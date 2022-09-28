Nữ tiếp viên trong vụ việc bị xe Mercedes tông trúng và cuộc sống hiện tại

Cách đây 1 năm, chị Nguyễn Thị Bích Hường (1990, tiếp viên hàng không) bị một chiếc xe Mercedes tông trúng khi đang trên đường đi làm. Vụ tai nạn đã khiến cho chị bị thương tật 79% và phải nằm một chỗ trong thời gian dài.

Chị Nguyễn Thị Bích Hường, nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng cách đây 1 năm. Ảnh minh họa

Vụ tai nạn trên đã khiến cho chị Hường không thể tiếp tục quay trở lại công việc tiếp viên hàng không - vốn là thu nhập chính. Đồng thời, tinh thần của người phụ nữ này cũng sa sút nghiêm trọng vì một thời gian dài theo đuổi vụ án, đòi lại công bằng cho mình.