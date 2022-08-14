Thực hư việc bà bầu nên ăn cá chép trong thai kì

Mẹ bầu 14/08/2022 18:40

Thực hư lợi ích của cá chép đối với bà bầu thế nào, tham khảo bài viết sau bạn sẽ rõ!

Giá trị dinh dưỡng của cá chép

Theo một số nghiên cứu cho thấy, trong 100gr cá chép cung cấp khoảng 162 calories, có khoảng 23g protein, 1g chất béo bão hòa, 84mg cholesterol và một ít các vi chất như canxi, vitamin A, vitamin C, sắt.

Bà bầu có nên ăn cá chép không?

Câu trả lời là CÓ.

Tại Việt Nam, cá chép gần như mặc định là món ăn cần thiết của phụ nữ mang thai. Quan điểm đó chủ yếu dựa vào những kinh nghiệm dân gian do các bà, các mẹ truyền lại.

Cá chép giàu dinh dưỡng, lại ngon miệng, chẳng có lý do gì chúng ta lại từ chối thực phẩm này. Chưa có một nghiên cứu nào chỉ ra rằng bà bầu không nên hay không được ăn cá chép.

Trong Đông y, cá chép vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng lợi sữa, kiện tỳ khai vị, an thai rất tốt cho và bầu. Một số bài thuốc, món ăn từ cá chép còn có tác dụng giảm nôn nghén, chữa đau lưng phù thũng, chữa động thai hiệu quả.

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 Ảnh minh họa

Trong y học hiện đại, tác dụng của cá chép đến từ thành phần dinh dưỡng của nó.

Xương khớp của mẹ bầu và hỗ trợ quá trình hình thành, phát triển khung xương thai nhi một cách hiệu quả.

Protein của cá chép rất dễ hấp thu. Bà bầu ăn cá chép được xem là một cách đơn giản để cung cấp cho cả mẹ và em bé trong 9 tháng thai kì.

Cá chép giàu omega-3, đây là một dưỡng chất có lợi cho sự phát triển não bộ của thai nhi. Vì vậy các bà bầu nên ăn cá chép.

Kẽm và sắt trong cá chép có tác dụng bổ máu, an thai, giảm tình trạng chuột rút cho bà bầu.

Ăn các món từ cá chép trong thời gian đầu mang thai có thể làm giảm nôn mửa, ốm nghén.

Cá chép giàu vitamin, đặc biệt là vitamin A, B, E, PP đặc biệt tốt cho mắt và giúp hạn chế dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

Tác hại nếu bà bầu ăn cá chép sai cách 

Bà bầu nên ăn cá chép, nhưng nó chỉ tốt khi dùng đúng cách.

Bà bầu không nên ăn gỏi cá chép vì dễ bị đau bụng đi ngoài và nhiễm kí sinh trùng.

Nhiều người cho rằng khi có thai cần ăn cá chép nguyên con, không mổ bỏ ruột là không đúng. Lòng cá chép có nhiều kí sinh trùng, còn mật cá chép chứa chất tetrodotoxin có thể gây ngộ độc.

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 Ảnh minh họa

Ăn cá chép cùng thịt gà, thịt chó có thể gây ra độc tố không tốt cho sức khoẻ.

Nấu cá chép cùng cam thảo hoặc ăn cá chép khi đang uống thuốc có thành phần cam thảo có thể sinh ra độc tố gây chết người.

 

Cũng không nên ăn lòng cá chép vì rất dễ bị nhiễm ký sinh trùng (giun, sán). Hoặc khi làm cá chép, không nên nấu cả con và không bỏ mật.

Cá chép “đại kỵ” với người mắc bệnh gì?

Những người mắc các bệnh gan, thận cần tuyệt đối không nên ăn. Vì thịt cá chép rất giàu chất đạm, trong khi đó người bị bệnh gan lại cần giảm lượng protein, kiểm soát lượng đạm ăn vào cơ thể hàng ngày không vượt quá ngưỡng cho phép.

Những người mắc bệnh xuất huyết cũng tránh ăn cá chép, do thành phần dinh dưỡng có trong cá chép giàu chất axit eicosapentaenoic, thành phần này sẽ gây ra sự ức chế tập tiểu cầu, chống lại bệnh huyết khối và những triệu chứng liên quan đến xuất huyết.

 

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