Bổ sung thêm loại trà này vừa thơm vừa ngon hỗ trợ mẹ bầu tăng thêm nguồn sữa khi cho con bú

Một số bà mẹ cũng muốn tăng nguồn sữa của họ cho các nhu cầu trong tương lai. Do đó, chăm sóc cho con bú là mối quan tâm hàng đầu. Có một số chất hỗ trợ có sẵn tự nhiên, được gọi là galactgeon, có tác dụng làm tăng nguồn cung cấp sữa mặc dù chỉ là tạm thời. Hình thức phổ biến nhất của galactagogue mà nhiều người mới làm mẹ sử dụng là một loại trà để tăng tiết sữa khi cho con bú.

Nguồn sữa ít có thể trở thành nguyên nhân gây lo lắng vì nó sẽ cản trở sự phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc của con bạn và khiến bạn đổ xô đi tìm cách tăng cường nguồn sữa.

Trong khi trà thảo mộc được biết đến để làm dịu cơ thể và cung cấp các lợi ích điều trị trong thời kỳ mang thai, sau khi sinh, thì một số loại thảo mộc được thu mua tự nhiên, được sử dụng trong y học cho mục đích tăng tiết sữa khi cho con bú có thể tăng cường nguồn sữa và cung cấp các chất dinh dưỡng hữu ích. Nó có thể được làm thành một loại trà cho các bà mẹ chọn cho con bú và đã được sử dụng từ bao đời nay.

Hơn cả bằng chứng khoa học, có rất nhiều bằng chứng giai thoại về lợi ích của trà tăng tiết sữa khi cho con bú. Một số loại thảo mộc khi được tiêu thụ có thể chữa lành cơ thể một cách toàn diện, hiệu quả ngay khi bạn bắt đầu tiêu hóa chúng. Từ việc làm dịu cơn đau bụng, chống lại vi khuẩn và cải thiện lưu thông máu. Ngoài ra, nó cũng có thể giúp mẹ chữa lành vết thương do căng thẳng khi sinh.

Các nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng một số chất galactgeon được sử dụng trong các loại trà làm dịu và nó có thể thúc đẩy sản xuất sữa mẹ trong vòng ba ngày sau khi uống nó. Ngoài ra, chúng cũng cung cấp những lợi ích hữu ích như giảm chuột rút, làm sạch cơ thể và cân bằng nhuận tràng. Nó cũng làm tăng sản xuất dịch tiêu hóa, khôi phục lại sự cân bằng tiêu hóa bị đảo lộn do căng thẳng khi sinh con.

Vì trà cho con bú cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể đang hồi phục của mẹ, nên một biện pháp tốt là bắt đầu uống trà chỉ vài ngày sau khi bạn sinh con. Mặt khác, nếu bạn bắt đầu phát hiện ra các dấu hiệu của việc trẻ bú không tốt hoặc trẻ không bú đủ sữa, thì việc dựa vào các loại trà cho con bú có thể là một cách hữu ích.

Các loại thảo mộc được sử dụng phổ biến nhất là hạt cỏ cà ri, cây shatavari (thiên môn chùm), hạt vừng, lúa mạch, hoa hồi, cây kế, cây dâm bụt và cây rooibos (hồng trà Nam Phi). Nếu bạn tìm hiểu, cũng có một số loại gia vị và thảo mộc nhà bếp khác có thể thúc đẩy sản xuất sữa mẹ một cách tự nhiên. Dưới đây là một trong những biện pháp khắc phục hữu ích đơn giản mà bạn có thể thử:

Trà hỗ trợ tăng tiết sữa cho con bú tự làm

Ảnh minh họa: Internet

Nước lọc bỏ vào nồi (750 ml).

Thêm hạt thì là và hạt cỏ cà ri vào nước (cả hai muỗng canh mỗi loại).

Để lửa nhỏ cho sôi kỹ.

Sau khi đã nấu xong, hãy chuyển nó vào phích và nhâm nhi đồ uống đều đặn. Các bà mẹ đang cho con bú cũng có thể để sẵn thức uống khi cho con bú.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy chắc chắn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của bạn trước khi thử các biện pháp điều trị tại nhà. Cỏ ca ri là một chất trợ sinh phổ biến, cũng có thể làm tăng cơ hội phát triển các cơn co thắt tử cung, vì vậy hãy tiến hành một cách thận trọng. Ngoài các loại trà cho con bú, việc chăm sóc dinh dưỡng, uống đủ nước có thể đảm bảo nguồn sữa tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy vấn đề không giải quyết được bằng những thủ thuật này, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ phụ khoa nhé.

Theo Times of India