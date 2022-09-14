Ngày sinh kết thúc bằng 3 số này, tiết lộ tương lai của bé vô cùng tươi sáng, hưởng hồng phúc sâu dày mãi về sau

Tử vi dự báo rằng trẻ sinh ra vào những ngày này thường sở hữu nhiều phúc lộc, tương lai tươi sáng.
- 4 đặc điểm này của trẻ sơ sinh càng xấu thì lớn càng dễ "lột xác" hóa "thiên nga"
- Sau giấc ngủ ngon, trẻ thông minh thường có 4 biểu hiện cơ bản này
Số 1
Số 1 đại diện cho sự khởi đầu. Trẻ có số cuối ngày sinh âm lịch là số 1 được dự báo hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, tài lộc dòi dào. Tương lai bé sẽ hưởng cuộc sống suôn sẻ, ít thăng trầm.
Bé được dự đoán là người thông minh, tốt bụng, có ý chí mạnh mẽ. Những người có số cuối ngày sinh âm lịch này càng lớn tuổi cuộc sống càng viên mãn. Không chỉ sự nghiệp, tiền tài mà sức khỏe và tình duyên của người này cũng thuận lợi, như ý.
Số 6
Theo quan niệm tử vi, số 6 có nghĩa là lộc lá. Người nào sinh ngày 6, 16, 26 thường có nhiều phúc khí, vinh hoa phú quý và tài lộc dồi dào.
Phần lớn những đứa trẻ có ngày sinh kết thúc bằng con số 6 đều có cuộc đời suôn sẻ. Về cơ bản không phải trải qua những thăng trầm, gian truân nào lớn lao.
Họ được trời phú cho sự thông minh, dịu dàng, tốt bụng và có ý chí mạnh mẽ. Họ độc lập, tự lực cánh sinh, tìm ra hướng đi riêng cho mình. Vì vậy, thành công đến với họ cũng khá dễ dàng.
Số 9
Trẻ có số cuối ngày sinh là số 9 thường có tài năng hơn người lại mang tính cách lạc quan, tích cực. Cuộc sống của con diễn ra khá suôn sẻ, ít khi phải lo lắng, đặc biệt là trên phương diện tài chính. Vận trình sự nghiệp của con được dự báo là diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.
Vì vậy, họ sinh ra đã có chìa khóa vàng và họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ và người thân. Kết hợp với vẻ ngoài tuyệt vời, sự giàu có là tốt, những điều tuyệt vời sẽ đến, và của cải đầy ắp đến là điều tự nhiên.
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