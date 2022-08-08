3 giai đoạn vàng để bổ sung canxi đầy đủ cho con, cha mẹ dù bận mấy cũng chớ bỏ qua

Người mẹ nào cũng đều mong con mình khỏe mạnh và thông minh. Nếu muốn như vậy quá trình thụ thai cần diễn ra trong độ tuổi cha mẹ khỏe mạnh, chất lượng trứng và tinh trùng tốt.

Trước và trong quá trình mang thai, người mẹ cần bổ sung đầy đủ canxi, điều này sẽ giúp phôi thai phát triển tốt hơn. Thai nhi phát triển từ một phôi thai nhỏ lúc đầu cho tới khi dài khoảng 50cm và nặng gần 3kg đòi hỏi sự cố gắng rất nhiều từ người mẹ.

Trong giai đoạn mang thai, nhất là 3 tháng cuối của thai kỳ, nhu cầu canxi của cơ thể tăng cao để phục vụ cho sự phát triển của thai nhi. Khi lượng canxi không được cung cấp đầy đủ, cơ thể bà mẹ có xu hướng tự “rút” canxi để truyền cho bé... Phụ nữ mang thai bị thiếu canxi sẽ có dấu hiệu như cảm thấy mệt mỏi, đau nhức khắp cơ thể, tê chân, đau lưng, đau khớp, chuột rút, hạ canxi huyết quá mức, nặng hơn có thể bị co giật, bàn tay co rúm.

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Việc bổ sung canxi cho bà bầu 3 tháng cuối có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự hình thành xương khớp và răng miệng của trẻ sau này. Vậy nên mẹ cần chú ý các bổ sung canxi sao cho đúng và đủ để đảm bảo sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

Giai đoạn 3 tháng đầu của trẻ sơ sinh

Canxi có vai trò quan trọng với cơ thể của trẻ, do vậy việc bổ sung canxi cho bé đúng cách giúp trẻ phát triển khỏe mạnh là điều cha mẹ cần chú ý. Tuy nhiên làm sao bổ sung canxi đúng cách là điều không phải ai cũng biết. Không phải cứ cho trẻ uống thật nhiều canxi là tốt mà phải thực hiện đúng cách mới có thể mang lại hiệu quả và giúp trẻ hấp thu tốt nhất.

Trẻ thiếu canxi có những biểu hiện gì?

Nếu tình trạng thiếu canxi nghiêm trọng, trẻ rất hay quấy khóc nhất là về đêm, tâm trạng thất thường, khó ngủ, chất lượng ngủ kém, dễ đổ mồ hôi trộm, tóc rụng vành khăn, chậm mọc răng…

Cũng có một số trẻ thiếu canxi dẫn tới hệ xương phát triển không bình thường, chẳng hạn như chân bị cong rõ rệt. Điều này vô cùng bất lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.

Vì vậy, người mẹ nên quan sát kỹ tình trạng của con mình và chú ý đến việc bổ sung canxi đầy đủ cho bé. Khi phát hiện con mình có những vấn đề trên, người mẹ nên đưa con đi khám. Người mẹ cần bổ sung canxi cho trẻ dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chứ không được bổ sung mù quáng, nếu không sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn.

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Lời khuyên khi bổ sung canxi

Liều canxi khuyến nghị hàng ngày cho phụ nữ mang thai là khoảng 1.000mg/ngày, chế độ ăn uống hàng ngày có thể không đáp ứng đủ, nên bạn cần thêm các chế phẩm bổ sung canxi. Để việc bổ sung hiệu quả, bạn cần lưu ý những điều sau:

Dùng các chế phẩm bổ sung vitamin D hoặc các loại thực phẩm giàu vitamin D vì chúng giúp xương hấp thu canxi.

Nếu bạn đang dùng các chế phẩm bổ sung sắt, cần tránh uống cùng với các chế phẩm bổ sung canxi vì sắt cản trở hấp thu canxi.

Trong một số trường hợp, sử dụng các chế phẩm bổ sung canxi có thể gây ra táo bón/tiêu chảy. Mộ số người báo cáo các triệu chứng ợ nóng do dùng các chế phẩm bổ sung canxi. Nếu điều này xảy ra, hãy hỏi ý kiến bác sĩ để thay đổi dạng sử dụng chứ không phải là dừng thuốc.

Canxi cũng có mặt trong các loại thực phẩm như: cá (đặc biệt cá hồi), thịt, sữa, phô mai, vừng... Bạn nên ăn uống đa dạng các loại thực phẩm, bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng,... để cung cấp dưỡng chất giúp thai nhi phát triển tốt.