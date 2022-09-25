Mẹ chỉ cần nhìn 3 đặc điểm này của bàn tay là biết ngay trẻ có thông minh, sáng dạ hay không?

Không cần chờ đến khi con lớn lên, chỉ cần nhìn vào bàn tay của trẻ là đủ biết con có thông minh hay không. Bố mẹ cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng số lượng khớp thần kinh trong não có mối quan hệ nhất định với trí thông minh của trẻ, và số lượng kết nối khớp thần kinh phần lớn phụ thuộc vào kích thích do thế giới bên ngoài mang lại từ thính giác, thị giác và khứu giác. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là xúc giác, cha mẹ cẩn thận sẽ thấy rằng trẻ sẽ có thói quen cắn đồ vật, đó là nhận thức của bé về thế giới.

Ngón tay của bé là phương tiện tiếp xúc xúc giác, trên ngón tay có rất nhiều sợi thần kinh, có thể truyền trực tiếp cảm giác khi chạm vào đồ vật lên não, đồng thời ngón tay có thể kích thích các khớp thần kinh trong tế bào thần kinh của não thông qua các vận động khác nhau. Từ đó thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của bé.

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Ngón tay linh hoạt: Một số trẻ mút ngón tay từ khi còn rất nhỏ, nhưng một số trẻ khác lớn hơn chút mới làm được động tác này. Dù là động tác đơn giản nhưng nó cũng không hề dễ dàng với trẻ và trẻ nào càng thực hiện được sớm thì càng thông minh hơn.

Có khả năng thực hành tốt: Nếu con bạn thích làm đồ thủ công, thích tự tay làm một số việc như tháo dỡ máy móc,… thì xin chúc mừng, con bạn rất thông minh.

Có năng khiếu hội họa: Rất nhiều cha mẹ phát cáu bởi những “kiệt tác” vẽ loằng ngoằng khắp nhà của con và thậm chí còn đưa ra lời nghiêm cấm. Tuy nhiên bố mẹ cần nhớ rằng rất nhiều đứa trẻ thông minh lại có tài “vẽ vời”.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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