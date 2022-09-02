Sau giấc ngủ ngon, trẻ thông minh thường có 4 biểu hiện cơ bản này

Nuôi dạy con 02/09/2022 13:00

Chúng ta thường đánh giá đứa trẻ thông minh hay không thông qua một số biểu hiện của trẻ như khả năng tập nói sớm, khả năng bắt chước rất nhanh... Bên cạnh đó, cha mẹ cũng có thể đưa ra nhận định đơn giản từ phản ứng cá nhân của bé sau khi ngủ dậy để biết con có thông minh hay không, dưới đây là 4 biểu hiện cơ bản:

1. Có khả năng tự chơi một mình

Trẻ thông minh nhìn chung không cần mẹ tốn quá nhiều sức lực, ngay cả khi thức dậy chỉ có một mình, con cũng có thể tự chơi trên giường. Đây thực chất là biểu hiện tâm lý bé đủ an toàn, sau khi ngủ dậy tràn đầy năng lượng, bé có thể tự giải trí và vận động thoải mái.

Sau giấc ngủ ngon, trẻ thông minh thường có 4 biểu hiện cơ bản này - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

2. Mỉm cười khi nhìn thấy mẹ

Khi trẻ tỉnh dậy và nhìn thấy mẹ ở bên, một số trẻ vui vẻ mỉm cười không ngừng. Người xưa nói rằng “em bé thích cười sẽ có bộ não thông minh hơn”, câu này cũng có cơ sở.

Lúc này, hoạt động của hệ thần kinh trung ương của bé chưa ổn định lắm. Nụ cười xuất hiện lúc này sẽ thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của não bộ.

Nếu bé cười sau khi ngủ dậy có nghĩa là trí não đang phát triển rất tốt, chỉ số thông minh của bé sẽ cao.

3. Khả năng phản ứng mạnh mẽ với những thứ xung quanh

Những thứ xung quanh luôn gây tò mò cho những đứa trẻ thông minh. Chúng muốn khám phá mọi thứ và tìm hiểu tại sao lại như vậy? Bên cạnh đó, trẻ thông minh cũng sẽ có khả năng phản ứng mạnh mẽ với thế giới bên ngoài. Với những trẻ có chỉ số thông minh cao thì bé thường rất nhanh nhẹn hoạt bát sau khi thức dậy chứ không hề uể oải, "ngái ngủ" như những đứa trẻ khác.

4. Không quấy khóc

Sau giấc ngủ ngon, trẻ thông minh thường có 4 biểu hiện cơ bản này - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Nếu bé ngủ không ngon giấc, chắc chắn khi thức dậy tâm trạng sẽ cáu kỉnh, khó chịu. Qua đó chúng ta biết rằng, giấc ngủ chất lượng cao rất quan trọng đối với sự phát triển trí não của trẻ, vì vậy trẻ không khóc sau khi thức dậy có thể phát triển chỉ số IQ cao hơn.

Nếu muốn con thông minh hơn, các bà mẹ hãy cố gắng hướng dẫn và tập cho con thói quen tốt và có một giấc ngủ ngon.

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