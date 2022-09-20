Mẹ nhìn độ dài ngón út để biết vận mệnh của con: Ai hưởng phúc lộc giàu sang?

Trẻ có ngón út dài bằng 2 đốt của ngón tay bên cạnh thường có kỹ năng giao tiếp khá tốt. Điều này không chỉ giúp họ có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ mà còn giúp họ gây ấn tượng với những người khác giới. Nhờ đó, có rất nhiều người đem lòng yêu mến và theo đuổi họ.

Trẻ thuộc nhóm này thường là người có bản tính chín chắn, suy nghĩ già dặn hơn so với những người cùng trang lứa.

Trẻ là người có kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, tính cách bộc trực, luôn vui vẻ, phóng khoáng trong việc bộc lộ cảm xúc nhưng đôi khi sự tốt bụng và bạn có thể bị một số người hiểu nhầm.

Người này tính tình bảo thủ, theo đuổi cuộc sống tình cảm ổn định. Về già, hầu hết đều có thể đồng hành cùng vợ/ chồng. Mẫu người này thích hợp làm việc trong ngành ít biến động.

Ảnh minh họa

Ngón út dài hơn 2 đốt ngón áp út

Đây là ngón tay của những người có tính cách quyết đoán. Tuy nhiên, họ lại khá cứng đầu và hiếm khi chịu nghe lời người khác, không những thế còn hay đa nghi. Mặc dù có tính cách hơi khó chiều một chút nhưng bản thân con người họ đã toát lên sự cuốn hút đối với người khác giới, thế nên cũng chẳng thiếu những người rơi vào “lưới tình” của người này.

Trẻ thuộc nhóm này thường có số mệnh khá tốt, không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống thường ngày. Họ được cả bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ/chồng (sau khi kết hôn) hậu thuẫn rất vững chắc. Chỉ cần thay đổi một chút, lắng nghe người khác nhiều hơn, nhường nhịn hơn thì cuộc sống trước và sau hôn nhân đều vô cùng hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Cao hơn ngón áp út

Nếu đầu ngón tay út của trẻ cao hơn khớp trên cùng của ngón đeo nhẫn, điều đó thể hiện bạn có tâm lý của một người hướng ngoại và hòa đồng. Có thể không thích ở cạnh mọi người mọi lúc, nhưng bạn có tài năng thiên bẩm để trở nên quyến rũ và thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ngay cả khi còn nhỏ, bạn có thể dễ dàng thu hút những đứa trẻ khác chơi với mình.

Hơn nữa, trẻ có khả năng phóng chiếu ý chí của mình vào thực tế một cách mạnh mẽ. Đây có thể là dấu hiệu của một nhà lãnh đạo thực sự. Nhưng nên nhớ trẻ cần cân bằng với nhu cầu và cảm xúc của người khác. Đừng bỏ bê cảm xúc của những người thân yêu xung quanh và hãy hạ cái tôi xuống để nhận lời khuyên của người khác là yếu tố cần thiết của nhà lãnh đạo thành công.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)