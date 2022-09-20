Trẻ có 4 dấu hiệu này trên khuôn mặt, rất thông minh, tương lai sáng như hoa, lớn lên không làm quan to cũng phải là sếp lớn

Nuôi dạy con 20/09/2022 18:09

Trán cao, mắt sáng, mũi nở, má phính... là những đặc điểm tin cậy thể hiện cho sự giàu sang, may mắn ở một người.

Bé có dái tai to

Chúng ta thường gặp những người có dái tai to và các đường nét cũng như cấu trúc tổng thể khuôn mặt rất đặc biệt. Người ta cho rằng những trẻ cũng có dái tai to và gương mặt đặc biệt như vậy sẽ có IQ cao hơn bình thường.

Theo khoa học giải thích, những đứa trẻ có dái tai lớn thì đường viền toàn bộ tai cũng lớn. Theo quan điểm khoa học tai phát triển lớn thì trẻ sẽ nhạy cảm với âm thanh và từ đó thông minh hơn.

Trẻ có 4 dấu hiệu này trên khuôn mặt, rất thông minh, tương lai sáng như hoa, lớn lên không làm quan to cũng phải là sếp lớn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Bé có vầng trán cao, xinh xắn

Câu khen ngợi trong đời sống: Người có vầng trán cao thường thông minh là hoàn toàn có cơ sở. Vầng trán không chỉ mang lại cảm giác nhìn phóng khoáng mà theo khoa học chứng minh, những đứa trẻ có vầng trán đầy đặn và đẹp hơn sẽ có chỉ số IQ cao hơn.

Miệng rồng

Về nhân tướng học, môi đầy đặn, khóe miệng hướng lên, môi không xỉn màu thì gọi là miệng rồng. Đàn ông sở hữu miệng rồng thường thành công trong sự nghiệp, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Trẻ sở hữu tướng miệng này thì sự nghiệp hanh thông, làm đâu thắng đó. Trẻ có tướng miệng này nên đeo mặt dây chuyền hồ ly để tăng tài vận tình duyên, hôn nhân như ý, gia đình thuận hòa. Đồng thời, sau khi kết thúc công việc, họ nên về nhà, dành nhiều thời gian cho gia đình.

Trẻ có 4 dấu hiệu này trên khuôn mặt, rất thông minh, tương lai sáng như hoa, lớn lên không làm quan to cũng phải là sếp lớn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Mắt sáng

Không có gì gợi mở nhiều về cuộc sống của bạn hơn đôi mắt sáng. Đôi mắt bạn thể hiện cho một tương lai tốt khi nó sáng và luôn mở to. Không quan trọng là hình dáng, kích thước của đôi mắt, mà quan trọng ở sức sống bên trong nó tỏa ra.

Đôi mắt sáng được bảo vệ bởi lông mày cong, thể hiện cho sức khỏe tốt và sự thành công. Lông mày không nên quá gãy hoặc cạo sạch vì giúp bảo vệ bạn khỏi những lúc lệch hướng và người ghen tị. Khi bạn nhổ lông mày đừng nên nhổ lông phần lông phía trên. Điều này ngay lập tức cắt bớt may mắn của bạn. Nếu bạn có một mắt nhỏ hơn mắt kia hãy kẻ mắt để sửa chữa sự mất cân bằng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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