4 điều kiêng kỵ cha mẹ cần tránh khi đặt tên cho con 

Nuôi dạy con 30/08/2022 16:52

Sinh con ra, bậc phụ huynh nào cũng muốn đặt cho con cái tên thật đẹp, mang nhiều ước mơ, hy vọng, Tuy vậy, dưới đây là một số điều kiêng kỵ khi cha mẹ đặt tên cho con để tránh điềm xui xẻo.

Đặt tên con thế nào cho hay? Đặt tên cho con trai? Hay tên hay cho bé gái? … đều là những câu hỏi và thắc mắc nhiều bậc phụ huynh đắn đo suy nghĩ mỗi khi tìm tên đẹp cho con. Nhưng có một điều quan trọng nhất mà nhiều bố mẹ hay chú ý tìm hiểu đầu tiên đó chính là những điều kiêng kỵ khi đặt tên cho con. Trong bài viết này, Megamart sẽ tổng hợp những trường hợp cần tránh khi đặt tên cho con dành cho cả bé trai và bé gái để các bố mẹ tham khảo nhé.

1. Chọn tên tầm thường, nông cạn

Một cái tên đẹp, dễ nhớ, giản dị hay cái tên mới mẻ, độc đáo đều không có chỗ cho sự tầm thường, nông cạn. Để tránh điều đó, bạn không nên dùng những tên nằm trong các đề tài đã trở nên sáo mòn (như phúc lộc tài, nhân thọ an khang…) hoặc lạm dụng thành ngữ, tục ngữ trong việc đặt tên.Không một ai muốn có cái tên thô tục để làm hành trang theo suốt cuộc đời mình. Vì vậy, bạn không nên để con cái mình mang theo điều bất như ý đó.

4 điều kiêng kỵ cha mẹ cần tránh khi đặt tên cho con  - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

2. Tránh đặt tên con trùng tên ông bà tổ tiên

Ông bà ta từ xưa đến nay vẫn luôn dạy con cháu ghi nhớ cội nguồn, thể hiện lòng biết ơn với tổ tiên, ông bà và giữ gìn bản sắc “kính trên nhường dưới” trong gia đình. Trong việc đặt tên cho con cái cũng vậy, tuyệt đối nên tránh đặt tên con trùng với tên những bậc bề trên trong gia đình, và tránh không được trùng tên cả ông bà tổ tiên đã mất. Việc đặt tên con trùng với những anh chị em cùng vai vế trong nhà cũng là điều không nên.

Người xưa đã nói “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, vì vậy, việc đặt tên con trùng với những bậc vai vế lớn hơn trong nhà được coi là phạm húy và những đứa trẻ này thường sẽ không được tổ tiên phù trợ, không được mọi người trong dòng họ quý mến. Một số bậc làm cha mẹ trẻ hiện nay thường cho rằng trong dòng họ có biết bao nhiêu tên và không thể tránh khỏi việc đặt trùng tên con cái được. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể thực hiện được nếu bố mẹ xem xét và tìm hiểu kĩ những tên trong 3 đời của dòng họ và không đặt trùng là được.

4 điều kiêng kỵ cha mẹ cần tránh khi đặt tên cho con  - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

3. Tránh đặt tên quá cầu toàn

Điều này không chỉ giúp con sau này đỡ mang áp lực từ những cái tên như Thành Công, Mỹ Nhân, Trạng Nguyên… mà còn giúp người ngoài không mang tâm lý cho rằng ba mẹ trẻ quá cực đoan.

Tóm lại, dù có muốn tên của con có hay đến đâu thì cũng đừng đặt tên cho con tốt đẹp quá, bởi nó sẽ cho thấy ba mẹ là một người không suy nghĩ sâu sắc khi chỉ chăm chăm vào một vấn đề và không có tính gợi mở hơn. Hơn nữa, nó cũng có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con bạn khi gắn liền với bé.

4. Tên dài, tên lạ... khổ cháu con

Bên cạnh những cái tên rất ngắn thì còn có những cái tên vừa, dài và rất dài. Thế nhưng có những tên vừa nhưng lại tạo ra sự bất ngờ như Nguyễn Văn Lục Lạo. Hay những cái tên mang ý nghĩa đẹp nhưng vì một lý do nào đó lại mất đi cái hay vốn có: Nguyễn Thị Mai Lang (thay vì Lan), Phạm Hùng Vỉ (thay vì Vĩ)...

Đặc biệt, những cái tên rất dài khi in danh sách vào điểm thì phải xuống dòng. Hoặc làm danh sách đưa các em tự ghi tên để làm việc gì đó thì những cái tên rất dài bao giờ cũng ghi hai dòng trong ô.

Đối với các bậc phụ huynh, việc lựa chọn tên cho con cái bao giờ cũng mang ý nghĩa riêng, đặc biệt là mong muốn về tương lai tốt đẹp của con mình. Tuy nhiên, chúng ta cần chọn tên có độ dài phù hợp. Ngoài những lý do đảm bảo ghi trên các văn bản hay giấy tờ, thì thông thường bạn bè hay ai đó gọi cũng chỉ gọi tên hay kèm chữ lót mà thôi.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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