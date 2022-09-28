5 mối lo lắng thường trực nhất của ba mẹ trước khi cho con ăn dặm

Trên thực tế, không có độ tuổi hoàn hảo để cho trẻ ăn thức ăn đặc. Theo hướng dẫn chung, bạn nên cho trẻ ăn thức ăn đặc ngay khi trẻ được sáu tháng tuổi. Nhưng điều này phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau.

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Đôi khi trẻ chưa sẵn sàng với thức ăn đặc. Vì vậy, hãy để ý những dấu hiệu này trước khi thêm thức ăn đặc cho con.

Nếu bé có thể cầm nắm thức ăn.

Nếu bé quan tâm đến thức ăn.

Nếu bé có thể ngồi đúng mà không cần bạn giúp đỡ và hỗ trợ.

Nếu bé mất phản xạ thè lưỡi ra.

Thời điểm thích hợp để cho con ăn dặm?

Không có thời gian đúng hay sai. Nhưng nên cho trẻ ăn thức ăn đặc vào buổi sáng sớm hơn. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi thời gian bé tiêu hóa thức ăn và để ý xem có bất kỳ phản ứng hoặc không dung nạp thức ăn nào không.

Cho thịt làm thức ăn dặm có được không?

Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là phải cho bé ăn thức ăn giàu chất dinh dưỡng. Protein, chất xơ và quan trọng nhất là sắt rất cần thiết cho trẻ sơ sinh từ 6 đến 12 tháng. Các loại thực phẩm giàu chất sắt cần thiết cho sự phát triển của trẻ, được tìm thấy với số lượng lớn trong các loại thực phẩm làm từ động vật.

Trong trường hợp bạn là người ăn chay, thì chắc chắn bạn phải dựa vào các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật như đậu nành và đậu phụ. Nhưng ngay cả những người không ăn chay cũng bối rối không biết có nên cho con nhỏ ăn thịt gà hay không. Nhưng thịt sẽ không có hại và bạn chỉ nên cho con những miếng gà nhỏ và nghiền để chúng không bị nghẹn.

Theo Times of India

Điều chỉnh hành vi ở những trẻ không nghe lời bằng những bí kíp dành riêng cho ba mẹ Trẻ em thường rất ham khám phá, nhưng tính tò mò của chúng có thể khiến chúng khó kỷ luật. Quá trình dạy chúng lắng nghe có thể rất khó chịu đối với một số cha mẹ và khi không được dạy đúng cách, điều này có thể dẫn đến một số hành động có thể dẫn đến thay đổi hành vi vĩnh viễn ở trẻ.

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