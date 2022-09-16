Bé có nốt ruồi ở trên đầu đặc biệt có tài “cầm quân”, càng lớn càng thông minh, hoạt bát, phát triển vượt trội hơn các bạn cùng trang lứa

Đỉnh đầu và trong chân tóc là những vị trí khó quan sát nên thường bị “bỏ quên” khi bàn luận về tướng số mụn ruồi trên cơ thể. Tuy nhiên, có thể bạn không biết mỗi vị trí nốt ruồi trên đầu đều mang 1 ý nghĩa khác nhau biểu hiện cho tính cách, số phận riêng biệt của gia chủ. Để hiểu rõ hơn, mời bạn đọc theo dõi chi tiết bài viết dưới đây!

Họ có số quyền bính, dẫn dắt, lãnh đạo 1 nhóm ngưởi hoặc lớn hơn là 1 tổ chức cấp cao. Nốt ruồi trên đỉnh đầu báo hiệu gia chủ đặc biệt có tài “cầm quân”, mưu mô chiến lược rõ ràng và rất được tín nhiệm bởi những người xung quanh.

Nốt ruồi trên đầu được xem là có số phúc tướng, phú quý, vương giả từ bé. Người này thường không bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc, trong tay luôn có nhiều quyền lực.

Có thể nói, hầu hết người sở hữu nốt ruồi ở trên đầu đều có số gặp may gặp mắn, có nhiều người giúp đỡ, công danh tài lộc đều thuận lợi.

Ảnh minh họa

1- Nốt ruồi trên đầu trong tóc

Theo quan niệm tướng số phương Đông, nốt ruồi ẩn thường mang tới nhiều ý nghĩa may mắn hơn cho gia chủ. Đối với mụn ruồi ẩn sâu trong chân tóc trên da đầu có nghĩa là bạn luôn có quý nhân phù trợ.

Ý nghĩa nốt ruồi trên đầu trong tóc còn nói lên bạn là người cần mẫn, luôn chăm chỉ làm việc và hoàn thành thật tốt nó. Trong quá trình làm việc, bạn cũng hay gặp những may mắn nhỏ, giúp tiến triển công việc nói riêng, đường công danh nói chung thuận lợi hơn cả.

Về mặt tình cảm, người sở hữu son (hoặc nốt ruồi đen) trong chân tóc là người ấm áp, đáng tin cậy. Trong cuộc sống hôn nhân, nếu là đàn ông có mụn ruồi thì sẽ là trụ cột vững chắc, còn phụ nữ thì sẽ là người biết chu toàn mọi việc.



Ảnh minh họa

2- Nốt ruồi ở đỉnh đầu

Chỉ có những người thật sự may mắn mới sở hữu được nốt ruồi trên đỉnh đầu, đây chính là điểm phú quý, vị trí của phúc tướng. Theo nhân tướng học thì những người sở hữu nốt ruồi trên đỉnh đầu có khả năng làm lãnh đạo, họ có số đứng đầu 1 tổ chức hoặc cao cấp hơn là trong nhà nước.

Bên cạnh con đường công danh mở rộng, bạn còn thường gặp may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.

3 - Nốt ruồi trên đỉnh đầu phía bên phải

Trẻ sở hữu nốt ruồi trên đầu phía bên phải thường có tính cách hoạt bát và thân thiện, họ luôn muốn chứng minh năng lực của bản thân cho mọi người thấy, khao khát được công nhận.

Tính cách này đôi lúc sẽ khiến họ không được lòng nhiều người. Về đường công danh sự nghiệp thì bản mệnh khá may mắn, tiền tài dư giả, sự nghiệp ổn định. Chuyện tình cảm của họ cũng rất suôn sẻ, hôn nhân ấm êm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.