người khác.

Học cách lắng nghe

Tạo hóa tạo ra con người có 1 cái miệng và 2 cái tai để nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn. Lắng nghe là cách tốt nhất để ta có thể hiểu người khác. Đó đồng thời là một loại trí tuệ trong cách đối nhân xử thế. Những người biết lắng nghe thường được mọi người yêu quý và tôn trọng.

Lấy ráy tai tưởng chừng như vô hại nhưng có thể làm trẻ bị ảnh hưởng thính giác

Lấy ráy tai tưởng chừng như vô hại nhưng có thể làm trẻ bị ảnh hưởng thính giác

Lấy ráy tai tưởng chừng vô hại nhưng lại vô tình làm ảnh hưởng đến thính lực của trẻ mà nhiều bậc phụ huynh không hề hay biết.

Xem thêm
Từ khóa:   cách dạy con tự lập Cha mẹ học cách yêu thương con cách dạy con biết ơn

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 11 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?