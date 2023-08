Tác hại không tưởng của việc giữ bí mật và lý do tại sao ba mẹ không nên khuyến khích con làm điều này

Nhiều bí mật được chia sẻ với bạn bè nhưng lại bị giấu kín với bất kỳ thành viên nào trong gia đình có thể tạo áp lực không cần thiết cho trẻ, dẫn đến sự cô lập, xáo trộn mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ và thậm chí khó tập trung.

Giữ bí mật có thể gây hại hoặc nguy hiểm và gây ra các vấn đề về lòng tin cũng như nỗi sợ hãi thường trực ở trẻ. Điều này hơn nữa có thể dẫn đến lo lắng, phẫn uất, căng thẳng và đôi khi sử dụng các chất gây nghiện như một cơ chế để đối phó.

Tầm quan trọng của việc chia sẻ bí mật với những người lớn đáng tin cậy

Trái ngược với việc giữ những bí mật khủng khiếp khiến người ta cảm thấy lo lắng, sợ hãi và có thể khiến đứa trẻ cảm thấy như thể chúng không thể nói với ai thì việc giữ những bí mật tốt khiến chúng cảm thấy vui vẻ và hào hứng.

Điều quan trọng là trẻ em cần có một người lớn đáng tin cậy để chúng có thể tâm sự về bất kỳ bí mật nào mà chúng cảm thấy không thoải mái khi giữ kín. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em cần phải học rằng khi nói với một người lớn đáng tin cậy mọi thứ không có nghĩa là chúng sẽ gặp rắc rối.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy dạy chúng rằng, nói chung, người lớn có trách nhiệm và an toàn. Ba mẹ không mong muốn trẻ em giữ bí mật và nếu ai đó nói với chúng rằng chúng không bao giờ được kể hoặc chúng sẽ phải đối mặt với hậu quả khi làm như vậy, đó là một bí mật tồi tệ và là loại bí mật chính xác mà con nên tiết lộ cho người lớn đáng tin cậy nhất.

Chia sẻ bí mật với người lớn hoặc cha mẹ đáng tin cậy có thể giúp trẻ tránh xa mọi tình huống nguy hiểm hoặc có hại có thể xảy ra mà trẻ hoặc bất kỳ em bé nào khác có thể rơi vào.

Dạy con bạn về các loại bí mật khác nhau

Điều quan trọng là trẻ em phải hiểu sự khác biệt giữa bí mật an toàn và có hại mà chúng có thể gặp phải. Bước đầu tiên là bắt đầu dạy trẻ em rằng có nhiều loại bí mật khác nhau như bí mật vui vẻ, an toàn, tốt và bí mật không an toàn hoặc có hại.

Ảnh minh họa: Internet

Bí mật thú vị: Bí mật thú vị có thể liên quan đến một bữa tiệc bất ngờ hoặc một món quà cho ai đó. Một đứa trẻ có thể được nói: "Không được nói với mẹ rằng chúng ta đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho mẹ nhé" hoặc một bí mật an toàn hoặc vui vẻ có thể là việc một anh chị em lớn tuổi tìm hiểu về những món quà giáng sinh và cần giữ bí mật cho những đứa em của chúng.

Những bí mật tiềm ẩn có hại: Đôi khi, những bí mật mà ngay cả cha mẹ yêu cầu con cái họ giữ im lặng cũng có thể gây hại. Nếu đứa trẻ đã quá giờ đi ngủ, người cha có thể yêu cầu chúng đừng nói với mẹ chúng, hoặc bạn bè có thể nói, "Hãy ăn bánh quy này, nhưng đừng nói với mẹ của con là bố đã đưa nó cho con!" Những hình thức bí mật này ngụ ý rằng con bạn có thể phải đối mặt với hậu quả khi nói ra sự thật.

Bí mật nguy hiểm: Kẻ săn mồi trẻ em dựa vào trẻ em để giữ bí mật danh tính của chúng. Họ sử dụng những cụm từ như "Đây là bí mật của chúng ta và conkhông được nói với bất kỳ ai". Để bịt miệng bọn trẻ, chúng có thể sử dụng nhiều cách đe dọa. Những đứa trẻ chưa được dạy về việc giữ bí mật thường xuyên cảm thấy sợ hãi khi thông báo cho bất kỳ ai về việc này.

Một nhà tâm lý học cho biết: Ngay cả những bí mật tưởng chừng như vô hại như "Đừng nói với bố là chúng ta có kem này" cũng có thể khiến trẻ cảm thấy không thoải mái và dẫn đến cảm giác chia rẽ lòng trung thành.

Còn khi chúng ta muốn giữ bí mật về điều gì đó tốt đẹp như mua một món quà cho bố hoặc mẹ và giữ một điều bất ngờ cho đến ngày sinh nhật của họ, thì sao?

"Đây là những sự thật thú vị sẽ được phanh phui", nhà tâm lý học cho biết "Tôi khuyên các bậc cha mẹ nên tạo bất ngờ thay vì yêu cầu con họ giữ bí mật bất cứ điều gì".

Cách nói chuyện với con bạn về những bí mật

Cho trẻ biết rằng bạn không nên nắm giữ bí mật trong nhà. Dạy con bạn về nhiều loại bí mật và tại sao điều quan trọng là phải nói chuyện với một người lớn đáng tin cậy.

Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện thường xuyên về những bí mật an toàn và không an toàn: Nói chuyện với con bạn về những bí mật có hại ngay từ khi còn nhỏ. Mô tả cách một số người sẽ yêu cầu trẻ giữ bí mật vì họ đang làm những việc không phù hợp. Khi khả năng hiểu vấn đề của con bạn được cải thiện, hãy thường xuyên trò chuyện với chúng về chủ đề này.

Dạy trẻ về những động chạm tốt / an toàn và xấu / không an toàn: Dạy cho con bạn sự khác biệt giữa "động chạm an toàn" và "đụng chạm không an toàn". Đảm bảo trẻ biết rằng chỉ cha mẹ hoặc chuyên gia y tế mới được chạm vào bất kỳ khu vực nào nhạy cảm trên cơ thể. Điều quan trọng là trẻ em phải bày tỏ bất kỳ sự không hài lòng nào mà chúng có thể có với bác sĩ hoặc bất kỳ bậc cha mẹ nào.

Đảm bảo với con bạn rằng chúng sẽ không bị la phạt khi kể: Trẻ em thường được những kẻ săn mồi cảnh báo rằng việc báo cáo những gì đang xảy ra có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đảm bảo với con bạn rằng sẽ không có hậu quả nào khi nói sự thật hoặc tiết lộ bất kỳ bí mật nào. Nói chuyện với con bạn về sự khác biệt giữa việc nói và không nói.

Thảo luận về tầm quan trọng của việc nói chuyện với những người lớn đáng tin cậy cùng con: Đảm bảo với con bạn rằng nếu trẻ được ai yêu cầu giữ bí mật, trẻ luôn có thể nói với bạn. Hãy chắc chắn rằng con hiểu bạn, có thể nói với bạn mặc dù đã được một người nào đó hướng dẫn là không nên nói vậy với cha mẹ.

Sử dụng từ "bất ngờ" thay vì "bí mật": Mô tả cho bé hiểu một điều bất ngờ sẽ thú vị như thế nào và mọi người nên sớm tìm hiểu về điều đó, trái ngược với một bí mật có thể được giữ "mãi mãi".

Sự khác biệt giữa bí mật và riêng tư

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, có sự khác biệt giữa việc giữ bí mật và riêng tư, trẻ em cần hiểu được sự khác biệt giữa hai điều này. Con nên được dạy rằng chỉ vì con không giữ bí mật, không có nghĩa là con sẽ tiết lộ tất cả các chi tiết cá nhân của mình cho người khác.

Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ phải học cách tôn trọng ranh giới cá nhân của người khác. Chúng phải được dạy rằng ví dụ như việc nói với bạn bè rằng một anh / chị / em quên mặc quần lót trước khi đến trường là không đúng. Mặc dù điều đó có thể buồn cười đối với con, nhưng không nên nói thẳng ra.

Thảo luận với con bạn về tầm quan trọng của việc duy trì không gian cá nhân khi mặc quần áo hoặc sử dụng phòng tắm. Đưa ra các chuẩn mực gia đình tôn trọng quyền riêng tư, chẳng hạn như "gõ cửa đã khóa và đợi cho phép vào."

Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên trò chuyện với con bạn về quyền riêng tư khi chúng lớn lên là việc rất hữu ích. Bạn chắc chẳn không muốn khuyến khích "bí mật gia đình", nhưng bạn cũng không muốn con mình nói với mọi người rằng bạn đang lo lắng về tài chính hoặc anh chị em của bé đang thi trượt môn toán chẳng hạn.

Theo Times of Inida