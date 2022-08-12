Nước dừa mang lại nhiều lợi ích cho mẹ bầu và những lưu ý cần thiết

Uống nước dừa và ăn cơm dừa tươi sẽ giúp bà bầu sau này tiết ra nhiều sữa. Sau khi sinh con, người mẹ cũng nên uống nước dừa để tăng cường việc tiết sữa.

Nước dừa chứa nhiều vitamin và dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nên sẽ giúp cải thiện hệ thống miễn dịch , ngăn ngừa viêm nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh khi mang thai.3. Giảm đau nhức

Một trong những điều tuyệt vời về nước dừa là nó giúp thư giãn cơ bắp và hệ thần kinh một cách tự nhiên vì có chứa magiê. Nước dừa có thể giúp giảm đau và sưng khớp, tình trạng thường xảy ra khi mang thai.



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Điều trị nhiễm trùng cho bà bầu

Nước dừa rất giàu các loại vitamin và khoáng chất, chất chống oxy hóa. Vì thế, nó sẽ thúc đẩy miễn dịch cơ thể, phòng tránh viêm nhiễm. Trong nước dừa còn có chứa axit lauric, một axit béo chuỗi trung bình chịu trách nhiệm sản xuất monolaurin, chất kháng virus mạnh mẽ, giúp chống lại các loại vi khuẩn và virus như cảm cúm, ho…

Điều hòa mức cholesterol

Nước dừa hoàn toàn không chứa cholesterol, là thức uống tốt cho tim mạch. Nước lọc không chứa cholesterol nhưng cũng không chứa magiê hoặc các hợp chất dinh dưỡng khác. Uống nước dừa thường xuyên, thậm chí có thể làm tăng loại cholesterol có lợi (HDL) trong cơ thể.

Tăng năng lượng

Việc tăng cân nhanh khi mang thai có thể khiến nhiều bà bầu thường xuyên mệt mỏi. Nước dừa có thể giúp phục hồi năng lượng bằng cách tăng cường trao đổi chất và kích thích chức năng tuyến giáp.

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Bổ sung chất điện phân

Nước dừa cung cấp các chất điện phân và chất khoáng cần thiết cho cơ thể như canxi, kali, natri, photpho. Các chất này có tác dụng cân bằng chất lỏng, duy trì huyết áp, điều chỉnh độ pH, tăng cường hoạt động của các cơ, đồng thời giúp giảm các triệu chứng phổ biến khi mang thai như ốm nghén, tiêu chảy, nôn ói…

Cải thiện nước ối

Nếu bà bầu muốn cải thiện môi trường và sức khỏe của em bé, nước dừa có thể tăng lượng nước ối.

Giúp làn da mẹ bầu căng mịn

Khi cơ thể có đầy đủ nước và chất điện giải, làn da của bạn sẽ trở nên căng mọng và sáng sủa hơn, tránh bị khô da.

Ngăn ngừa táo bón

Thức uống thơm ngon này là một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên giúp ngăn ngừa chứng táo bón thường xảy ra với phụ nữ mang thai.

Cung cấp nhiều dưỡng chất cơ thể cần

Nước dừa giúp cải thiện lưu thông máu và là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin C tuyệt vời. Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch và chất xơ quan trọng để ngăn ngừa táo bón.

Nước dừa chứa kali, canxi, magiê và phốt pho, đây đều là những chất điện giải quan trọng đối với phụ nữ mang thai.

Nước dừa và các sản phẩm từ dừa khác là nguồn cung cấp axit lauric tuyệt vời, có thể giúp bảo vệ cơ thể bà bầu khỏi bệnh tật và virus.

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Một số lưu ý với bà bầu cần tránh khi uống nước dừa

Uống nước dừa vào buổi tối

Nước dừa bổ sung lượng nước lớn, có tác dụng lợi tiểu nhưng không phù hợp khi uống vào buổi tối hay đêm vì dễ khiến mẹ bị lạnh bụng, đau bụng, tiêu chảy.

Mẹ bầu bị huyết áp thấp, suy nhược

Mẹ bầu gặp tình trạng này trong thai kỳ hoặc từng có tiền sử cũng nên hạn chế uống nước dừa vì có thể khiến bệnh nghiêm trọng hơn.

Mẹ bầu bị đa ối

Uống nước dừa giúp bổ sung lượng nước lớn cho cơ thể, cũng làm tăng lượng nước ối nên những mẹ bầu bị đa ối cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước dừa uống thường xuyên.

Cơ thể mệt mỏi, cảm lạnh

Nước dừa có tính hàn, lạnh, nhất là nhiều mẹ có sở thích uống lạnh thì nên tránh dùng khi cơ thể đang mệt mỏi, cảm lạnh vì có thể khiến bệnh nghiêm trọng hơn.