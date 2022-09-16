Trên bàn tay của trẻ mà có 1 trong 3 nốt ruồi này, chắc chắn lớn lên sẽ là người thành đạt, giàu sang hết phần người khác

Khác với nốt ruồi ở ngón tay giữa, người có nốt ruồi ở vị trí ngón trỏ được xem là sẽ có tướng phú quý, dù là nốt ruồi đen hay là nốt ruồi son. Người có nốt ruồi đen ở ngón tay trỏ sẽ dự đoán có một cuộc sống sung túc, thuận lợi và gặp nhiều tài lộc. Trong đó, nam giới sẽ là người dễ làm nên sự nghiệp to lớn; còn ở nữ giới sẽ là người đảm đang, nhanh nhẹn, tháo vát và là hậu phương vững chắc cho gia đình.

Tuy nhiên, nốt ruồi ở ngón tay trỏ cũng sẽ cho thấy chuyện tình cảm của những người sở hữu nó thường rơi vào thế bị động, hay gặp trắc trở.

Có nốt ruồi ở ngón giữa chứng tỏ chủ nhân là người vô cùng may mắn. Giỏi ngoại giao, ăn nói lễ độ lại luôn bao dung, độ lượng, kính trên nhường dưới, người này đã ghi được điểm trong mắt của rất nhiều người. hững người sở hữu vị trí nốt ruồi ở giữa ngón giữa thường có ý chí kiên cường. Họ luôn chăm chỉ vượt qua mọi khó khăn, tự thân lập nghiệp với hai bàn tay trắng.

Với nỗ lực như vậy họ thường đạt được những kết quả xuất sắc trong sự nghiệp. Hậu vận về sau rực rỡ tài lộc, phú quý dồi dào.

Tình duyên khá êm xuôi. Nhiều người có cơ hội kết hôn với người giàu sang, đã giàu lại càng giàu có hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa

Nốt ruồi ở ngón cái

Theo xem tướng mạo phương đông, nốt ruồi ở ngón tay cái của một người báo hiệu cuộc sống của người ấy vô cùng phú quý, may mắn. Tương lai người này không sợ thiếu tiền tiêu. Tiền là do họ làm ra và không nhờ vả vào ai cả và chắc chắn họ đã nỗ lực bằng cả tài năng, mồ hôi của mình.

Nếu đây là nốt ruồi son thì vận may ấy còn tăng lên gấp bội, chắc chắn tương lai sẽ là sếp.

Tuy nhiên người này cũng có đường tình duyên khá mệt mỏi vì những điều lãng mạn họ tự tạo ra. Si tinh là một trong những nhược điểm khiến họ có chút âu lo, vất vả về đường tình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.