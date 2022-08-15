Mẹ bầu có được ăn nhãn không?

Mẹ bầu 15/08/2022 07:45

Mùa nhãn đến, nhiều mẹ bầu thắc mắc không biết mình có được ăn thứ quả thơm ngon này không? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

Với thắc mắc “bà bầu ăn nhãn được không”, các chuyên gia giải thích rằng: Trong nhãn có có chứa đường fructose và rất dễ tiêu hóa. Do đó, đối với những trường hợp không bị tiểu đường thai kỳ và đảm bảo đường huyết ổn định thì vẫn có thể ăn nhãn bình thường.

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe khi ăn nhãn: 

Lưu thông máu

Những dưỡng chất trong nhãn có thể giúp cơ thể hấp thụ sắt từ các thực phẩm khác một cách tối đa. Vì thế có thể góp phần lưu thông máu dễ dàng và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu.

Tránh nguy cơ táo bón

Vì có chứa hàm lượng chất xơ dồi dào.

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 Ảnh minh họa

Làm đẹp da và tăng cường sức đề kháng

Vì trong nhãn có chứa rất nhiều vitamin C, đặc biệt tốt với vùng da quanh mắt.

Tăng cường sức khỏe răng miệng

Trong quả nhãn có chứa nhiều Canxi, Phốt pho rất tốt cho răng miệng, hạn chế nguy cơ về một số bệnh như viêm lợi, viêm nha chu.

Tăng cường thể lực cho bà bầu

Phụ nữ mang thai đôi khi cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Nhãn có thể giúp bạn cải thiện vấn đề này vì nó có chứa nhiều loại đường khác nhau như glucose và sucrose nên giúp phục hồi năng lượng. Ăn nhãn thường xuyên còn có thể giúp bạn ngủ ngon hơn đấy.

Đánh bay các bệnh về đường tiêu hóa

Nếu đang băn khoăn không biết liệu bà bầu ăn nhãn được không thì loại trái cây này có thể giúp bạn cải thiện các bệnh về tiêu hóa thường gặp trong thai kỳ. Nếu bị nghén trong những tháng đầu và hay buồn nôn, nôn, khó đi tiêu, đầy hơi hay tiêu chảy thì bạn có thể ăn nhãn. Nhãn có chứa chất béo và protein thực vật rất có ích trong việc kích thích quá trình trao đổi chất.

Mẹ bầu có được ăn nhãn không? - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Bầu ăn nhãn giúp bổ sung vitamin

Nhãn là một nguồn vitamin dồi dào cho phụ nữ đang mang thai. Vitamin C trong nhãn có thể tăng cường hệ miễn dịch của cả mẹ và bé. Cung cấp vitamin cho mẹ qua trái nhãn là một cách tự nhiên và không gây tác dụng phụ như một số loại thực phẩm chức năng. 

Hướng dẫn ăn nhãn đúng cách

Mẹ bầu có thể ăn nhãn với số lượng vừa phải, tránh ăn quá nhiều ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

Đối với các trường hợp mẹ bầu bị cao huyết áp hoặc đang bị dị ứng, mẩn ngứa cũng không nên ăn nhãn để tránh khiến cho tình trạng sức khỏe trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, các trường hợp bị tiểu đường thai kỳ cũng nên tránh xa loại quả này. 

Thay vào đó các mẹ có thể tăng cường ăn một số loại quả rất tốt cho sức khỏe như:

Quả lựu giúp mẹ đẹp da và xương của thai nhi phát triển tốt

Chuối chín giúp mẹ bầu khắc phục tình trạng ốm nghén

Một số loại quả giàu vitamin C

Quả bơ

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