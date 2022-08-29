Bốn cụm từ làm tổn hại đến lòng tự trọng của con mà đôi lúc nhiều ba mẹ vẫn phớt lờ

Mối liên hệ giữa lòng tự trọng của bạn và những gì bạn nhận được từ cuộc sống là rất quan trọng. Những người có lòng tự trọng tốt thường cởi mở để thử những điều mới, biết khả năng của mình là gì và tiến tới mục tiêu.

Ý kiến ​​của bạn về bản thân được gọi là lòng tự trọng, đó là cách bạn suy nghĩ và cảm nhận về bản thân. Lòng tự trọng lành mạnh hay tốt là sự đánh giá thực tế và chấp nhận những điểm mạnh và hạn chế của chúng ta. Điều đó không có nghĩa là chúng ta tự mãn mà là chúng ta tôn trọng và chấp nhận bản thân.

Đây là những cụm từ có thể sẽ gây sát thương lên lòng tự trọng của con bạn:

Lòng tự trọng thấp không phải là điều dễ hiểu. Tại một thời điểm nào đó, bạn nhận ra rằng bạn chưa đủ tốt như hiện tại. Thông thường với trẻ em, đây là một thông điệp được nội bộ hóa trong những năm hình thành của con bạn. Đó có thể là do cách nuôi dạy con chỉ trích và / hoặc độc đoán, trải nghiệm ở trường học, bị bắt nạt hay không nhận được đủ thông điệp tích cực từ một người thân yêu.

"Tại sao con không thể giống như em gái / anh trai của vậy?"

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Trong khi người anh em kia thông minh hơn, ngoan ngoãn hơn, đẹp hơn, tài năng vô cùng, v.v. Cha mẹ thường nói rằng đây là cách họ đang thúc đẩy con mình, nhưng đây là một cách nói như "kẻ giết chết" lòng tự trọng và cũng dẫn đến sự ganh đua giữa anh chị em. Mỗi đứa trẻ đều có những đặc điểm riêng biệt, việc so sánh chúng với anh chị em, anh chị em họ và bạn cùng lớp chỉ khiến chúng cảm thấy không mong muốn và bị cho ra rìa. Con sẽ đánh giá bản thân thấp hơn những người khác và nghĩ rằng con không đủ tốt.

"Con là đứa con gái hư / trai hư"

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Thay vì chỉ dán nhãn con là "xấu" hoặc "vô trách nhiệm", bạn có thể nói về hành vi hoặc hành động mà con đã thể hiện và hậu quả ngay lập tức. Trẻ em là những đứa bé hồn nhiên phát triển nhờ tình yêu thương, hạnh phúc, sự quan tâm và tình cảm. Thay vào đó, hãy sử dụng những nhận xét tích cực để nâng cao tinh thần cho con, chẳng hạn như "Quên bài tập ở trường là một hành động vô trách nhiệm. Con đã nhớ lần sau phải làm gì chưa?"

"Con gái không chơi với cái này / Con trai không chơi với cái kia"

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Bạn đã bao giờ nhận thấy một cậu bé chơi với bộ đồ bếp của chính mình hoặc nhận nó như một món quà sinh nhật? Hoặc một cô gái trẻ chơi với găng tay đấm bốc chưa? Chắc là ít khi ba mẹ thấy điều đó. Nhưng nhiều ba mẹ lại cho rằng điều này không bình thường.

Nhưng bạn đã từng thấy đầu bếp trong nhà hàng là nam chưa? Chắc hẳn bạn cũng biết một số nữ võ sĩ chuyên nghiệp xuất sắc đúng không? Vậy tại sao chúng ta lại tạo ra những định kiến ​​giới tính này ở trẻ em? Hãy để con bạn chơi với những gì chúng muốn và để sự sáng tạo của chúng bay bổng. Giữ chặt chúng chỉ đang ngăn chặn tâm trí và tiềm năng của chúng.

"Tại sao ba / mẹ lại có một đứa con như con chứ?"

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Nếu con bạn rất nghịch ngợm, không nghe lời bạn hoặc thường xuyên nổi cơn thịnh nộ, điều đó có thể khiến bất kỳ bậc cha mẹ nào nản lòng. Tuy nhiên, hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn đã đưa đứa trẻ vào thế giới này, và bạn là tất cả những gì chúng có. Đứa trẻ là sự phản ánh của môi trường xung quanh chúng, hãy nhìn vào bản thân bạn, những người chăm sóc khác và những người tiếp xúc gần gũi với con bạn và xác định những vấn đề có thể phát sinh từ đâu. Hãy khắc phục sự cố chứ không phải làm cho vấn đề xấu đi và ảnh hưởng lâu dài.

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Giống như các ngón tay có kích thước khác nhau và các vân tay của chúng không bao giờ giống nhau, mỗi đứa trẻ đều có những kỹ năng, niềm đam mê và kinh nghiệm đặc biệt mà không ai khác trên thế giới có được. Luôn ghi nhớ điểm đơn giản này: Những gì bạn nói và làm hôm nay, con bạn sẽ lặp lại như vậy vào ngày mai.

Theo India Express