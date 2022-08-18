Biện pháp phòng ngừa chấy rận hiệu quả, xóa tan lo âu của ba mẹ khi con dễ bị lây ngứa ngáy

Trứng chấy rất khó nhìn thấy và có thể không gây ngứa lúc đầu. Không phải lúc nào bạn cũng có thể xua đuổi những con ve rận này, nhưng bạn có thể thực hiện một vài bước đơn giản để giảm nguy cơ mắc bệnh. Dưới đây là năm điều cần biết về việc ngăn ngừa chấy.

Ảnh minh họa: Internet Trứng chấy rất khó nhìn thấy và có thể không gây ngứa lúc đầu. Không phải lúc nào bạn cũng có thể xua đuổi những con ve rận này, nhưng bạn có thể thực hiện một vài bước đơn giản để giảm nguy cơ mắc bệnh. Dưới đây là năm điều cần biết về việc ngăn ngừa chấy. 1. Quan sát đầu của bé

Chấy rận bò lên cơ thể. Chúng không thể bay hoặc nhảy. Chúng thường lây lan khi tiếp xúc trực diện. Điều đó có nghĩa là bạn thường phải ở gần người có chấy để bắt nó. Tránh các hoạt động tiếp xúc với tóc càng nhiều càng tốt.

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Chiếc mũ trên giá cửa hàng có thể trông hấp dẫn và tạo nên một bức ảnh tự sướng tuyệt vời, nhưng hãy suy nghĩ kỹ trước khi bạn cho con thử nó. Bạn có thể bị nhiễm chấy nếu dùng chung mũ, áo khoác, khăn tắm, giường và gối với người đã hoặc mới mắc bệnh. Đôi khi, chấy lây lan trên lược và bàn chải. Chia sẻ đồ dùng như vậy là không phổ biến, nhưng có thể xảy ra. Chấy có thể sống khoảng một hoặc hai ngày sau khi tách khỏi cơ thể. Để ngăn chấy, hãy dặn trẻ không bao giờ dùng chung những thứ chạm vào đầu. 3. Không dùng chung tai nghe Ảnh minh họa: Internet

Chấy thường không sống trên các bề mặt cứng như nhựa, nhưng đôi khi chúng có thể bám trên mút tai trong một thời gian ngắn. Để giảm nguy cơ mắc phải chúng, hãy hướng dẫn con không dùng chung tai nghe ở nhà hoặc tại phòng tập thể dục. 4. Kiểm tra lại những vật dụng mềm, bông - nơi chấy dễ trú ngụ lại Ảnh minh họa: Internet

Thật tuyệt khi ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng tại văn phòng bác sĩ hoặc thư viện, nhưng hãy tự hỏi bản thân: Ai đã ngồi đó trước bạn? Trứng chấy hoặc chấy có thể sống khoảng 48 giờ trên đồ nội thất và thảm bọc. Đặt cược an toàn hơn là một chiếc ghế bằng gỗ hoặc nhựa để chúng ít có khả năng bám trụ nhất. Gấu nhồi bông cũng là nơi ẩn náu của chấy rận. Vì vậy, hãy thật cẩn thận với bé nhà bạn nhé. 5. Giặt là áo quần cho bé Ảnh minh họa: Internet