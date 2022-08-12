Quy tắc quản lý bệnh hen suyễn ở trẻ em mà cha mẹ nào cũng nên biết

Nuôi dạy con 12/08/2022 16:08

Con bạn có bị hen suyễn không? Bạn có lo lắng nếu con bạn gặp nguy cơ mắc căn bệnh này không? Dưới đây là lời khuyên về cách quản lý chúng, với chuyên môn từ dịch vụ Y học Hô hấp tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK (KKH), một thành viên của nhóm SingHealth đến từ Singapore.

Quy tắc quản lý bệnh hen suyễn ở trẻ em mà cha mẹ nào cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹo quản lý bệnh hen suyễn

Hen suyễn là một bệnh viêm mãn tính của đường hô hấp dưới của phổi. Nó rất phổ biến trên toàn thế giới. 

Điều gì xảy ra trong cơn hen suyễn?

Quy tắc quản lý bệnh hen suyễn ở trẻ em mà cha mẹ nào cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi tiếp xúc với các tác nhân gây viêm đường hô hấp, các đường thở bị thu hẹp và tắc nghẽn bởi chất nhầy. Tình trạng viêm có thể vẫn tiếp diễn ngay cả khi bạn không quan sát thấy bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào.

Nguyên nhân nào gây ra các cơn hen suyễn?

Quy tắc quản lý bệnh hen suyễn ở trẻ em mà cha mẹ nào cũng nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh hen suyễn do đường thở nhạy cảm phản ứng với các tác nhân gây bệnh. Những tác nhân này có thể khác nhau ở mỗi người. Việc tránh các tác nhân gây ra là rất quan trọng. Một số kích hoạt phổ biến bao gồm:

  1. Nhiễm trùng, bao gồm cả cảm lạnh thông thường và cúm.
  2. Các chất gây dị ứng như bụi nhà, lông động vật, phấn hoa, nấm mốc trong nhà.
  3. Thời tiết thay đổi do nhiệt độ hoặc độ ẩm thay đổi.
  4. Ô nhiễm không khí như khói thuốc lá, khói xe cộ.

Những loại thuốc nào có thể được dùng cho bệnh hen suyễn?

Quy tắc quản lý bệnh hen suyễn ở trẻ em mà cha mẹ nào cũng nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có hai loại thuốc điều trị hen suyễn chính:

  • Thuốc ngăn ngừa : Những chất này hoạt động chậm để kiểm soát tình trạng viêm mãn tính, làm cho đường thở ít nhạy cảm hơn với các tác nhân gây ra. Sử dụng các loại thuốc / ống hít này hàng ngày trừ khi được bác sĩ hướng dẫn ngừng thuốc, điều này rất quan trọng trong việc kiểm soát bệnh hen suyễn.
  • Thuốc giảm đau: Những thuốc này có tác dụng nhanh chóng mở đường thở, giúp giảm nhanh các triệu chứng hen suyễn. Chúng chỉ nên được sử dụng khi cần thiết.

Tất cả các ống hít theo liều đo (MDI) nên được sử dụng cùng với một miếng đệm lót vì trẻ em có thể không điều phối được quá trình hít vào đúng cách.

Bạn có thể kiểm soát bệnh hen suyễn của con mình tốt hơn bằng cách nào?

  1. Giữ con bạn tránh xa những người hút thuốc và môi trường có nhiều khói thuốc.
  2. Tránh cho trẻ uống đồ uống lạnh và trái cây họ cam quýt khi trẻ không khỏe.
  3. Cố gắng cho trẻ nghỉ ngơi trong giai đoạn cấp tính.

Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu con bạn có các triệu chứng sau:

Quy tắc quản lý bệnh hen suyễn ở trẻ em mà cha mẹ nào cũng nên biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  1. Khó thở dù dùng thuốc
  2. Không thể cho ăn hoặc uống chất lỏng tốt
  3. Không thể nói thành câu hoàn chỉnh
  4. Buồn ngủ, không phản ứng và hôn mê, hay cáu kỉnh và khó bình tĩnh

Luôn nhớ mang theo máy thở khí dung, ống đệm và kế hoạch hành động tương tác với con mỗi khi đến phòng khám hoặc bệnh viện.

Theo Healthxchange

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