Điều chỉnh hành vi ở những trẻ không nghe lời bằng những bí kíp dành riêng cho ba mẹ

Nuôi dạy con 05/09/2022 19:34

Trẻ em thường rất ham khám phá, nhưng tính tò mò của chúng có thể khiến chúng khó kỷ luật. Quá trình dạy chúng lắng nghe có thể rất khó chịu đối với một số cha mẹ và khi không được dạy đúng cách, điều này có thể dẫn đến một số hành động có thể dẫn đến thay đổi hành vi vĩnh viễn ở trẻ.

Điều chỉnh hành vi ở những trẻ không nghe lời bằng những bí kíp dành riêng cho ba mẹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiểu được lý do đằng sau việc trẻ không chú ý là một phần tuyệt vời để khiến chúng lắng nghe. Nghe, giống như hầu hết mọi thứ, là một kỹ năng có thể được dạy, củng cố và cải thiện.

Nếu bạn đang loay hoay ở nhà và khó thuyết phục con mình nghe lời, thì bài viết này hoàn toàn phù hợp với bạn.

Trước khi đưa ra giả định hoặc vô tình cao giọng với con bạn, hãy đi sâu tìm hiểu lý do khiến chúng không nghe lời và những hành động bạn có thể sử dụng để thu hút sự chú ý của chúng.

Lý do trẻ không nghe lời

Cố gắng thu hút sự chú ý của con miễn cưỡng có thể rất khó. Lắng nghe thường gắn liền với sự tôn trọng, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng với tư cách là cha mẹ, việc không lắng nghe không phải lúc nào cũng thể hiện trực tiếp sự thiếu tôn trọng.

Vì trẻ vẫn đang học, cha mẹ phải mong đợi loại hành vi này và tìm hiểu những cách tốt nhất để đối phó với nó. Dưới đây là một số lý do tại sao con có thể không chú ý.

Điều chỉnh hành vi ở những trẻ không nghe lời bằng những bí kíp dành riêng cho ba mẹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mất tập trung

Trẻ em có thể dễ bị phân tâm và một khi có thứ gì đó kích thích hơn, chúng thường không chú ý cái đang làm. Có rất nhiều thứ có thể khiến chúng mất tập trung, từ TV đến đồ chơi của chúng.

Phức tạp

Đôi khi vấn đề khiến trẻ không nghe lời là những gì bạn nói với chúng quá phức tạp khiến chúng không thể hiểu được. Nếu con không hiểu, đôi khi con có thể cảm thấy thất vọng.

Rối loạn tăng động giảm chú ý

Điều chỉnh hành vi ở những trẻ không nghe lời bằng những bí kíp dành riêng cho ba mẹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số trẻ em thường gặp khó khăn trong việc tập trung và dễ dàng nhượng bộ những điều sao lãng. Đây có thể là một dấu hiệu của rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), nhưng tốt nhất là không nên cho rằng mọi đứa trẻ vẫn phải học cách tập trung và tăng cường khả năng chú ý của chúng.

Giúp con bạn lắng nghe

Cha mẹ có thể làm một số điều để khiến trẻ nghe lời. Mặc dù không phải lúc nào cũng có hiệu quả tức thì, nhưng những cách làm này có thể là một bài tập lành mạnh để khiến con chú ý hơn.

Thời gian thích hợp

Khi con đang làm điều gì đó, có thể khó thu hút sự chú ý của bé, đặc biệt là khi con đang quá mải mê với một việc gì đó. Chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện với con hoặc trước tiên cùng con tham gia vào những gì con đang làm trước khi hỏi hoặc nói với con điều gì đó.

Sự lặp lại

Điều chỉnh hành vi ở những trẻ không nghe lời bằng những bí kíp dành riêng cho ba mẹ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vì trẻ em vẫn đang cố gắng cải thiện kỹ năng nghe của mình, nên việc chúng bỏ sót điều gì đó mà bạn đã nói là rất phổ biến. Lặp lại là một cách tốt để truyền tải thông điệp, mặc dù việc lạm dụng nó có thể khiến con khó chịu.

Đưa ra lựa chọn

Khi yêu cầu con làm điều gì đó, điều quan trọng là phải cho con lựa chọn. Điều này không chỉ giúp trao quyền cho trẻ mà còn giúp trẻ cảm thấy mình có tiếng nói trong một điều gì đó quan trọng. 

Thưởng cho con

Cách tốt nhất để giúp dạy một đứa trẻ điều gì đó mới là thưởng cho chúng mỗi khi chúng làm điều đó. Phần thưởng không nhất thiết phải là đồ vật hay kẹo, chúng có thể là lời khẳng định hoặc đơn giản là "cảm ơn con đã lắng nghe nha".

Là hình mẫu của con

Điều chỉnh hành vi ở những trẻ không nghe lời bằng những bí kíp dành riêng cho ba mẹ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em thường làm theo những gì chúng nhìn thấy. Nếu có cơ hội để bạn lắng nghe con, hãy là một hình mẫu tốt và chỉ cho con cách thích hợp để lắng nghe ai đó.

Theo Nspirement

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