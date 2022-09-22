Nếu trẻ sở hữu những đặc điểm này thì xin chúc mừng, bé dễ thành công trong tương lai, lớn lên dễ thành tài

Thông thường trẻ có năng lực tư duy mạnh mẽ, trí não phát triển thường có chung 3 đặc điểm dưới đây, đôi lúc khiến cha mẹ cảm thấy phiền toái nhưng lại là những "điểm cộng" giúp trẻ thành công trong tương lai.

1. Hỏi nhiều câu hỏi "vì sao" Giai đoạn trẻ bắt đầu đặt ra các câu hỏi và đôi khi là hỏi quá nhiều bắt đầu từ 2 tới khoảng 6 tuổi.. Đây là giai đoạn con bắt đầu học và sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp trong đời sống hàng ngày. Con còn nhỏ và mọi thứ quanh trẻ đều mới mẻ, khó hiểu. Kết hợp với thái độ vui thích của trẻ khi bước đầu làm quen với ngôn ngữ. Bởi thế trẻ sẽ nói và hỏi rất nhiều trong ngày. Các câu hỏi trẻ thường đặt ra sẽ xoay quanh chủ đề lý do với các từ để hỏi “tại sao”, “vì sao”,…

Đôi khi, những sự vật, sự việc trẻ quan tâm và đặt câu hỏi là những việc bình thường, hiển nhiên đối với cha mẹ. Ví dụ như, có khi trẻ hỏi “tại sao ba mẹ lại sinh ra con?” “vì sao ông mặt trời lại mọc”, “vì sao con lại phải đi học?”,… Những câu hỏi vô thưởng vô phạt này trong mắt ba mẹ có thể là điều rất hiển nhiên. Nhưng trong mắt trẻ, mọi thứ mới mẻ và đầy tò mò khiến con không ngừng thắc mắc. Ảnh minh họa Bởi vì tò mò và muốn hỏi về mọi thứ như thế nên giai đoạn 4 đến 6 tuổi cũng được coi là một giai đoạn vàng. Để ba mẹ chăm sóc tới vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng. Quan tâm và chú trọng và giáo dục trẻ đúng cách. Trẻ hỏi nhiều là dấu hiệu của một tư duy thông minh và ưa khám phá. Trẻ có thể học hỏi tất nhiều từ những vấn đề trẻ đặt câu hỏi vào cuộc sống.

2. Luôn tay luôn chân Thực tế, những đứa trẻ hiếu động, sức học nói chung không quá tệ. Những đứa trẻ này có các tế bào vận động phát triển, sẽ giúp máu lưu thông, não bộ thư giãn, trí tưởng tượng phóng khoáng, hoạt bát và sáng tạo hơn. Ngoài ra, khả năng thực tế của họ rất tốt, có thể tự lập trong cuộc sống và công việc, sau này thường rất tự lập. Ảnh minh họa 3. Yêu nghệ thuật Những người thông minh được biết là có chung niềm đam mê với các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. có thể là âm nhạc, mỹ thuật, hay bất cứ lĩnh vực sáng tạo nào khác. Họ sử dụng nó như một phương tiện để thỏa sức sáng tạo và trí tưởng tượng của mình. Nếu con bạn cũng tỏ ra thích thú với những bộ môn nghệ thuật, hãy đăng ký cho trẻ tham gia những lớp học vẽ hoặc chơi nhạc cụ. Điều này sẽ giúp thúc đẩy khả năng nhận thức và khơi gợi trí thông minh của trẻ tối đa. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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