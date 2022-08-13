Chuẩn bị hành trình mang thai tốt nhất cho các bà bầu

Mẹ bầu 13/08/2022 00:44

Mang thai vốn là thiên chức cao quý mà tạo hóa ban tặng cho chị em phụ nữ. Được làm mẹ là hạnh phúc vô cùng lớn lao của tất cả chị em nữ giới.

Chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho bà bầu và thai nhi

Thực phẩm chứa đạm

bà bầu rất cần nạp nhiều chất đạm giúp cơ thể có đầy đủ dưỡng chất để duy trì năng lượng và ổn định hàm lượng đường trong máu. Khi mẹ bầu được bổ sung đủ lượng đạm giúp tạo điều kiện cho thai nhi phát triển toàn diện và hạn chế tình trạng bất thường trong hệ thần kinh.Những động vật dồi dào chất đạm cần cho bà bầu chính là thịt, sữa, tôm, cua, trứng, cá,… Chất đạm thực vật gồm có đậu tương, đậu xanh, đậu, bơ, chuối…

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Thực phẩm chứa sắt

Phụ nữ khi mang thai rất cần bổ sung chất sắt đầy đủ cho sự phát triển của mẹ và bé. Việc thiếu chất sắt sẽ khiến bà bầu mệt mỏi, da dẻ xanh xao, thiếu máu, sút cân thậm chí có thể bị băng huyết. Người mẹ thiếu máu sẽ ảnh hưởng xấu đến tiến trình phát triển của trẻ, dễ bị sảy thai, thai chết yểu, thai suy dinh dưỡng, sinh non,…

Những loại thực phẩm chứa nhiều chất sắt dành cho bà bầu là thịt bò, thịt lợn, trứng gà, rau dền, bí đỏ, đậu tương, quả hạnh nhân, quả óc chó,… Ngoài ra mẹ bầu có thể sử dụng thêm viên sắt bên cạnh việc sử dụng thực phẩm nhưng phải tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Thực phẩm chứa canxi

Cua đồng, rong biển, sữa chua... được coi là các thực phẩm có chứa nhiều canxi, rất tốt cho sức khỏe

Đối với sữa, các bà bầu sẽ được bổ sung canxi, protein lành mạnh rất hiệu quả. Mỗi ngày chỉ cần uống 2 ly sữa bà bầu hoặc sữa không đường đã có thể đáp ứng được 80% nhu cầu canxi trong ngày.  

Thực phẩm chứa axit folic

Cải bó xôi, quả bơ, súp lơ... Với những ai ưa chuộng các loại rau, củ, quả, sẽ không còn lạ gì với tính năng thần kỳ của loại súp lơ bổ dưỡng này. Súp lơ không chỉ tốt trong việc chống lão hóa da, giúp dễ tiêu hóa và ngăn ngừa một số loại bệnh ung thư mà còn chứa một hàm lượng lớn axit folic (chỉ một chén súp lơ nhỏ nhưng có thể chứa tới 50mg axit folic).

Những thói quen cần tránh khi mang thai:

Căng thẳng

Đối với người phụ nữ, mang thai là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao, nhưng đây cũng chính là giai đoạn mà chị em gặp phải những áp lực lớn từ nhiều phía, như gia đình, công việc… Hơn nữa, nội tiết tố ở giai đoạn này cũng có nhiều thay đổi khiến họ nhạy cảm hơn rất nhiều, khả năng chịu áp lực cũng giảm đi. Khi những áp lực này không được giải tỏa, mẹ bầu có thể phải đối mặt với những tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe. 

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 Ảnh minh họa

Sử dụng điện thoại di động thường xuyên

Tác động của bức xạ điện thoại trong thời gian mang thai gây nên hội chứng tăng động giảm chú ý ở giai đoạn bào thai. Một rối loạn phát triển liên quan đến những tác động lên vùng não có nhiệm vụ phát triển các neuron quyết định hành vi. Trẻ mắc hội chứng này thường suy giảm khả năng học tập và gặp khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người.

Ngoài ra, bà bầu tắm nước nóng quá nhiều, ăn cay, nằm ngửa, thường xuyên xoa bụng cũng mang lại rất nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mẹ và bé.

Nước dừa mang lại nhiều lợi ích cho mẹ bầu và những lưu ý cần thiết

Nước dừa mang lại nhiều lợi ích cho mẹ bầu và những lưu ý cần thiết

Nếu là bà bầu có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh đặc biệt liên quan tới huyết áp hay đường huyết, việc uống nước dừa với liều lượng hợp lý sẽ mang lại những lợi ích dưới đây.

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