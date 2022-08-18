Những siêu thực phẩm giàu dưỡng chất giúp phát triển não bộ và hỗ trợ thể chất cho trẻ

Một chế độ ăn uống đầy đủ và lành mạnh bao gồm khoáng chất, vitamin và chất chống oxy hóa, cung cấp chất dinh dưỡng cho não và bảo vệ não khỏi căng thẳng hoặc lo lắng. Vì vậy, cha mẹ nên cung cấp cho trẻ một chế độ ăn "sạch" để trẻ tăng trưởng và phát triển toàn diện.

Giàu protein và chất dinh dưỡng, trứng có khả năng cải thiện sự tập trung và khả năng chú ý của trẻ. Lòng đỏ trứng cải thiện chức năng của não như duy trì sức mạnh duy trì và cải thiện kỹ năng giao tiếp. Trứng giúp tạo ra hormone hạnh phúc "serotonin" giúp trẻ luôn vui vẻ và sảng khoái tinh thần suốt cả ngày.

Cá

Ảnh minh họa: Internet

Cá chứa nhiều chất béo omega-3, i-ốt và kẽm cần thiết cho chức năng não. Cá tăng cường chất xám trong não và cũng ngăn ngừa sự suy thoái của não do tuổi tác. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng những người ăn cá có nhiều chất xám hơn, do đó nó giúp điều chỉnh tâm trạng của trẻ và cũng cải thiện trí nhớ của trẻ. Trẻ em ăn cá hàng tuần sẽ ít bị trầm cảm hơn vì nó chứa nhiều chất béo omega-3. Cá cũng giúp giảm bệnh tiểu đường loại 1 ở trẻ em.

Quả mọng

Quả mọng có các hợp chất gọi là anthocyanins tốt cho sức khỏe não bộ. Ăn quả mọng làm tăng lưu lượng máu đến não, chống viêm và cũng hỗ trợ sản xuất các tế bào thần kinh mới. Ăn quả mọng cũng giúp cải thiện hành vi nhận thức ở trẻ em. Nó cũng cải thiện kết quả học tập và làm cho não của trẻ tỉnh táo và nhạy bén.

Các loại rau

Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh rất cần thiết cho não bộ của trẻ. Các loại rau như rau bina, rau diếp và cải xoăn có chứa các hợp chất như flavonoid, vitamin E và K 1, giúp bảo vệ não bộ của trẻ. Trẻ em ăn nhiều rau lá có điểm nhận thức tốt hơn. Những loại rau xanh này cũng rất giàu chất xơ, do đó giúp giảm viêm trong não và ruột.

Sữa chua

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua không đường giàuvới protein rất tốt cho sức khỏe não bộ. Sữa chua có i-ốt giúp hỗ trợ hiệu quả chức năng não bộ và cải thiện kỹ năng nhận thức ở trẻ em. Sữa chua cũng chứa nhiều protein, kẽm, B12 và selen là những chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của não bộ. Ba mẹ hãy đảm bảo cung cấp sữa chua không đường cho con với trái cây và các loại hạt vào bữa sáng nhé.

Các loại hạt

Ảnh minh họa: Internet

Chúng chứa một lượng lớn vitamin E, kẽm, folate, sắt và protein. Các loại hạt giúp cải thiện kết quả học tập và chức năng nhận thức ở trẻ em. Những chất này cung cấp năng lượng cho não của trẻ và giúp cải thiện trí nhớ và kiểm soát tâm trạng thất thường ở trẻ. Chúng cũng tiết ra "hormone hạnh phúc" serotonin do đó giữ cho đứa trẻ không bị căng thẳng và vui vẻ. Hạt rất giàu chất xơ và protein.

Quả cam

Ảnh minh họa: Internet

Cam chứa nhiều vitamin C, rất cần thiết cho một bộ não khỏe mạnh. Tiêu thụ cam có những lợi ích như hiệu suất tốt hơn ở trẻ em, cải thiện khả năng tập trung, khả năng duy trì, khả năng tập trung. Cam cũng giúp cải thiện kỹ năng nhận thức ở trẻ.

Với những thông tin này, hi vọng các bậc cha mẹ sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích để bổ sung dinh dưỡng cho bé yêu nhà mình.

Theo Times of India