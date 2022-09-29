“Tình cũ Trấn Thành” Mai Hồ lấy được chồng đại gia dù đang là mẹ đơn thân, sinh con gái đẹp như búp bê

Mai Hồ sinh năm 1987, được biết đến là một nữ diễn viên, hot girl có tiếng tại Sài Thành. Là người đẹp có nhiều tài lẻ, vừa biết hát vừa diễn xuất tốt, song con đường thành danh của Mai Hồ khá gian truân. Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của cô cũng không được suôn sẻ. Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng lứa đang theo đuổi sự nghiệp thì Mai Hồ đã lập gia đình khi còn khá trẻ và có 1 cậu con trai đầu lòng. Tuy nhiên, hôn nhân nhanh chóng tan vỡ vào năm 2012, khi ấy Mai Hồ mới 25 tuổi phải làm mẹ đơn thân. Được biết, con trai Mai Hồ có tên là Nam Phong, hiện tại đã 11 tuổi.

Thế nhưng cũng chỉ ít lâu sau đó, cả hai chính thức chia tay, Mai Hồ thông báo kết hôn với ông xã Việt kiều Nam Bùi điển trai, giàu có, chững chạc và tâm lý. Vào năm 2018, Mai Hồ chính thức lên xe hoa lần 2 trong sự chúc phúc từ mọi người.

Mặc dù đã trải qua sinh nở, Mai Hồ vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và ngoại hình nóng bỏng, bà mẹ một con vẫn đắt show , là nữ chính trong nhiều MV ca nhạc. Thậm chí dù đã một con nhưng Mai Hồ từng khiến MC Trấn Thành say mê như điếu đổ. Khoảng thời gian đó, Trấn Thành nhiều lần công khai hình ảnh chăm sóc con riêng của Mai Hồ khiến nhiều người không khỏi xúc động, mong cho cô sớm tìm được bến đỗ mới, cùng Trấn Thành chăm lo nuôi dạy nhóc tỳ.

Mai Hồ đang có cuộc sống êm ấm viên mãn với ông xã kém 4 tuổi ở Đức.

Người đẹp Sài Thành cho biết, chuyện cô làm mẹ đơn thân không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của cô và chồng sắp cưới, ngược lại Nam Bùi còn rất yêu thương con trai cô, nguyện chăm sóc cho hai mẹ con suốt đời.

Sau khi kết hôn, Mai Hồ ôm con riêng cùng chồng Nam Bùi sang Đức sinh sống, giã từ con đường nghệ thuật tại Việt Nam. Những hình ảnh về cuộc sống hai mẹ con Mai Hồ trong tổ ấm mới rất ít khi được cô chia sẻ. Vì số lượng hình ảnh của cậu bé ít hơn rất nhiều với em gái Mai Vy trên trang cá nhân của mẹ, nhiều khán giả đã ngờ vực rằng cậu bé không nhận được đầy đủ tình yêu thương của gia đình tuy nhiên nàng hot girl đã nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng là do cậu bé có ngoại hình khá mũm mĩm và đang trong quá trình giảm cân nên ngại chụp ảnh chứ không hề có chuyện thiếu sự quan tâm hay tình yêu của gia đình.

Vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu của Nam Phong.

Tháng 6 vừa qua, Mai Hồ đăng tải cả gia đình hội tụ cùng người thân tại Việt Nam sau 2 năm xa cách vì dịch khiến người hâm mộ chúc mừng không ngớt. Người đẹp cho hay, bố mẹ hai bên đều ở Việt Nam nên vợ chồng cô quyết định đưa các con về Việt Nam sum vầy bên ông bà.

Được biết, sau 5 năm kết hôn, vợ chồng Mai Hồ - Nam Bùi hạ sinh thêm một cô công chúa tên là Mai Vy và hiện tại đã được 4 tuổi. So với con trai Nam Phong, Mai Hồ thường xuyên đăng tải hình ảnh con gái hơn. Cô nhóc được nhận xét giống hệt bản sao của bố Nam Bùi, trắng hồng bụ bẫm, đôi mắt to tròn đen láy và nụ cười siêu cute. Mai Vy được mẹ nuôi tóc dài, thường xuyên diện váy công chúa xinh xắn đáng yêu.

Công chúa nhỏ xinh xắn nhà Mai Hồ.

Về quê hương đúng dịp sinh nhật con gái yêu, Mai Hồ cùng gia đình tổ chức tiệc sinh nhật 4 tuổi cho bé Mai Vy tại một nhà hàng sang trọng với nhiều bạn bè, quan khách của cả bố mẹ và con gái.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Mai Hồ.

Nữ diễn viên cho biết thêm về cuộc sống của gia đình ở Đức, từ lúc cô cùng các con sang Đức năm 2018, cô hầu như không hoạt động nghệ thuật mà chuyên tâm vào nuôi dạy hai con, chăm sóc gia đình, ít xuất hiện trên truyền thông cũng như mạng xã hội. Làm mẹ toàn thời gian đôi lúc cũng khiến Mai Hồ nhớ nghệ thuật, cảm thấy trống vắng nhưng nghĩ đến sự khôn lớn, trưởng thành của các con, Mai Hồ lại càng thấy lựa chọn của mình là đúng đắn.

Trong khi con trai lớn Mai Hồ điềm đạm, chững chạc thì em gái Mai Vy khá lém lỉnh. Nữ diễn viên tự hào khi hai con càng lớn càng biết yêu thương, gần gũi nhau hơn. Đặc biệt là con trai lớn, cậu nhóc biết dỗ dành, yêu thương em gái Mai Vy. Những lúc Mai Hồ bận rộn, chính cậu nhóc là người trông em bé và Mai Hồ rất yên tâm rời nhà. Mặc dù không phải anh em ruột, nhưng Nam Phong vẫn luôn nuông chiều, chăm sóc Mai Vy. Để trở thành một cậu nhóc hiểu chuyện như vậy, không thể không kể đến sự nuôi dạy của Mai Hồ. Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Mình cố gắng hết sức để làm tốt cả 2 vai trò vừa làm mẹ, vừa làm bạn của con. Mai nhận ra điều đó rất quan trọng để con có thể chia sẻ thật mọi thứ với mẹ, từ đó mình sẽ hiểu và có cách hướng cho con chứ không phải áp đặt. Với Mai áp đặt là điều không bao giờ nên có trong cách nuôi dạy con trẻ".

Hai anh em cực kì thân thiết và yêu thương nhau.

Cô chia sẻ dự định sắp tới sẽ cùng các con định cư lâu dài ở Việt Nam. Sau những chuyến du lịch thăm thú quê hương, Mai Hồ tìm trường cho các con theo học, bản thân cô cũng ổn định công việc ở Việt Nam nuôi dạy các con và xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc.