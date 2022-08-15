Loại thực phẩm rẻ bèo, chợ nào cũng bán lại giúp mẹ bầu phòng chống dị tật thai nhi và có làn da mịn màng

Theo y học hiện đại, trong 100gr đậu bắp sẽ có khoảng:

+ Chất béo: 0,1g

+ Protein: 2g

+ Vitamin A: 0,198 mg

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+ Vitamin B9 hoặc folate: 87,8g

+ Vitamin C: 21mg

+ Canxi: 75mg

+ Magie: 57mg.

Đậu bắp còn giúp đáp ứng nhu cầu vitamin K, mangan, folate, phốt pho,… của cơ thể. Nhờ những giá trị dinh dưỡng có trong đậu bắp, các bác sĩ khuyên mẹ bầu nên thường xuyên sử dụng loại thực phẩm này. Ăn đậu bắp giúp hỗ trợ thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Giúp xương chắc khỏe

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, loại thực phẩm này chứa hàm lượng lớn vitamin K và folate, là những hoạt chất giúp tăng cường sức khỏe cho hệ xương khớp nhờ khả năng tăng mật độ xương, ngăn ngừa hiện tượng loãng xương ở người già.

Ngừa bệnh thiếu máu

Trong quả đậu bắp rất giàu vitamin K, vitamin B, sắt, kẽm, kali, mangan… Đây đều là những chất quan trọng giúp tạo ra nhiều tế bào hồng cầu trong cơ thể. Bởi vậy, nếu muốn ngăn ngừa và điều trị thiếu máu, hãy tích cực ăn hoặc uống nước ép đậu bắp hàng ngày.

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Loại bỏ lượng cholesterol xấu

Bản chất của đậu bắp là loại thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, nên có khả năng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể một cách hữu hiệu. Ngoài ra, sử dụng đậu bắp thường xuyên cũng giúp bảo vệ hệ tim mạch khỏi những triệu chứng hay mắc phải về tim mạch.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Chất xơ có trong đậu bắp có thể giúp kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu, cũng như giúp giảm táo bón. Đậu bắp hoạt động như một thuốc nhuận tràng tự nhiên, hàm lượng chất xơ trong đậu bắp liên kết với các độc tố và làm giảm nhu động ruột.

Làm đẹp da

Đậu bắp cũng là nguyên liệu được nhiều chị em phụ nữ yêu thích lựa chọn để cải thiện sức khỏe của làn da. Những chất chống oxy hóa trong đậu bắp giúp thanh lọc máu, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá và các bệnh ngoài da, mang đến một làn da chắc khỏe và hồng hào.