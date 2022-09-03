Hầu hết trẻ sơ sinh đều có mũi tương đối ngắn, nhưng bố mẹ hãy yên tâm vì nguyên nhân là do lúc nhỏ sống mũi chưa hiện rõ.

Trên thực tế, mũi của trẻ sơ sinh tương đối tẹt trông rất dễ thương, nhưng nếu cha mẹ muốn biết con mình khi lớn lên có mũi đẹp hay không thì điều quan trọng chính là phải xem kích thước mũi của trẻ.

Từ 1 đến 1,5 tuổi, thóp của bé bắt đầu khép kín lại, xương mặt và xương mũi mới đẩy nhanh tốc độ phát triển. Lúc này sống mũi dần dài ra cho tới tuổi trưởng thành.

Ví dụ, nếu đầu mũi của trẻ có nhiều thịt thì sau này có khả năng sống mũi cao, nếu mũi của trẻ có lỗ mũi rộng hơn thì khi lớn lên sẽ có xu hướng to ra.

Ngoài ra, trẻ có lỗ mũi cách nhau rộng thường có xu hướng bị xẹp mũi. Vì vậy, mũi của trẻ càng nhỏ sẽ càng thẳng và thanh thoát hơn khi lớn lên.

Ảnh minh họa

2. Mắt của trẻ càng dài và mảnh

Một số trẻ sơ sinh có đôi mắt nhỏ, thậm chí chưa lên mí khi mới sinh ra. Mắt bé bị nheo lại thành một khe, và không rõ, nhìn như mắt một mí hoặc không phân biệt được mí đơn hay đôi.

Nhiều bà mẹ khá lo lắng khi thấy con một mí và không biết lớn lên trông thế nào. Nhưng trên thực tế, không cần phải lo lắng, miễn là độ dài là đủ, khả năng mắt sẽ to hơn sau khi mở là khá cao.

Mặt khác, trẻ sơ sinh có thị lực đặc biệt kém. Ngay cả khi mở mắt ra, cũng không thể nhìn thấy những thứ ở quá xa. Mí mắt dày và mỡ có thể bảo vệ trẻ.

Bố mẹ không nên quá lo lắng vì điều này, bởi sau khoảng 1 tháng mắt bé có thể sẽ dần rõ nét hơn và mẹ sẽ nhanh chóng thấy được đôi mắt to tròn và long lanh hơn.

Đặc biệt, đuôi mắt càng dài và mảnh có thể là dấu hiệu cho thấy bé là người nhanh nhạy, thích quan sát và khám phá điều mới lạ từ khi lọt lòng.

3. Làn da đỏ

Khi em bé vừa chào đời có thể mẹ sẽ rất thất vọng với làn da thâm, tím tái, đỏ bầm hoặc đỏ hỏn của con. Nhưng mẹ chớ vội lo lắng vì làn da con sẽ thay đổi từng ngày. Sắc da của con sẽ thay đổi theo thời gian.

Theo kinh nghiệm dân gian thì trẻ nào có làn da càng đỏ thì khi lớn lên càng trắng nhưng nhận định này cũng không hoàn toàn chuẩn xác 100%. Bởi sắc tố da của trẻ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

Ảnh minh họa

Vậy nên khi thấy con yêu của mình có làn da không được đẹp cho lắm thì cha mẹ chớ vội chán nản nhé! Lưu ý: Chỉ khi nào thấy trẻ có nước da màu vàng thì cha mẹ nên theo dõi bệnh vàng da là sinh lý hay bệnh lý để đưa trẻ đi khám xét kịp thời.

4. Trên da con có nhiều vết mụn li ti

Xung quanh mũi và cằm trẻ mới sinh thường có khá nhiều đốm mụn trắng li ti. Hiện tượng này thực chất là do các tuyến bã nhờn chưa hoàn thiện ở bé nên ra tình trạng tắc nghẽn. Mẹ không cần bôi hoặc điều trị cho bé, sau 1 vài tuần khi các cơ quan trong cơ thể bé dần ổn định các đốm mụn này sẽ tự hết.