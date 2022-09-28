Nữ tiếp viên trong vụ việc bị xe Mercedes tông trúng và cuộc sống hiện tại

Nuôi dạy con 28/09/2022 18:40

Cuộc sống hiện tại của nữ tiếp viên hàng không sau vụ tai nạn kinh hoàng cách đây một năm được nhiều người chú ý

Cách đây 1 năm, chị Nguyễn Thị Bích Hường (1990, tiếp viên hàng không) bị một chiếc xe Mercedes tông trúng khi đang trên đường đi làm. Vụ tai nạn đã khiến cho chị bị thương tật 79% và phải nằm một chỗ trong thời gian dài.

Nữ tiếp viên trong vụ việc bị xe Mercedes tông trúng và cuộc sống hiện tại - Ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Bích Hường, nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng cách đây 1 năm. Ảnh minh họa

Vụ tai nạn trên đã khiến cho chị Hường không thể tiếp tục quay trở lại công việc tiếp viên hàng không - vốn là thu nhập chính. Đồng thời, tinh thần của người phụ nữ này cũng sa sút nghiêm trọng vì một thời gian dài theo đuổi vụ án, đòi lại công bằng cho mình.

Cuối cùng thì bản án cũng đã được thực thi, kết thúc một hành trình dài đòi công lý của chị Hường. Gần đây, những hình ảnh về cuộc sống đời thường mà cựu tiếp viên hàng không chia sẻ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nữ tiếp viên trong vụ việc bị xe Mercedes tông trúng và cuộc sống hiện tại - Ảnh 2
Những hình ảnh về cuộc sống đời thường mà cựu tiếp viên hàng không chia sẻ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh minh họa

Được biệt, hiện tại chị Hường đang có công việc bán hàng online và có nguồn thu nhập khá ổn định để trang trải cuộc sống của hai mẹ con. Sức khỏe của chị cũng đã dần tốt hơn. Nụ cười tươi tắn, ngoại hình xinh đẹp, thần thái mạnh mẽ của bà mẹ đơn thân đã thực sự trở lại.

Nữ tiếp viên trong vụ việc bị xe Mercedes tông trúng và cuộc sống hiện tại - Ảnh 3
Nụ cười tươi tắn, ngoại hình xinh đẹp, thần thái mạnh mẽ của bà mẹ đơn thân đã thực sự trở lại. Ảnh minh họa

Những chia sẻ trên facebook của chị Hường khiến nhiều người không khỏi cảm động. Chị cho biết hiện tại mình đang cố gắng gượng dậy, vượt qua mọi nỗi đau để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu con trai.

Nữ tiếp viên trong vụ việc bị xe Mercedes tông trúng và cuộc sống hiện tại - Ảnh 4
Chị Hường cho biết hiện tại mình đang cố gắng gượng dậy, vượt qua mọi nỗi đau để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu con trai. Ảnh minh họa

 

 

 

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