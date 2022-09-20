Trẻ sinh ra vào khung giờ này sẽ trở thành trai xinh gái đẹp, tương lai sáng chói, công thành danh toại, phú quý giàu sang, cả đời sung túc, ấm no

Nuôi dạy con 20/09/2022 07:49

Những người có giờ sinh này có mệnh tốt về nhiều mặt, cả đời gặp may mắn, suôn sẻ.

 

Từ 5 - 7 giờ sáng

Những người có giờ sinh vào khoảng thời gian từ 5-7 giờ sáng có EQ cao, biết ăn nói và làm việc gì cũng cẩn thận. Họ không phải là người thích khoe khoang, chỉ hứa hẹn với người khác những điều mà mình có thể thực hiện được.

Những người có giờ sinh này có tính cách, đạo đức thực sự tốt. Chính vì vậy, họ được nhiều quý nhân săn đón, có cơ hội tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp. Những người sinh giờ này có thể đạt được trạng thái tốt nhất trước tuổi trung niên.

Dù sinh ra đã có ngoại hình đẹp nhưng họ không dựa dẫm bề ngoài chiếm được sự ưu ái của người khác. Ngược lại, họ thu được nhiều của cải bằng chính khả năng và trí tuệ của mình. Cuộc sống của họ là những điều tuyệt vời.

Trẻ sinh ra vào khung giờ này sẽ trở thành trai xinh gái đẹp, tương lai sáng chói, công thành danh toại, phú quý giàu sang, cả đời sung túc, ấm no - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Từ 19 - 21h

Những đứa trẻ sinh vào giờ này cũng khá nhạy cảm. Thường chúng hay che giấu cảm xúc, không để lộ ra bên ngoài.

Bản thân chúng luôn có cảm giác không an toàn với thế giới bên ngoài, thậm chí có chút lạnh lùng. Tuy nhiên, chúng lại rất bình tĩnh khi xử lý mọi việc.

Một khi chúng có niềm tin vào điều gì đó rồi thì sẽ trung thành tuyệt đối, là một người bạn rất đáng tin cậy. Một khi chúng hứa sẽ làm điều gì cho bạn, chúng sẽ dốc lòng dốc sức thực hiện điều đó.

Trẻ sinh ra vào khung giờ này sẽ trở thành trai xinh gái đẹp, tương lai sáng chói, công thành danh toại, phú quý giàu sang, cả đời sung túc, ấm no - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Từ 21 - 23h

Những đứa trẻ sinh vào khung giờ 21 - 23h thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và biết cách đối nhân xử thế. Họ có thể không quá giỏi giang nhưng lại có khả năng tạo dựng nhiều mối quan hệ tốt, có thể giúp đỡ họ những lúc gian nan hoạn nạn.

Trong cuộc sống, những người sinh vào khung giờ này có ý chí phấn đấu hơn người, họ không chấp nhận mình là người thua cuộc nên luôn chăm chỉ và siêng năng vượt bậc.

Họ cũng sẵn sàng đối mặt với nhiều chông gai thử thách, thử sức mình trong mọi lĩnh vực, luôn muốn vượt lên chính mình để tìm cơ hội đổi đời thăng hoa hơn.

Những người sinh vào giờ này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, tuy có đôi lúc phải đối mặt với sóng gió thử thách nhưng không đáng kể.

Sau tất cả, họ sẽ được tận hưởng cảm giác vinh quang, xây dựng cuộc sống vạn người mơ ước. Từ giai đoạn này trở về sau, không những có nhiều tiền mà tình cảm cũng ấm áp đủ đầy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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