Phòng tránh bệnh cảm cúm cho trẻ khi thời tiết giao mùa

Nuôi dạy con 13/08/2022 00:47

hu-Đông là nhiệt độ và thời tiết thay đổi đột ngột, độ ẩm không khí cao, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn... Tất cả tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn có hại phát triển. Thời tiết giao mùa thường ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em và người già - đối tượng có sức đề kháng kém.

Cảm cúm là gì? 

Cảm cúm là tình trạng nhiễm virus dẫn đến tai, mũi, họng bị tấn công. Đối với người lớn hoặc người có sức đề kháng tốt, hầu như sẽ tự khỏi. Tuy nhiên đối với trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 2 tuổi sẽ có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng hơn nếu không điều trị kịp thời, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Các biểu hiện đặc trưng của trẻ cảm cúm

Nếu thấy hiện tượng chảy nước mắt, nước mũi, hắt xì liên tục, đau đầu chóng mặt, bạn có thể nghĩ đến khả năng mình đã mắc bệnh này. Hơn hết, để phòng ngừa, hãy ăn uống đầy đủ chất, uống nhiều nước, tập luyện thể dục thường xuyên để tăng sức đề kháng, rửa tay nhiều lần để loại trừ mầm bệnh lây lan, nơi ở thoáng mát, sạch sẽ để tránh vi khuẩn, virus trú ngụ.

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 Ảnh minh họa

Phòng ngừa trẻ cảm cúm

Giữ vệ sinh môi trường sống, vệ sinh cá nhân tốt, vệ sinh răng miệng, mũi họng.

Thường xuyên rửa sạch tay bằng xà phòng.

Giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi, đặc biệt khi giao mùa chuyển từ nóng sang lạnh.

Hạn chế tiếp xúc nguồn bệnh, nhất là những người có biểu hiện mắc bệnh đường hô hấp. Khi tiếp xúc phải đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm. Đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người.

Che miệng khi ho và hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi.

Tập thể dục đều đặn bằng các hình thức tập luyện phù hợp với bản thân để cơ thể luôn khoẻ mạnh.

Phòng tránh bệnh cảm cúm cho trẻ khi thời tiết giao mùa - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ăn uống đủ chất, tăng cường bổ sung các loại vitamin, nhất là vitamin C giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể bằng các thực phẩm giàu vitamin C như: rau xanh, các loại quả như táo, cam, quýt, bưởi…

Chủ động tiêm vaccine phòng cúm.

Các vaccine phòng cúm an toàn và có hiệu quả phòng các thể nhẹ và nặng của cúm, tỷ lệ bảo vệ tương đối cao 70-90%.Những người nên tiêm vaccine phòng cúm là những người có nguy cơ mắc bệnh cúm và có nguy cơ biến chứng cao như: Trẻ em; phụ nữ mang thai; người trên 65 tuổi; người mắc các bệnh mạn tính: đái tháo đường, hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh tim mạch, người nhiễm HIV/AIDS, ung thư, nhân viên y tế... Tiêm phòng cúm là phương pháp phòng ngừa trẻ cảm cúm hiệu quả  

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