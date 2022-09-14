Mẹo đặt tên cho con trai hợp mệnh cha mẹ, lớn lên giàu sang phú quý, phúc lộc trọn đời

Nuôi dạy con 14/09/2022 07:58

Đặt tên con sao cho hay và hợp mệnh với cha mẹ luôn là vấn đề được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Trong bài viết này, xin được giới thiệu cho các bạn những cái tên để đặt cho bé trai cực hay để các bạn tham khảo. Hy vọng với danh sách tên hay đặt cho bé dưới đây bạn sẽ chọn được cho mình một cái tên ưng ý để đặt cho con yêu.

Sinh con trai là xu hướng của nhiều gia đình và việc đặt tên cho con trai sao cho phù hợp khiến nhiều mẹ quan tâm. Đặt cho con trai cần thể hiện sự mạnh mẽ, cương trực của một người đàn ông.

Tránh đặt những cái tên dễ nhầm với con gái, bởi nó sẽ khiến con mang theo sự xấu hổ vì bị trêu trọc suốt cuộc đời và khó mà thành đạt được. Tên cho con trai có thể mang theo ước nguyện của cha mẹ gửi gắm vào cái tên, hoặc đại diện cho chí hướng và khí phách nam nhi. Những cách đặt tên cho con trai hay nhất, thể hiện sự phú quý và tài lộc mẹ có thể tham khảo dưới đây:

Mẹo đặt tên cho con trai hợp mệnh cha mẹ, lớn lên giàu sang phú quý, phúc lộc trọn đời - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

– Trường An: Đó là sự mong muốn của bố mẹ để bé luôn có một cuộc sống an lành, may mắn và hạnh phúc nhờ tài năng và đức độ của mình.

– Thiên Ân: Bé là ân đức của trời dành cho gia đình, cái tên của bé chứa đựng chữ Tâm hàm chứa tấm lòng nhân ái tốt đẹp và sự sâu sắc.

- Minh Anh: Chữ Anh vốn dĩ là sự tài giỏi, thông minh, sẽ càng sáng sủa hơn khi đi cùng với chữ Minh.

– Quốc Bảo: Đối với bố mẹ, bé không chỉ là báu vật mà còn hi vọng rằng bé sẽ thành đạt, vang danh khắp chốn.

– Ðức Bình: Bé sẽ có sự đức độ để bình yên thiên hạ.

– Hùng Cường: Bé luôn có sự mạnh mẽ và vững vàng trong cuộc sống.

– Hữu Đạt: Bé sẽ đạt được mọi mong muốn trong cuộc sống.

– Minh Đức: Chữ Đức không chỉ là đạo đức mà còn chứa chữ Tâm, tâm đức sáng sẽ giúp bé luôn là con người tốt đẹp, giỏi giang, được yêu mến.

– Anh Dũng: Bé sẽ luôn là người mạnh mẽ, có chí khí để đi tới thành công

– Đức Duy: Tâm Đức sẽ luôn sáng mãi trong suốt cuộc đời con.

– Huy Hoàng: Sáng suốt, thông minh và luôn tạo ảnh hưởng được tới người khác.

– Mạnh Hùng: Mạnh mẽ, quyết liệt là những điều bố mẹ mong muốn ở bé.

– Phúc Hưng: Phúc đức của gia đình và dòng họ sẽ luôn được con gìn giữ, phát triển hưng thịnh.

- Gia Hưng: Bé sẽ là người làm hưng thịnh gia đình, dòng tộc.

– Gia Huy: Bé sẽ là người làm rạng danh gia đình, dòng tộc.

– Quang Khải: Thông minh, sáng suốt và luôn đạt mọi thành công trong cuộc sống.

– Minh Khang: Một cái tên với ý nghĩa mạnh khỏe, sáng sủa, may mắn dành cho bé.

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 Ảnh minh họa

– Gia Khánh: Bé luôn là niềm vui, niềm tự hào của gia đình.

– Ðăng Khoa: Cái tên với niềm tin về tài năng, học vấn và khoa bảng của con trong tương lai.

– Minh Khôi: Sảng sủa, khôi ngô, đẹp đẽ.

– Trung Kiên: Bé sẽ luôn vững vàng, có quyết tâm và có chính kiến.

– Tuấn Kiệt: Bé vừa đẹp đẽ, vừa tài giỏi.

– Phúc Lâm: Bé là phúc lớn trong dòng họ, gia tộc.

– Bảo Long: Bé như một con rồng quý của cha mẹ, là niềm tự hào trong tương lai với thành công vang dội.

– Anh Minh: Thông minh, lỗi lạc, tài năng xuất chúng.

– Ngọc Minh: Bé là viên ngọc sáng của cha mẹ và gia đình.

– Hữu Nghĩa: Bé luôn là người cư xử hào hiệp, thuận theo lẽ phải.

– Khôi Nguyên: Đẹp đẽ, sáng sủa, vững vàng, điềm đạm.

– Thiện Nhân: Thể hiện tấm lòng bao la, bác ái, thương người.

– Tấn Phát: Bé sẽ đạt được những thành công, tiền tài, danh vọng.

– Chấn Phong: Chấn là sấm sét, Phong là gió, Chấn Phong là một hình tượng biểu trưng cho sự mạnh mẽ, quyết liệt cần ở một vị tướng, vị lãnh đạo.

– Trường Phúc: Phúc đức của dòng họ sẽ trường tồn.

– Minh Quân: Bé sẽ là nhà lãnh đạo sáng suốt trong tương lai.

– Minh Quang: Sáng sủa, thông minh, rực rỡ như tiền đồ của bé.

– Thái Sơn: Vững vàng, chắc chắn cả về công danh lẫn tài lộc.

– Ðức Tài: Vừa có đức, vừa có tài là điều mà cha mẹ nào cũng mong muốn ở bé.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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