Không còn lo lắng với mẹo đơn giản này để chị em dễ dàng đối phó với cơn ốm nghén khi mang thai

Trái ngược với tên gọi của nó, ốm nghén có thể kéo dài cả ngày đối với một số phụ nữ. Ốm nghén xảy ra ở hơn 50% phụ nữ mang thai.

Ốm nghén khi mang thai cực kỳ phổ biến và thường giảm bớt ở hầu hết phụ nữ khi kết thúc tam cá nguyệt đầu tiên. Nhưng nó hoàn toàn bình thường trừ khi bạn có bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng nào như nôn mửa không ngừng, sụt cân đáng kể hoặc mất nước.

Nếu các triệu chứng của bạn không quá nghiêm trọng, bạn có thể thử một số biện pháp điều trị tại nhà để giảm bớt sự khó chịu. Nhưng nếu các triệu chứng của bạn nghiêm trọng và các biện pháp điều trị tại nhà không hiệu quả, bạn có thể yêu cầu bác sĩ kê đơn thuốc cho bạn.

Trong thời kỳ mang thai, cảm giác buồn nôn trở nên quá phổ biến do lượng estrogen tăng lên, lượng đường trong máu thấp và dễ bị nhạy cảm với một số mùi hơn.

Các biện pháp khắc phục tại nhà an toàn để thử

Nghỉ ngơi

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Điều rất quan trọng là phải có một giấc ngủ ngon vào ban đêm hoặc có thể là một giấc ngủ ngắn trong ngày. Không đi ngủ ngay sau bữa ăn vì điều đó có thể làm tăng cảm giác buồn nôn.

Ăn các bữa ăn nhỏ hơn và thường xuyên

Trong một số trường hợp, không ăn có thể khiến tình trạng buồn nôn trở nên tồi tệ hơn. Để tránh bị đói, hãy thử các bữa ăn nhỏ và thường xuyên thay vì ba bữa ăn lớn mỗi ngày. Bạn có thể để một ít bánh quy đơn giản, bánh mì khô và ngũ cốc cạnh giường để có thể ăn ngay khi thức dậy và tránh được buồn nôn.

Sử dụng gừng

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Các nghiên cứu nói rằng gừng có thể giúp làm dịu cơn đau bụng. Bạn có thể nhai một ít gừng, thử uống trà gừng hoặc kẹo gừng để giảm cảm giác buồn nôn.

Bỏ qua một số món ăn

Tránh ăn nhiều chất béo, nhiều dầu mỡ, quá ngọt và những thức ăn có thể gây đầy hơi. Đây không phải là lúc để thử những món ăn mới. Ở nhiều phụ nữ, thức ăn nhiều đạm, nhiều carb và mặn có thể gây buồn nôn. Tránh uống cùng lúc đang ăn vì sự kết hợp này được cho là làm tăng cảm giác buồn nôn.

Tránh mùi mạnh

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Một trong những điều đơn giản nhất bạn có thể làm là tránh những mùi quá nồng. Tránh xa khói thuốc lá, nước hoa và bất cứ thứ gì khác ảnh hưởng đến bạn. Khi nói đến việc nấu ăn, hãy xem liệu người khác có thể làm giúp bạn không. Mở cửa sổ hoặc sử dụng ống xả trong khi nấu ăn.

Đừng quên uống vitamin trước khi sinh

Chất sắt trong vitamin trước khi sinh có thể làm trầm trọng thêm cảm giác buồn nôn. Uống vitamin trước khi sinh của bạn trước khi đi ngủ, thay vì uống vào buổi sáng. Nói chuyện với bác sĩ nếu chất bổ sung sắt của bạn gây buồn nôn vì bỏ qua việc bổ sung không phải là một lựa chọn hay ho.

Thử liệu pháp hương thơm

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Mặc dù có, một số mùi nhất định có thể gây buồn nôn, nhưng ngược lại, mùi bạc hà, chanh và cam có thể giúp giảm buồn nôn. Bạn có thể giữ một ít bông gòn có xịt dầu thơm gần mình để giảm cảm giác buồn nôn.

Theo Times of India