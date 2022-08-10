Những thực phẩm gây hại đến IQ thai nhi, mẹ cần biết để tránh cho con

Trong đó, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng để sự phát triển IQ của thai nhi trong bụng mẹ. Chính vì thế, mẹ cần tìm hiểu kỹ lưỡng những thực phẩm gây hại đến IQ thai nhi trong bài viết sau nhé!

Xuyên suốt quá trình mang thai , mẹ bầu cần phải chú trọng rất nhiều thứ để giữ mình và thai nhi được khỏe mạnh. Đặc biệt để thai nhi phát triển trí não một cách bình thường, mẹ bầu cũng cần bổ sung những kiến thức để chuẩn bị để chăm sóc cho bản thân và bé tốt nhất.

Cá là một loại thực phẩm phổ biến và là món ăn yêu thích của nhiều mẹ bầu thai mang thai. Đặc biệt là những loại cá biển có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao như hàm lượng protein, acid béo omega-3 đặc biệt tốt cho sự phát triển não bị ở thai nhi. Ngoài những loại cá biển giàu chất dinh dưỡng, các mẹ cũng cần vạch ra “blacklist” những loại cá chứa nhiều hàm lượng thủy ngân gây hại cho thai nhi như: Cá thu, Cá ngừ, Cá mập, Cá kiếm, Cá kình.

Đặc biệt là khi sử dụng các loại cá này khi đã được chế biến đóng hộp sẵn, hàm lượng thủy ngân lớn sẽ đi vào cơ thể mẹ và gây ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi.

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Đồ ăn quá mặn

Những người thích ăn mặn rất thích các món ăn đậm đà, nhiều gia vị, đặc biệt rất khoái các món dưa chua. Tuy nhiên, bà bầu nếu ăn những loại thực phẩm chứa nhiều muối có thể dẫn tới tình trạng rụng tóc. Việc rụng tóc ảnh hưởng tới trí nhớ của phụ nữ sau sinh.

Ngoài ra, đồ ăn quá mặn còn ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là trí não, làm suy giảm trí thông minh của em bé. Muốn con mình sau này thông minh, lanh lợi, bà bầu cần ăn nhạt, nói không với các thực phẩm như dưa cải muối.

Trái cây quá chua

Người xưa quan niệm rằng, "thèm chua đẻ con trai, thèm cay đẻ con gái", vì thế có không ít bà bầu cố tình ăn nhiều đồ chua để mong sinh được con trai. Tuy nhiên, ăn nhiều đồ chua sẽ làm giảm độ pH trong máu của bà bầu, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển trí não của thai nhi.

Trong giai đoạn ốm nghén, một số bà bầu rất thèm chua, chỉ cần ăn một chút là cảm giác buồn nôn sẽ thuyên giảm. Đây là một phản ứng sinh lý bình thường khi mang thai, không liên quan nhiều tới vấn đề sinh con trai, con gái. Vì thế, bà bầu đừng nghĩ mình thèm chua là có khả năng sinh con trai, từ đó ráng ăn nhiều các loại trái cây chua, nó sẽ cực kỳ gây hại. Món ăn nào cũng vậy, nếu ăn quá mức cho phép đều gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể.

Mặc dù không tới mức bà bầu phải kiêng ăn đồ chua vì lo sợ ảnh hưởng tới IQ của em bé, nhưng cần phải ăn với số lượng vừa phải và không được lạm dụng.

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Quẩy chiên

Để những chiếc quẩy được phồng xốp, giòn ngon hấp dẫn, người ta thường cho thêm phèn chua, soda vào trong bột mì. Phèn chua thực chất là muối nhôm (nhôm sunfat hydrat), cực kỳ hại thận nếu ăn nhiều.

Bà bầu ăn nhiều quẩy chiên sẽ khiến nhôm đi vào mô não của thai nhi thông qua tuần hoàn máu nhau thai, ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của thai nhi. Hơn nữa, quẩy chiên chứa nhiều dầu, không phải là thực phẩm có lợi cho bà bầu.

Tóm lại, những loại thực phẩm trên nếu ăn số lượng ít sẽ không ảnh hưởng nhiều tới thai nhi. Ngược lại, nếu ăn quá nhiều, không kìm chế được số lượng ăn hàng ngày, chắc chắn nó sẽ tác động xấu tới cả mẹ lẫn con.

Đồ uống có cồn

Một biến chứng nguy hiểm do sử dụng rượu bia trong quá trình mang thai là gây hội chứng suy thai do rượu ở thai nhi. Hội chứng này có thể gây ra rất nhiều dị tật bẩm sinh nghiêm trọng cho bé như ảnh hưởng tới sự phát triển trí não, kích thước đầu nhỏ, suy giảm chiều cao, cân nặng hoặc có các đặc điểm bất thường trên khuôn mặt.

Thức uống chứa cafein

Cafein là một chất kích thích giúp người sử dụng giữ tỉnh táo mỗi ngày. Tuy nhiên việc lạm dụng quá mức cafein sẽ gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Cafein có thể đi qua được nhau thai, tác động xấu tới các cơ quan phát triển trong bào thai do cơ thể của thai nhi không xử lý được các loại chất này.

Bên cạnh đó, việc mẹ bầu sử dụng các thức uống chứa nhiều cafein trong một thời gian dài cũng khiến em bé phải hoạt động quá tải. Cafein còn khiến nhịp tim của thai nhi đập nhanh hơn, dễ gây ra tình trạng như tim không đều và rối loạn giấc ngủ.