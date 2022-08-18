Xây dựng hệ xương chắc khỏe cho bé bằng những mẹo nhỏ được chuyên gia sức khỏe khuyến nghị

Trong khi di truyền ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và mật độ xương, thì thói quen ăn uống và hoạt động thể chất của một đứa trẻ quyết định rất nhiều đến sức khỏe của xương khi chúng lớn lên. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cha mẹ là đảm bảo sự phát triển thích hợp của con mình.

Khuyến khích con bạn ăn thức ăn có hàm lượng canxi cao. Canxi, một khoáng chất thường được biết đến để xây dựng hệ xương khỏe mạnh, không chỉ được tìm thấy trong các sản phẩm từ sữa mà còn có trong các loại đậu, quả hạch và hạt. Nếu trẻ muốn ăn các sản phẩm từ sữa, hãy hỏi chuyên gia dinh dưỡng về số lượng nên được ăn tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ. Tìm các loại thực phẩm thay thế các loại thực phẩm thông thường có hàm lượng canxi cao sẽ rất tốt cho bé.

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Vì hầu hết trẻ em không thích ăn thực phẩm có chứa Vitamin D, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyên bạn nên bổ sung Vitamin D vì nó giúp hấp thụ canxi. Ngay cả trẻ sơ sinh nhỏ cũng được khuyến cáo uống Vitamin D.

Vitamin

Vitamin K được tìm thấy trong các loại rau xanh như cải xoăn, bắp cải, rau bina và bông cải xanh. Phần còn lại của vitamin mà chúng ta hấp thụ là từ các vi khuẩn tốt có trong ruột kết.

Magiê

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Hạnh nhân, rau bina, bơ đậu phộng, đậu đen, đậu tây và bơ là những nguồn cung cấp magiê dồi dào. Khuyến khích con bạn ăn những thứ này.

Khuyến khích trẻ tập thể dục

Ảnh minh họa: Internet

Cơ bắp của chúng ta chỉ trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng ta sử dụng chúng. Tương tự như vậy, xương cũng trở nên chắc khỏe hơn theo cách này. Hãy để con bạn đi bộ, nhảy và leo núi, tất cả đều tốt cho việc xây dựng xương. Các hoạt động này sử dụng lực của cơ và trọng lực để tạo áp lực lên xương. Áp lực giúp xương chắc khỏe hơn. Trẻ em có thể nâng tạ một cách an toàn miễn là chúng được giám sát trực tiếp và có thể làm theo hướng dẫn. Tuy nhiên, các hoạt động như đạp xe không liên quan đến áp lực trọng lực nặng mà chỉ giúp ích cho sức khỏe tổng thể.

Mỗi cá nhân cần canxi, vitamin D và tập thể dục như một chế độ dưỡng sức. Tuy nhiên, nó thực sự quan trọng đối với trẻ em, đặc biệt là khi chúng đang lớn, ở độ tuổi thanh thiếu niên và tiền thiếu niên.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy cung cấp những chất dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ nhỏ của bạn và tránh cho trẻ ăn thức ăn chế biến sẵn, vì chúng sẽ bị cướp đi các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, tạo ra tác động xấu đến xương. Cho trẻ ra ngoài nắng vì nó giúp cơ thể hấp thụ Vitamin D, giúp xương chắc khỏe hơn. Khuyến khích con tham gia các hoạt động và duy trì cân nặng hợp lý. Thiếu cân cũng có thể làm tăng nguy cơ bị loãng xương do làm giảm thêm mật độ xương và dẫn đến yếu xương ở độ tuổi sau này.

Theo India express