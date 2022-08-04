Tác hại của việc “nghiện điện thoại” có thể mẹ bầu chưa biết

Mẹ bầu 04/08/2022 18:14

Hiện nay, điện thoại di động rất phổ biến với mọi người đến nỗi thậm chí có người còn mang theo 2-3 chiếc bên mình để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng rất hữu dụng trong cuộc sống của mỗi người, phục vụ cho việc liên lạc, giải quyết công việc và giải trí.

Bà bầu sử dụng điện thoại khi mang thai cần nhớ những lưu ý sau để bảo vệ sức khỏe của mình và thai nhi:

Không dùng điện thoại trong thời gian dài

Nhiều bà bầu sau khi mang thai không thể đi làm, họ chỉ ở nhà dưỡng thai nên có nhiều thời gian rảnh. Việc ở nhà lâu sinh buồn chán, ngoài nghịch điện thoại ra họ chẳng biết làm gì. Lúc này, bạn nên dành thời gian tập luyện, rèn luyện thể chất thay vì chơi điện thoại.

Tác hại của việc “nghiện điện thoại” có thể mẹ bầu chưa biết - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Dùng điện thoại trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến thị lực, khiến cơ thể mệt mỏi, dễ ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi thai. Vì vậy, bà bầu cần kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại của bản thân. Thay vì sử dụng điện thoại quá nhiều, bạn nên nghe nhạc để giải tỏa bớt căng thẳng.

Chỉ nên sử dụng điện thoại trong những trường hợp cần thiết

Gửi tin nhắn hoặc sử dụng điện thoại cố định là một sự ưu tiên hàng đầu với mẹ bầu

Chỉ sử dụng khi điện thoại có tín hiệu mạnh

Tránh để điện thoại trước ngực gây ảnh hưởng không tốt đến tim và hệ nội tiết trong cơ thể

Tác hại của việc “nghiện điện thoại” có thể mẹ bầu chưa biết - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Để điện thoại xa đầu nằm khi ngủ nhằm tránh các tia bức xạ gây ảnh hưởng đến mẹ và thai nhi

Không sử dụng điện thoại lúc đang sạc pin vì các linh kiện nóng lên làm tăng bức xạ và tăng các nguy cơ cháy nổ.

Đừng đọc quá nhiều nội dung bạo lực, tiêu cực

Trong thời kỳ mang thai, các mẹ cần duy trì trạng thái tinh thần thoải mái, vui vẻ. Khi dùng điện thoại, bạn hãy hướng đến nội dung mang tính chất thư giãn, chớ nên đọc quá nhiều nội dung tiêu cực, đáng sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ bầu cũng như thai nhi trong bụng mẹ.

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