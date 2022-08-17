Hãy bình tĩnh và xử lý tình huống khi con bị sặc hay hóc dị vật theo những lời khuyên này có thể cứu mạng trẻ trong giây lát

Mặc dù thực tế là trẻ em thường chịu sự giám sát của người lớn nhiều nhất, nhưng một vật lạ có thể xâm nhập qua cổ họng khá dễ dàng. Sơ cứu ban đầu là một kỹ năng đặc biệt mà mọi người đều có thể học và nên làm.

Đây là những việc cần làm trong tình huống như thế này.

Có các dấu hiệu nghẹt thở khác nhau. Nếu một đứa trẻ đang thở nhưng cũng ho, điều này có nghĩa là có một phần đường thở bị chồng chéo lên nhau. Bé cần tiếp tục ho để loại bỏ dị vật mắc kẹt. Nôn trớ cũng có thể do phản xạ của cơ thể bị dị vật trong thanh quản gây ra. Những phản ứng tự nhiên này của cơ thể sẽ giúp làm sạch cổ họng của trẻ mà không cần can thiệp hoặc các kỹ thuật đặc biệt.

Giai đoạn thở hổn hển khó khăn là một điều hoàn toàn khác. Nếu trẻ đột ngột ngừng ho, la hét hoặc phát ra bất kỳ âm thanh nào khác, điều đó có nghĩa là có thứ gì đó đã chặn đường thở. Âm thanh "mờ" hoặc miệng không mở tiếng được cũng có thể là dấu hiệu của việc bị nghẹn.

Da đột ngột thay đổi thành hơi xanh hoặc đỏ người lên, không thể hít vào và tiết nước bọt tích cực đều là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy con đang bị ngạt thở. Trong một số trường hợp, mất ý thức có thể xảy ra.

Để giúp trẻ, bạn cần bình tĩnh và gọi ngay xe cấp cứu. Bắt đầu tiến hành thủ thuật cứu hộ trước khi bác sĩ đến.

Đừng cố gắng với tay để lấy vật bị mắc kẹt. Điều này có thể góp phần làm cho dị vật xâm nhập sâu hơn vào đường hô hấp. Chỉ lấy dị vật ra khỏi miệng nếu bạn có thể nhìn thấy nó.

Trẻ em đến 1 tuổi

Thông thường ở giai đoạn sơ sinh, trẻ bị sặc thức ăn hoặc khi trẻ nôn trớ. Nguy cơ trẻ sẽ bị sặc và bắt đầu ngạt thở xảy ra khi trẻ rất đói vì việc bú bị gián đoạn kéo dài, bú sai tư thế hoặc mẹ có nhiều sữa mà trẻ không kịp nuốt. Điều này cũng có thể xảy ra khi thức ăn được nghiền nhỏ và chứa nhiều mảnh lớn.

Có một số phương pháp sẽ giúp cứu sống con bạn trong tình huống như thế này.

Đặt trẻ trên cánh tay của bạn với bụng của chúng hướng xuống và nghiêng đầu của trẻ xuống dưới. Dùng tay kia vỗ nhẹ 5 lần vào giữa hai bả vai. Làm như thể bạn đang cố gắng di chuyển một vật bị kẹt vào miệng.

Đặt trẻ nằm ngửa sao cho đầu ở dưới toàn bộ cơ thể. Nhấn bằng ngón giữa và ngón trỏ 5 lần dưới khung xương sườn.

Trẻ em trên 1 tuổi

Đối với trẻ lớn hơn, bạn sẽ cần thực hiện các "quy trình cứu hộ" khác nhau.

Dùng tay của bạn làm điểm tựa để đứa trẻ cúi người về phía trước. Đánh trẻ vào giữa hai bả vai bằng gót bàn tay còn lại. Đánh mạnh và mạnh 5 lần.

Lật trẻ quay lưng về phía bạn và quỳ gối nếu trẻ còn nhỏ. Dùng hai tay ôm lấy eo con. Siết một tay thành nắm đấm và đặt tay kia lên trên. Ấn mạnh 5 lần từ dưới lên huyệt nằm dưới ngực (giữa xương sườn và rốn). Lặp lại cho đến khi vật mắc kẹt ra ngoài.

Nếu đứa trẻ đang nằm và không có cơ hội để nâng chúng lên, bạn nên hành động khác. Đặt đứa trẻ nằm ngửa và ngồi trên đầu gối của bạn, tay bạn đặt trên hông của chúng, đối mặt với đầu của chúng. Đặt bàn tay của bạn lên trên bàn tay kia và ấn mạnh vào dưới ngực bằng đệm của lòng bàn tay dưới theo chuyển động trượt về phía đầu. Lặp lại cho đến khi dị vật ra khỏi cổ họng.

Nếu nhịp thở của trẻ vẫn chưa hồi phục hoặc trẻ bất tỉnh sau khi lấy dị vật mắc kẹt ra, bạn cần hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim gián tiếp cho trẻ. Hãy nhớ rằng các kỹ thuật này khác nhau đối với trẻ sơ sinh và trẻ lớn hơn.

Làm thế nào để ngăn chặn trẻ bị nghẹt thở

Để giảm thiểu nguy cơ ngạt thở, bạn có thể thực hiện các thao tác đơn giản.

Hãy để mắt đến con bạn để đảm bảo rằng chúng không cho tất cả những thứ nhỏ nhặt vào miệng.

Đừng để chúng chơi với đồ chơi có chứa các mảnh nhỏ.

Cung cấp cho chúng trái cây và quả mọng không hạt.

Xay kỹ thực phẩm.

Giải thích cho trẻ rằng trẻ không được cười hoặc nói trong khi ăn.

Dạy trẻ không ngậm nhiều thức ăn trong miệng cùng một lúc.

Đừng cho chúng ăn một cách cưỡng bức. Chúng sẽ bắt đầu nhè ra và điều này sẽ làm tăng nguy cơ bị nghẹt thở.

Đừng để con bạn ăn uống khi đang đi bộ hoặc khi đang di chuyển trên các phương tiện giao thông.

Đừng đánh lạc hướng trẻ khi chúng đang ăn.

Đảm bảo rằng chúng không nhét nắp từ bút dạ và bút mực vào miệng trong khi vẽ.

Ngay cả người lớn cũng khó được bảo vệ để khỏi bị nghẹt thở. Nhưng bằng cách tuân theo những quy tắc đơn giản này, bạn sẽ bảo vệ con mình một cách hiệu quả.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ không bao giờ cần sử dụng các quy trình cứu hộ này. Nhưng điều rất quan trọng là phải biết chúng để phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.

Theo Brightside