Thường xuyên đi tiểu khi mang thai có bình thường không và cách nào giúp bạn đối phó với chứng đi tiểu nhiều lần khi mang thai ?

Đi tiểu thường xuyên là một triệu chứng phổ biến của việc mang thai và đó là điều bạn phải đối phó. Nhưng có một số cách mà bạn có thể quản lý tình trạng này.

Bạn đang mang thai và bạn cảm thấy mình dành nhiều thời gian hơn trong nhà vệ sinh so với khi ra ngoài? Nếu bạn đang gật đầu và gặp vấn đề này, đừng lo lắng vì bạn không phải là người duy nhất.

Cho đến 20 tuần, đi tiểu thường xuyên xảy ra do sự thay đổi nội tiết tố xảy ra trong cơ thể. Sự thay đổi của các hormone kích thích thận tạo ra nhiều nước tiểu hơn. Khi mang thai, phụ nữ cũng gặp áp lực lên bàng quang khi thai nhi lớn lên. Áp lực ngày càng lớn làm giảm khả năng giữ nước tiểu khiến bạn muốn đi tiểu nhiều hơn.

Điều gì dẫn đến đi tiểu nhiều khi mang thai ?

Đi tiểu bao nhiêu lần là bình thường khi mang thai?

Nói về tần suất nên đi tiểu khi mang thai, không có số lần đúng hay sai. Phụ nữ không mang thai thường đi tiểu khoảng 4 đến 10 lần một ngày và con số này có thể tăng lên khi mang thai. Một số phụ nữ gặp phải triệu chứng này nhiều hơn những người khác. Nhưng một số triệu chứng không phải là đáng lo lắng.

Cách đối phó với tình trạng đi tiểu nhiều khi mang thai

Trước hết, đừng cắt giảm lượng chất lỏng vì nghĩ rằng nó sẽ giúp bạn giảm bớt các chuyến đi đến phòng vệ sinh. Em bé và cơ thể của bạn cần được cung cấp chất lỏng liên tục trong thai kỳ. Mất nước cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Cố gắng làm rỗng bàng quang hoàn toàn bằng cách nghiêng người về phía trước khi bạn đi tiểu cũng là một phương pháp cho mẹ bầu.

Khi đi tiểu thường xuyên trở thành một nguyên nhân đáng lo ngại?

Ảnh minh họa: Internet

Nếu tình trạng đi ngoài thường xuyên kèm theo đau hoặc tiểu ra máu hoặc sốt, bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ ngay lập tức. Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu.

Có bình thường khi đi tiểu một chút lúc bạn hắt hơi hoặc cười không?

Đúng vậy, việc đi tiểu một chút khi cười to hoặc hắt hơi là điều hoàn toàn bình thường khi bạn đang mang thai. Cùng với áp lực lên bàng quang, cơ thể bạn cũng tiết ra một loại hormone gọi là relaxin, giúp thư giãn các cơ và dây chằng, bao gồm cả cơ sàn chậu. Bạn có thể đeo một miếng giấy lót và nhớ đến phòng vệ sinh thường xuyên nhé.

Phụ nữ cũng nên thực hiện các bài tập kegel để tăng cường cơ vùng chậu. Bạn cũng có thể thực hiện chúng khi đang lên kế hoạch mang thai hoặc trong thời kỳ đầu mang thai.

Khi nào bạn có thể mong đợi tình trạng đi tiểu thường xuyên chấm dứt?

Ảnh minh họa: Internet

Đi tiểu thường xuyên kéo dài trong chín tháng của thai kỳ cho đến khi bạn sinh con. Mức độ của tần suất đi tiểu có thể khác nhau ở mỗi người vì sự sắp xếp của các cơ quan nội tạng khác nhau một chút ở mỗi người.

Theo Times of India