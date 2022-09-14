Quý Mão 2023: Sinh con vào 4 tháng âm lịch này là đẹp nhất, tốt cho cả con lẫn cha mẹ

Theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Kim khắc Mộc và Hỏa khắc Kim. Em bé mang mệnh Kim thì bố mẹ nên sinh con vào tháng Thổ (tháng Tứ Quý 3, 6, 9, 12) là tốt nhất bởi Thổ sinh Kim, rất tốt cho con. Tốt thứ hai là sinh con vào tháng hành Kim (tháng 7, tháng 8). Ngoài ra, bố mẹ nên tránh sinh con vào tháng Hỏa và Thủy bởi Hỏa khắc Kim (Kim bị khắc chế) và Kim sinh Thủy (Kim bị thiệt).

Người sinh vào năm Quý Mão 2023 có mệnh Kim Bạch Kim (mệnh Kim) nên nếu bố mẹ nào có kế hoạch sinh con trong năm này thì nên sinh con vào tháng Tứ Quý và mùa thu (bởi theo ngũ hành thì Thổ sinh Kim). Mùa nên tránh sinh con trong năm 2023 là mùa hạ (thuộc hành Hỏa, mà Hỏa khắc Kim), mùa đông (thuộc hành Thủy, mà Kim sinh Thủy, Kim bị thiệt) bởi vì người ta quan niệm trẻ sinh trong những tháng này bị lỗi mùa sinh.

Tổng kết lại, bố mẹ sinh con năm 2023 vào tháng Tứ Quý (tháng 3, 6, 9, 12) và mùa Thu (tháng 7, 8) thì được mùa sinh, (tháng tốt nhất để sinh con là tháng 6 bởi Mão Mùi Tam Hợp) nên bố mẹ hãy lưu ý khi chuẩn bị mang thai để bước đầu mang lại cho con tương lai tốt đẹp nhé.

Ngoài ra, tháng 6 là tháng Mùi mang mệnh Thổ, Kim Thổ tương sinh, Mão Mùi Tam Hợp. Vì thế, cha mẹ sinh con năm Quý Mão 2023 vào tháng 6 âm lịch là tốt nhất.

Sinh con năm Nhâm Dần tháng nào đẹp?

Tháng 2 âm lịch

Tháng 2 âm lịch là tiết Kinh Trập, là thời gian đầu xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, cây lá phát triển. Vì thế, đây được coi là một tháng tốt để sinh con năm 2023 Quý Mão. Mặc dù sinh vào tháng này sẽ phải gặp nhiều khó khăn nhưng chính những điều đó khiến cho bạn trở nên trưởng thành, gặt hái được nhiều thành công, công danh sự nghiệp rạng rỡ.

Ảnh minh họa

Trên phương diện học tập và sự nghiệp, ngay từ nhỏ con đã tỏ ra thông minh, có thể đạt được những thành tích xuất sắc và tương lai có thể làm lãnh đạo. Nhờ sống có nguyên tắc và biết ước mơ nên chỉ cần cố gắng, nỗ lực thì dù vất vả con cũng sẽ đạt được thành công như mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tháng 4 âm lịch

Tháng 4 âm lịch được đánh giá là khoảng thời gian đẹp với em bé tuổi Nhâm Dần 2022 chào đời. Tử vi dự báo con sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, cơm no áo ấm, trong nhà có quý nhân phù trợ, ra đường cũng được mọi người yêu thương. Trẻ sinh tháng này thông minh, kiên trì, làm gì cũng có kết quả tốt, sự nghiệp phát triển.

Tài vận của bản mệnh được đánh giá là dồi dào, chủ yếu là nhờ thành tích xuất sắc trong công việc mang lại. Nếu làm đâu tư, kinh doanh thì bản mệnh cần phải chấp nhận thử thách, tìm hướng đi mới để đạt được thành công.

Tháng 8 âm lịch

Đây là thời điểm Bạch Lộ trong năm, những đứa trẻ sinh vào thời điểm này sẽ có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát đại lợi. Đường tình duyên tốt, gặp được người phù hợp với mình và gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc. Ngoài ra, tính cách cũng rất thoải mái, hòa nhã, được mọi người yêu quý, kính trọng.

Sau này, sự nghiệp của con cũng có khả năng phát triển nhanh chóng, ổn định nhờ sự chăm chỉ, cần cù và khả năng tiếp thu kiến thức mới nhanh chóng.

Nhìn chung, tài chính của người sinh vào thời điểm này được đánh là là ổn định. Họ cũng có thể đạt địa vị cao trong xã hội và sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Tháng 10 âm lịch

Là tháng Hợi, là thời điểm lập Đông mát mẻ. Vì thế, những đứa trẻ sinh vào tháng 10 năm 2023 sẽ có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, có quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, cũng sẽ gặp phải một vài những khó khăn, trắc trở, nếu kiên trì vượt qua thì sẽ đạt được nhiều điều tốt đẹp, hưởng cuộc sống an nhàn về sau.

Về phương diện học tập và sự nghiệp, em bé tuổi Quý Mão sinh tháng 10 âm lịch có thể bộc lộ sự nhạy bén, đầu óc thông minh ngay từ khi còn nhỏ và đạt thành tình học tập tốt.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.