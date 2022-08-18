Nên hay không nên khi thêm muối vào đồ ăn của trẻ? Cách nêm gia vị nào là hợp lý cho bé yêu nhà bạn?

Preeti Parikh, bác sĩ nhi khoa và giám đốc y tế điều hành tại GoodRx, Hoa Kỳ cho biết: "Cho đến 12 tháng tuổi, con bạn đã nhận đủ muối từ sữa công thức và sữa mẹ, vì vậy không cần thêm muối vào bất kỳ thực phẩm nào khác. Sau đó, muối chỉ an toàn với số lượng rất hạn chế khi thêm vào món cho trẻ."

Muối là một phần tự nhiên trong chế độ ăn uống, nhưng hầu hết mọi người ngày nay ăn quá nhiều, có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe . Đặc biệt không nên cho trẻ sơ sinh quá nhiều muối.

Dưới đây là những điều bạn cần biết về lượng muối tiêu thụ cho con.

Muối có an toàn cho con không?

Muối tự nhiên có trong sữa mẹ hoặc sữa công thức là an toàn cho con bạn, nhưng đó là tất cả những gì trẻ cần. Không nên cho trẻ dưới 1 tuổi thêm muối vào thức ăn đặc.

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Kristian Morey, một chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng của chương trình Giáo dục về Dinh dưỡng và Bệnh tiểu đường tại Trung tâm Y tế Mercy cho biết: "Muối, hoặc natri clorua, là một chất dinh dưỡng thiết yếu tự nhiên có trong hầu hết các loại thực phẩm và có trong sữa công thức và sữa mẹ. Không cần thiết phải thêm muối vào chế độ ăn của trẻ trong hầu hết các trường hợp."

Trên thực tế, thêm muối vào chế độ ăn của trẻ có thể gây hại cho thận của trẻ, vì thận của trẻ không thể đối phó với lượng muối cao. Cho trẻ ăn thức ăn đặc mà không ướp muối cũng sẽ giúp bé phát triển sở thích đối với thức ăn không ướp muối, từ đó có thể ăn uống lành mạnh hơn trong suốt cuộc đời.

Rủi ro khi cho trẻ ăn muối quá sớm

Mặc dù muối là một khoáng chất thiết yếu, nhưng nhìn chung bạn không phải lo lắng về việc con mình có đủ chất hay không. Trừ bất kỳ lưu ý về bệnh riêng cụ thể nào của bé, còn lại trẻ sơ sinh sẽ tiêu thụ đủ natri chỉ bằng cách uống sữa mẹ hoặc sữa công thức.

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Mối quan tâm là đảm bảo rằng em bé của bạn không có quá nhiều muối. Thêm muối vào chế độ ăn của trẻ có thể khiến trẻ vượt quá lượng khuyến nghị và có thể gây ra vấn đề như:

Thận hư

Thận của trẻ chưa phát triển hoàn thiện và chúng có thể không xử lý được lượng muối dư thừa. Điều đặc biệt quan trọng là tránh thực phẩm chế biến sẵn hoặc đóng gói sẵn vì những thực phẩm này có xu hướng có hàm lượng natri cao nhất.

Huyết áp cao

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Trẻ bắt đầu ăn muối có thể phát triển sở thích ăn mặn của bé, ở một mức độ nào đó thì tốt, nhưng quá nhiều muối có thể gây ra vấn đề như khiến trẻ có nguy cơ bị cao huyết áp khi lớn lên. Huyết áp cao ở trẻ em có liên quan đến các nguy cơ sức khỏe như bệnh tim.

Miễn dịch suy yếu

Nghiên cứu gần đây đã liên kết việc ăn quá nhiều muối với hệ thống miễn dịch suy yếu. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ quá nhiều muối khiến thận phải làm việc quá sức, giải phóng các chất ức chế hoạt động của hệ miễn dịch vào cơ thể.

Khi nào và làm thế nào để thêm muối vào món cho trẻ

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Sau khi trẻ tròn 1 tuổi, bạn có thể cân nhắc cho một chút muối vào thức ăn. Tuy nhiên, tốt nhất là nên hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn vì chúng chứa nhiều muối. Thông thường, thực phẩm mua ở cửa hàng đã chứa sẵn muối. Ăn những món này gần như chắc chắn sẽ khiến em bé của bạn vượt quá lượng khuyến nghị, điều này có thể gây ra vấn đề sức khỏe.

Nếu bạn chọn phục vụ thực phẩm chế biến, đừng thêm muối vào nấu ăn. Hãy nhớ rằng nếu bạn đang sử dụng gia vị có natri, chẳng hạn như nước tương hoặc nước sốt cà chua, hoặc cho con bạn ăn thức ăn mặn hơn như thịt, mì ống và pho mát, hoặc thực phẩm đóng hộp, bạn có thể đã đáp ứng hoặc vượt quá khuyến nghị natri cho trẻ nhỏ.

theo Verywell family