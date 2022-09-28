Tham khảo cách đặt tên "các nàng công chúa" được sinh vào tháng 2, tháng 10 và 12

Nuôi dạy con 28/09/2022 18:48

Sau khi có em bé, cha mẹ thường rất đau đầu khi đặt tên con làm sao cho hay, cho ý nghĩa, đặc biệt là dành cho những nàng công chúa nhỏ xinh xắn. Hãy tham khảo ngay những tên dành cho bé gái để chọn ra một cái tên thật hay và ý nghĩa theo tháng sinh và tính cách nhé!

Con gái sinh tháng 2: Tham vọng và hoài bão

Tháng 2 đại diện cho người yêu thích cuộc sống tự do và giàu trí tưởng tượng. Bé lớn lên sẽ có tham vọng, hoài bão lớn và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Là những đứa trẻ lãng mạn, ngọt ngào nhưng lại hiếm khi thể hiện cảm xúc bên trong.

Một số tên nên đặt cho bé gái sinh tháng 2 như sau:

Tuệ Mẫn: Cha mẹ mong muốn con gái sáng láng hơn người, thông tuệ, ưu tú. Con sẽ luôn biết phấn đấu, cố gắng đạt được những mục tiêu tốt đẹp trong tương lai.

Thu Nguyệt: Con gái sẽ tỏa sáng như vầng trăng mùa thu, nhận được nhiều yêu thương và sự may mắn, thanh cao nhưng cũng rất bí ẩn.

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Minh Châu: Con vô cùng quý giá đối với cha mẹ, trong sáng, thanh bạch.

Kim Oanh: Bé có giọng nói oanh vàng, có vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu.

Ngọc Diệp: Chiếc lá ngọc ngà, kiêu sa - thể hiện sự xinh đẹp, duyên dáng, quý phái

Thanh Vân: Bé như một áng mây trôi trên trời xanh, nhẹ nhàng, trong xanh đẹp đẽ

Con sinh tháng 10: Đam mê, nhiệt huyết

Những cô gái sinh vào tháng 10 thường vô cùng mạnh mẽ và độc lập, giàu nhiệt huyết và luôn làm việc bằng tất cả sự đam mê của mình. em đến các nguồn năng lượng tích cực, nhiều tài lộc và có quý nhân phù trợ. Chính vì thế, sinh con tháng 10 năm 2022 được đánh giá là thời điểm tốt để sinh conMột số tên nên đặt cho bé gái sinh tháng 10 như:

Diễm Quỳnh: Đóa hoa quỳnh diễm lệ. Con rất xinh đẹp và dịu dàng, tài năng

Hạnh Nhi: Xinh xắn và có đức tính tốt đẹp

Cẩm Hồng: Tươi vui, xinh đẹp và giàu sức sống.

Tham khảo cách đặt tên 'các nàng công chúa' được sinh vào tháng 2, tháng 10 và 12 - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Con sinh tháng 12: Hoạt bát, lãng mạn

Tháng 12 vẫn được coi là tháng tốt để sinh con. Trẻ sinh vào tháng 12 năm 2022 sẽ có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, là người có ý chí mạnh mẽ, kiên cường và sự nghiệp lớn.

Một số tên nên đặt cho bé gái sinh tháng 12 như:

Thương Hoài: Gợi nhớ về một hoài niệm, về những kí ức quan trọng của bố mẹ

Thùy Trang: Người con gái thùy mị, nết na, đoan trang đó chính là con.

Thái Hà: Cha mẹ mong con sinh ra có cuộc sống bình yên, an nhiên, tận hưởng được trọn vẹn những khoảnh khắc của cuộc sống này.

Bảo Quyên: Gợi nên sự xinh đẹp quý phái, sang trọng

Thanh Trúc: Cây trúc xanh, biểu tượng cho sự trong sáng, trẻ trung, đầy sức sống

 Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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