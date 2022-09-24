Những dấu hiệu bé sở hữu IQ cao không phải cha mẹ nào cũng biết

Nuôi dạy con 24/09/2022 08:39

Nếu con của bạn có những dấu hiệu này, chắc chắn bé rất thông minh, tài năng.

Nhạy cảm với ngôn ngữ

Trẻ nhỏ rất dễ bắt chước theo người lớn. Trong quá trình lớn lên, một số em bé sẽ bộc lộ sự thích thú và nhạy cảm cao với ngôn ngữ. Thậm chí khi đứa trẻ khác chưa bi bô tập nói thì đứa trẻ có sự nhạy cảm cao với ngôn ngữ đã tỏ ra phấn khích và tìm mọi cách để biểu đạt mong muốn của mình với những người xung quanh.

Nhạy cảm về cảm xúc

Những bé thông minh sẽ rất nhạy cảm, cảm nhận những thay đổi mọi thứ xung quanh. Dù chưa bộc lộ rõ nhưng bé sẽ nhận thấy trên khuôn mặt người mẹ là hạnh phúc hay buồn rầu. Bé sẽ dao động theo cảm xúc của mẹ. Đây là giai đoạn cha mẹ nên thường xuyên giao ti Lịch sửếp cảm xúc với trẻ, giúp trẻ phát triển khả năng tư duy.

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Đạt các mốc phát triển sớm hơn

Bé biết đi trước mốc thời gian tiêu chuẩn; ngồi dậy không cần trợ giúp khi 4 tháng tuổi, sớm hơn hầu hết trẻ sơ sinh; cầm nắm mọi thứ ở khoảng tháng thứ 6... là những dấu hiệu cho thấy bé đạt các mốc phát triển sớm hơn so với bạn cùng trang lứa, một trong những biểu hiện của sự thông minh.

Trẻ bướng bỉnh, ngang ngược

Đừng vội mắng trẻ là hư khi bé tỏ ra ngang ngược, cố chấp. Đây là phẩm chất tồn tại trong tính cách và nó quan trọng trong thế giới người lớn. Trẻ có IQ cao thường có một chút cố chấp, điều này cho thấy trẻ sẵn sàng để làm những việc có tính chất lâu dài và đòi hỏi trí tuệ trong tương lai.

Trẻ tò mò

Khi vừa biết nói, trẻ đã có thể diễn đạt nhiều thứ, con thường hay tò mò về bất cứ chuyện gì bé nhìn thấy. Đôi khi bố mẹ toát mồ hôi vì không biết trả lời con thế nào cho đúng.

Như khi bé hỏi về các hiện tượng thiên nhiên như mặt trăng, mặt trời, mưa, mây, sấm sét… nhiều bố mẹ vì không thể giải đáp cho con đã tìm cách thoái thác hoặc nói bừa, thậm chí có bố mẹ còn gắt lên: “Thôi, con hỏi nhiều quá, hỏi gì mà hỏi lắm thế”.

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 Ảnh minh họa

Đây là điều hết sức sai lầm. Bố mẹ nên biết rằng, khi trẻ thường thắc mắc, tò mò, thích đặt câu hỏi cho bố mẹ, con sẽ rất muốn tìm hiểu về những sự vật hiện tượng xung quanh mình. Bố mẹ đừng cho rằng con nói nhiều, lắm chuyện, phiền phức mà nên kiên nhẫn giải đáp cho con vì đây là dấu hiệu cho thấy trẻ rất thông minh, tư duy nhạy bén.

Luôn tìm kiếm câu trả lời

Một số đứa trẻ luôn hỏi các câu hỏi như ''tại sao'',''sao lại thế'', nếu cha mẹ không đáp ứng được điều chúng muốn biết, tự bản thân trẻ sẽ suy nghĩ, tìm kiếm nguyên nhân và kết quả trong đó. Ấy là những đứa trẻ thông minh.

Những dấu hiệu bé sở hữu IQ cao không phải cha mẹ nào cũng biết - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Tự lập

Nhiều bố mẹ luôn cho rằng con mình còn quá bé bỏng và bố mẹ sẽ che chở con bằng cách giành làm hết mọi thứ cho con. Một số trẻ sẽ cương quyết từ chối điều này vì chúng muốn tự mình giải quyết vấn đề của bản thân. Bố mẹ đừng bực bội hay cho rằng con cứng đầu, không biết vâng lời. Hãy mừng vì con không phải là một đứa trẻ ỷ lại mà đã có ý thức tự lập từ sớm. Đây là tố chất của một đứa trẻ thông minh, có kỹ năng tổ chức công việc. Bố mẹ nên bồi dưỡng thêm cho bé để con phát huy khả năng, trong tương lai dễ gặt hái thành công.

Trí nhớ tốt

Một em bé thông mình sẽ có trí nhớ rất tốt. Khi bạn nhắc nhở hoặc dạy bảo trẻ, bé sẽ nhớ dai và nhắc lại được khi bạn hỏi tới.

Chiều cao khi sinh chiếm ưu thế

Khi mới sinh ra, chiều cao của trẻ sau khi sinh đạt chuẩn, trong phạm vi tốt nhất, nó cũng chỉ ra rằng tình trạng thể chất nói chung và sự phát triển trí tuệ của trẻ rất thuận lợi và đó cũng là 1 dấu hiệu chứng tỏ trẻ có IQ cao.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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