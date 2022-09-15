Sinh con thuộc 4 tuổi này bố mẹ tha hồ hưởng phúc, trẻ càng lớn càng thông minh, kéo may mắn, phúc lộc về cho cả gia đình

Nuôi dạy con 15/09/2022 07:33

Sinh con tuổi nào sẽ mang lại phúc lộc cho cả gia đình chắc hẳn được nhiều mẹ quan tâm, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé! 

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ là những người có tham vọng, có tầm nhìn xa và đặc biệt can đảm. Họ nắm bắt rất tốt từng chi tiết trong cuộc sống của mình và tạo nên những tiến lớn trong sự nghiệp.

Theo tử vi, đây là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất. Sau này, những đứa trẻ tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Sinh con thuộc 4 tuổi này bố mẹ tha hồ hưởng phúc, trẻ càng lớn càng thông minh, kéo may mắn, phúc lộc về cho cả gia đình - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Ngay từ khi sinh ra, người cầm tinh con Rồng đã được hưởng nhiều phúc khí, thân phận cao quý và Thần May mắn lúc nào cũng luôn đồng hành. Theo đó, số mệnh con giáp này rất tốt, gặp may mắn liên tiếp trong mọi phương diện của cuộc sống.

Đặc biệt là những đứa trẻ sinh tháng 2, 3, 4, 7 và 8 âm lịch. Đồng thời sinh vào ngày mùng 1, 10, 20, 30 thì phúc thêm phúc, lộc thêm lộc, suốt đời có quý nhân giúp đỡ, học hành giỏi giang, công danh sự nghiệp thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.

Những con giáp này gọi vận quý nhân, may mắn đến cho gia đình, đảm bảo ngày càng giàu sang, sung túc.

Tuổi Dần

Tuổi Dần cầm tinh con hổ - vị chúa tể sơn lâm oai hùng, kiêu ngạo nhưng rất đỗi cả tin theo sự tích "trí khôn của ta đây". Với đặc điểm mạnh mẽ, bản lĩnh, thông minh, độc lập, dám nghĩ dám làm, con giáp này thuận mùa sinh, đẹp giờ sinh sẽ thống lĩnh thiên hạ, vang danh tứ phương. Thế nhưng, đa phần người tuổi Dần khó đạt đến đỉnh cao danh vọng và phú quý bởi tính cách thất thường, dễ lộ tướng và hay cả tin của họ.

Bởi thói ham thích danh vọng và mong muốn được người khác ngưỡng mộ, người tuổi Dần không đoái hoài đến tiền bạc, họ dùng tiền bạc như phương tiện để đạt được danh vọng.

Sinh con thuộc 4 tuổi này bố mẹ tha hồ hưởng phúc, trẻ càng lớn càng thông minh, kéo may mắn, phúc lộc về cho cả gia đình - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Sinh con tuổi này đặc biệt thích hợp với những bậc phụ huynh hành nghề kinh doanh, buôn bán bởi sẽ giúp cha mẹ tài vận hanh thông thoáng đạt. Trẻ cầm tinh con Gà thông minh, tài giỏi, trong mệnh chứa Kim, tức tiền tài hanh thông, phúc lộc không hề nhỏ. Ngoài ra, trẻ còn mang lại sự thịnh vượng, thúc đẩy may mắn về tài lộc cho cha mẹ.

Nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán sinh con tuổi Dậu được ví như “hổ mọc thêm cánh”, tài vận hanh thông thoáng đạt, khiến người khác phải ngưỡng mộ

Những đứa trẻ tuổi Dậu mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho toàn gia đình, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, phú quý.

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