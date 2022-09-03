Ba mẹ hiện đại có thể rất cần 8 nguyên tắc nuôi dạy một cô gái giúp bé đạt được tất cả các mục tiêu của mình, bất chấp những định kiến ​​lỗi thời

Ba mẹ nào cũng muốn con không chỉ phát triển thành những người hạnh phúc mà còn trở thành những phụ nữ thoát khỏi những định kiến ​​cho rằng mục tiêu cuộc sống của tất cả các cô gái là phải kết hôn, sinh con,v.v.

Quan niệm rằng những gì bên trong quan trọng hơn vẻ bề ngoài của một người dường như hiển nhiên. Nhưng khi nói đến các cô gái, họ đầu tiên được khen ngợi vì vẻ đẹp của họ, như thể đó là thành tựu chính của họ. Các chuyên gia khuyên bạn nên chủ yếu chú ý đến ý tưởng, kỹ năng sáng tạo và hành vi của con gái bạn. Không có nghĩa là không thể nói một cô gái là cô ấy xinh đẹp. Nhưng ba mẹ chỉ nên làm điều này sau khi tôi khen ngợi bé vì điều gì đó quan trọng hơn.

Khen ngợi một đứa trẻ về tài năng hoặc trí tuệ của chúng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Trong tình huống này, bạn sẽ bổ sung cho con gái một điều gì đó không phụ thuộc vào cô ấy, vì đó là điều cô ấy không có ảnh hưởng tới. Các nhà nghiên cứu khuyên bạn nên khen ngợi những nỗ lực của trẻ mà chúng đã áp dụng để hoàn thành công việc. Điều này khuyến khích con phát triển hơn nữa và nỗ lực hơn nữa.

Cho phép cô ấy "tranh chấp" với bạn

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"Con gái ngoan" luôn nghe lời mẹ và không bao giờ tranh cãi với mẹ. Nhưng có phải lúc nào mẹ cũng đúng? Sau khi trở thành cha mẹ, có lẽ nhiều người hiểu mình có thể bị nhầm lẫn thường xuyên như thế nào và không chắc rằng mình sẽ ngừng làm điều đó có lẽ sẽ sai trái trong tương lai. Vậy tại sao lời nói của ba mẹ phải là lời đúng duy nhất trong gia đình?

Các chuyên gia tin rằng một cô gái có thể thách thức bạn để học cách làm điều tương tự với bạn cùng lớp, giáo viên, người yêu và sếp tương lai. Khi trò chuyện hợp lý với con bạn, bạn không chỉ dạy chúng nói "không" mà còn giải thích quan điểm của chúng. Bạn sẽ thấy rằng bạn cũng sẽ học được nhiều điều mới.

Hãy để cô ấy tự chọn đồ

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Điều quan trọng là có thể đưa ra những lựa chọn nhanh chóng trong thế giới hiện đại và nhiều người cảm thấy khó khăn khi làm điều này vì con không được dạy nó từ khi còn nhỏ. Ba mẹ nên cố gắng cho con gái mình cơ hội tự chọn đồ bất cứ khi nào có thể. Khi được khoảng 2 tuổi, chúng có thể quyết định mình muốn mua đồ chơi nào, muốn ăn mặc màu gì và ăn gì cho bữa sáng.

Trong tương lai, con sẽ tự lựa chọn các sở thích và hoạt động ngoại khóa. Đúng, con có khả năng sẽ bỏ nhiều hoạt động đó, nhưng tốt hơn là hãy thử mọi thứ một lần còn hơn là hối tiếc vì không bao giờ làm như vậy sau này.

Khuyến khích sở thích của cô ấy

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Bức ảnh trên cho thấy ca sĩ Billie Eilish và mẹ của cô ấy đã chuyển các con của cô ấy sang học tại nhà để chúng có thể làm những gì chúng thực sự muốn. Cô luôn khuyến khích các con mình yêu thích âm nhạc và thậm chí đã cùng Billie Eilish tham gia một trong những chuyến lưu diễn quốc tế của cô.

Ba mẹ sẽ đừng ngại cho con gái mình có một số sở thích như khiêu vũ, đấu vật tự do, chơi trong một ban nhạc punk, vẽ, nghiên cứu vật lý hạt nhân, loại sở thích không thực sự quan trọng. Một người có "đôi mắt sáng" vì hạnh phúc luôn thú vị hơn người cảm thấy buồn chán vĩnh viễn!

Tham gia hoàn toàn vào một hoạt động mà cô ấy yêu thích sẽ mang lại cho cô ấy cơ hội để làm chủ các thử thách, điều này sẽ thúc đẩy lòng tự trọng và khả năng phục hồi của cô ấy và khẳng định các giá trị nội tại hơn là vẻ bề ngoài. Ví dụ, có một niềm đam mê, con có thể đi bắn súng hoặc chơi nhạc cụ, thay vì bị cuốn vào những bộ phim truyền hình trực tuyến.

Khuyến khích cô ấy tự giải quyết các vấn đề của mình

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Ba mẹ nào muốn bảo vệ con mình khỏi các vấn đề, nhưng hãy để con chiến đấu với chính vấn đề của mình. Để một đứa trẻ tự mình đương đầu với một tình huống khó khăn không chỉ có nghĩa là luyện tập cho các tình huống của cuộc sống người lớn mà còn dạy chúng chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Esther Wojcicki, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất thế giới về trẻ em tin rằng ngày nay các bậc cha mẹ đang bảo vệ con quá mức. Tất cả dẫn đến việc tạo ra một thế hệ không có khả năng chịu trách nhiệm. Nhiều người trẻ chỉ đơn giản là không nhận thức được rằng họ có thể tự giải quyết các vấn đề của mình mà không cần cha mẹ.

Cô ấy nói rằng là một giáo viên tại Stanford, cô ấy thấy nhiều phụ huynh chuyển đến thành phố này để giúp đỡ "những đứa trẻ" của họ. Họ chuyển đến đây và thay đổi cuộc đời vì con cái của họ đăng ký vào trường đại học địa phương! Cô nói rằng cha mẹ Nga giống như những người thổi tuyết lạnh giá đối với cô vì họ sẵn sàng dọn đường cho con cái của họ để chúng không bao giờ phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Điều đáng sợ nhất là những đứa trẻ nhận thức rõ về nó và trông chờ vào nó.

Dạy cô ấy chấp nhận rủi ro

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Đây là một điều khó khăn khác khi làm cha mẹ nhưng ba mẹ hãy thử cố gắng hết sức. Những cô gái tránh rủi ro có lòng tự trọng kém hơn những cô gái có thể và đương đầu với thử thách. Thúc giục con gái của bạn vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, ví dụ, khuyến khích một cô gái sợ hãi đạp xe xuống dốc để tìm một ngọn đồi nhỏ để chinh phục chẳng hạn.

Thoạt nghe có vẻ hơi sợ. Nhưng thế hệ đàn anh ngạc nhiên vì sự rụt rè của những người trẻ ngày nay, những người mà cha mẹ của họ bị ám ảnh bởi sự an toàn của họ. Họ không biết cách chấp nhận rủi ro khi trưởng thành, điều đó có nghĩa là họ khó thành công hơn.

Đọc một cách chính xác

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Thông thường, khi ba mẹ đọc sách hay truyện cho trẻ mà không nghĩ về nội dung của văn bản, và các cô gái bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Nhưng mục tiêu của ba mẹ là thu hút các con gái của tôi tham gia vào quá trình này để chúng trở nên hứng thú với sách và cả kiến ​​thức.

Các chuyên gia khuyên bạn nên tham gia vào việc đọc chủ động để giúp con bạn tham gia vào quá trình này, chứ không chỉ là một người đọc thụ động. Ví dụ, bạn có thể đề nghị con gái tự đọc một số đoạn hoặc hỏi con gái, theo ý kiến ​​của con, cốt truyện sẽ diễn ra như thế nào, hoặc con sẽ làm gì nếu là nhân vật chính. Nếu cô gái vẫn còn nhỏ, hãy yêu cầu cô ấy lật trang cho bạn.

Kể chuyện cổ tích cho cô ấy nghe

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Trước hết, những câu chuyện cổ tích chỉ đơn giản là tuổi thơ. Thêm vào đó, bạn luôn có thể tìm thấy nhiều ý nghĩa khác trong chúng để chia sẻ với con yêu. Ví dụ, lọ lem Cinderella chỉ đạt được thành công khi cô ấy cảm thấy mệt mỏi vì phải nghe lời.

Theo Brightside