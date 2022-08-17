Dạy con theo phong cách trí tuệ Tây Tạng, vừa hiệu quả vừa thúc đẩy con thông minh ngay từ khi lọt lòng

Theo hệ thống giáo dục của người Tây Tạng, trong giai đoạn này, cha mẹ nên nói chuyện với đứa trẻ như thể chúng là "vua hay hoàng hậu". Họ không nên cấm bất cứ điều gì hoặc trừng phạt đứa trẻ.

Ở độ tuổi này, trẻ rất tò mò, hiếu động và sẵn sàng khám phá thế giới. Nhưng con sẽ chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào để học hỏi và con chưa thể đưa ra kết luận hợp lý. Vì vậy, nếu con làm điều gì đó sai trái hoặc nguy hiểm, bạn nên nhìn vào rồi bày tỏ việc sợ hãi cũng như cố gắng chuyển sự chú ý của con sang điều khác. Cảm xúc là ngôn ngữ mà trẻ hiểu rất rõ trong giai đoạn này.

Nếu bạn bảo bọc con quá mức và cấm chúng làm nhiều việc, thì có nguy cơ bạn sẽ kìm hãm sự nhạy bén về tinh thần của chúng và dạy chúng làm theo mà không cần suy nghĩ.

Giai đoạn 2: từ 5 đến 10 tuổi

Trong giai đoạn này, cha mẹ nên nói chuyện với con như thể chúng là "nô lệ" nhưng nên lưu tâm để không "độc ác". Vào thời điểm này trong cuộc đời của chúng, trí thông minh và tư duy logic đang phát triển và nền tảng của nhân cách trong tương lai của chúng đang hình thành.

Bây giờ, điều quan trọng là đặt ra các mục tiêu khác nhau cho con bạn, kiểm soát cách chúng đạt được và dạy con bạn sẵn sàng đối với những hậu quả do không đạt được mục tiêu gây ra. Vì vậy, một đứa trẻ nên bắt đầu học cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đừng ngại giao cho con bạn rất nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn này, chúng có thể đảm đương được và sẵn sàng học hỏi.

Nếu bạn không chuyển từ "vua" sang "nô lệ" trong giai đoạn này, chúng sẽ lớn lên một cách trẻ con và không thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Giai đoạn 3: từ 10 đến 15 tuổi

Từ 10 đến 15 tuổi, điều quan trọng là phải nói chuyện với trẻ như thể bạn bè bình đẳng. Bạn biết rằng bạn có nhiều kinh nghiệm sống và kiến ​​thức hơn, nhưng đứa trẻ phải có thể nói cho bạn biết chúng nghĩ gì và chia sẻ ý kiến ​​của riêng chúng.

Giúp con điều này: xin từ con lời khuyên và khuyến khích sự độc lập. Điều quan trọng là đưa ra lời khuyên chứ không phải mệnh lệnh hay cấm đoán, vì đây là độ tuổi hình thành tính độc lập trong suy nghĩ.

Nếu bạn ngăn cấm nhiều điều, bạn sẽ làm xấu đi mối quan hệ của cả hai và con bạn có thể tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm. Nếu bạn bảo vệ quá mức, chúng sẽ lớn lên không an toàn và phụ thuộc vào ý kiến ​​của người khác.

Giai đoạn 4: từ 15 tuổi trở lên

Đến lúc này, nhân cách của trẻ được hình thành đầy đủ. Bây giờ điều quan trọng là phải tôn trọng. Bạn có thể đưa ra lời khuyên, nhưng đã quá muộn để dạy được trẻ và trẻ nghe theo. Bạn sẽ thấy kết quả của hành động của mình: đứa trẻ độc lập, tự chủ và chúng tôn trọng cha mẹ cũng như mọi người khác nếu bạn có chiến lược hướng dẫn con như trên.

Theo Brightside