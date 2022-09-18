Bé gái có 1 trong 4 dáng lông mày này sẽ mang phú quý, tài lộc đến cho cả nhà

Nuôi dạy con 18/09/2022 05:02

Theo nhân tướng học, có 4 tướng lông mày đẹp. Người phụ nữ nào sở hữu là điều may mắn, số mệnh được dự đoán sẽ diễn ra thuận lợi, hưởng nhiều tài lộc trời ban.

Lông mày lưỡi liềm

Theo nhân tướng học, lông mày lưỡi liềm là tướng lông mày cong, mảnh như vầng trăng khuyết. Phụ nữ sở hữu tướng lông mày này là người sống tình cảm nhưng vẫn có lý trí. Họ là người thông minh, có trí tuệ.

Trong cuộc sống, người sở hữu nét tướng này có quan hệ cá nhân rộng, hòa thuận và luôn tỏa ra sự quyến rũ, thu hút người khác phái.

Đặc biệt, sau 35 tuổi, phụ nữ sở hữu tướng lông mày lưỡi liềm có thể thành công vang dội. Đa số họ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thăng hoa.

Sau khi kết hôn, người phụ nữu này mang mệnh vượng phu ích tử, giúp chồng gây dựng sự nghiệp, cả đời ấm no hạnh phúc.

Bé gái có 1 trong 4 dáng lông mày này sẽ mang phú quý, tài lộc đến cho cả nhà - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Dáng lông mày lá liễu

Lông mày lá liễu là kiểu lông mày có hình dáng như một chiếc lá liễu: thanh, mảnh, phía đuôi mày hơi cong lên. Trong nhân tướng học, tướng lông mày này toát nên đặc trưng của một người phụ nữ Á Đông: nhu mì và thảo hiền.

Người phụ nữ có tướng lông mày lá liễu thường hiền lành, trung thực và luôn giữ chữ tín. Cuộc sống của họ cũng êm đềm, không có nhiều vất vả và thường sống sung túc, hạnh phúc bên gia đình.

Trong nhân duyên, những người có dáng lông mày lá liễu thường có sự cuốn hút mạnh, nhất là với những người đàn ông thành đạt. Và khi kết hôn, họ cũng được chồng yêu thương, chiều chuộng và là trợ thủ đắc lực cho đường công danh sự nghiệp của chồng.

Bé gái có 1 trong 4 dáng lông mày này sẽ mang phú quý, tài lộc đến cho cả nhà - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Lông mày rậm và đen

Theo nhân tướng học, người sở hữu tướng lông mày rậm và đen thường có tính cách hiền lành, sống biết điều. Họ khiến người khác chú ý bởi gương mặt ưa nhìn, hài hòa. Ngoài ra, người này cũng tạo cảm giác chân thật, hồn nhiên, đáng tin cậy.

Trong cuộc sống, phụ nữ sở hữu tướng lông mày này thường có tính cách mạnh mẽ, cá tính. Họ còn có sự chăm chỉ, tận tụy, cống hiến cho sự nghiệp.

Sau 35 tuổi, người phụ nữ sở hữu nét tướng này thường đạt thành công lớn trong công việc, tài vận dồi dào, càng về sau càng tích lũy được nhiều của cải. Tuy nhiên, vận đào hoa của người này đến muộn. Dù vậy, họ vẫn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.

Lông mày dài

Lông mày dài và đều là một trong top những dáng chân mày tài lộc. Những người sở hữu dáng lông mày phát tài này cho thấy họ là người có tính tình hòa đồng, vui vẻ và yêu đời. Những chị em này là kiểu có tính cách độc lập họ không lệ thuộc vào người khác, kiểu người thông minh, nhanh nhẹn trong ứng xử giao tiếp. Chính vì thế, những người phụ nữ này họ công việc sự nghiệp phát triển.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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