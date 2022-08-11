Cha mẹ đặc biệt lưu ý những nguy hiểm rình rập trẻ ngay trong chính ngôi nhà mình

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng môi trường trong nhà rất an toàn, nhưng họ chưa lường đến những nguy cơ tiềm ẩn từ những vật dụng tưởng chừng đơn giản. Đó có thể là vật tiềm ẩn gây ra ảnh hưởng sức khỏe của bé. Do đó dù ở trong môi trường gia đình quen thuộc, cha mẹ cũng cần giữ bé tránh xa những vật này để tránh các tai nạn đáng tiếc.

Cha mẹ nên mua các loại miếng dán ổ cắm để tránh việc bé nghịch và cắm đồ vào bên trong.

Ổ cắm là một mối nguy hiểm với em bé. Trẻ mới biết đi còn rất tò mò về những thứ mới lạ và không có cảm giác nguy hiểm. Các ổ cắm điện lại được gắn vào tường ở vị trí dễ thấy nên các bé rất thích thú và muốn tìm hiểu hay thò tay, cho đồ có đầu nhọn vào bên trong. Điều này có thể dễ khiến em bé bị điện giật.

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Cửa sổ hoặc ban công căn hộ cao tầng

Nếu bạn đang sống trong một căn hộ chung cư cao tầng thì cửa sổ mở hoặc ban công là những nơi cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Đối với trẻ, khung cảnh ngoài cửa sổ và ban công luôn kích thích trí tò mò và sự khám phá của trẻ. Bạn cần:

- Làm khung, hàng rào chắn phù hợp cho tất cả cửa sổ, ban công.

- Không để các loại ghế, kệ, thùng gần cửa sổ hoặc ban công vì trẻ có thể đẩy các vật dụng này gần cửa sổ hoặc ban công để leo và trèo ra bên ngoài.

- Đóng các cửa sổ hoặc cửa ra ban công khi bạn đang làm việc nhà và trẻ chơi trong nhà.

- Không nên bế trẻ nhỏ lại sát ban công hoặc cửa sổ. Điều này kích thích trẻ tò mò hoặc muốn khám phá và trẻ sẽ cố gắng lại gần những khu vực này khi không có người lớn bên cạnh.

Vật sắc nhọn

Tai nạn thương tích gây nên bởi các vật sắc nhọn thường hay gặp ở trẻ em ở tất cả mọi lứa tuổi, ở bất kỳ đâu và bất cứ lúc nào. Chấn thương do những vật sắc nhọn gây ra cho trẻ em có nhiều mức độ khác nhau. Nếu ở mức độ nghiêm trọng, trẻ em có thể bị khuyết tật vĩnh viễn hoặc tử vong.

Cha mẹ cần để tất cả đồ vật sắc nhọn xa tầm tay của con để đảm bảo an toàn cho con.

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Phòng tắm

Bề mặt nhà tắm khá trơn trượt, trong khi đó bé rất khó để phòng vệ cho mình khi trượt, ngã vì khả năng giữ thăng bằng còn kém.

Cha mẹ nên lựa chọn gạch không trơn trượt cho sàn phòng tắm. Ở phía trước cửa nhà vệ sinh hay gần bồn tắm... nên sử dụng thảm cao su, sản phẩm lót sàn nhà tắm có độ ma sát cao. Bên cạnh đó, mẹ cũng nên dùng thảm lót chậu tắm cho bé để tránh bé bị trượt gây chấn thương. Nếu có nước trong nhà vệ sinh hay khu vực xung quanh, cha mẹ cần nhanh chóng làm sạch, lau khô.