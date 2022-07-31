Cảnh giác tử thần rình rập quanh giấc ngủ của bé mà bấy lâu nay bạn không để ý

Nuôi dạy con 31/07/2022 09:38

Mối nguy hiểm đã được chứng minh về các tấm đệm lót cũi đã dẫn đến lệnh cấm vào năm 2022.

Cảnh giác tử thần rình rập quanh giấc ngủ của bé mà bấy lâu nay bạn không để ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những tấm chắn nôi (crib bumpers)  chắc chắn có vẻ là một ý kiến ​​hay khi bạn nghĩ đến giấc ngủ của bé con. Em bé nào không thích ngủ trong một vòng đệm ấm cúng sang trọng, phải không? Thêm vào đó, các thiết kế dễ thương trên miếng chắn, lót nôi mang lại hình ảnh dễ thương hơn nhiều so với thanh ray bằng gỗ của chiếc cũi em bé.

Chỉ có một vấn đề: Những tấm chắn nôi này có thể gây chết người - lý do tại sao chúng hiện bị cấm ở Hoa Kỳ. Đạo luật Giấc ngủ An toàn cho Trẻ sơ sinh được ký thành luật vào tháng 5 năm 2022 nghiêm cấm việc sản xuất hoặc bán các tấm đệm lót cũi có đệm trong tương lai.

Tất nhiên, hành động lập pháp đó không ảnh hưởng gì đến hàng triệu chiếc nôi cũi đã được bán và hiện đang được sử dụng.

Nếu cũi trẻ em sử dụng trong nhà bạn vẫn có đệm lót, bạn nên mang chúng ra ngoài. Sau đây bác sĩ nhi khoa Heidi Szugye từ Hoa Kỳ giải thích lý do tại sao việc loại bỏ nên ở đầu danh sách việc cần làm của bạn.

Rủi ro của tấm chắn nôi (crib bumpers) cho em bé

Các tấm chắn nôi có thể gây ngạt thở, bóp nghẹt và quấn cổ, đã có một thống kê đau lòng để chứng minh điều đó: Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) đã kết nối 113 trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh với các miếng đệm lót cũi từ năm 1990 đến năm 2019.

Đối với nhiều người, cuộc kiểm đếm bi thảm đó không phải là một điều bất ngờ.

Cảnh giác tử thần rình rập quanh giấc ngủ của bé mà bấy lâu nay bạn không để ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) đã khuyến cáo những người chăm sóc không nên sử dụng đệm lót cũi vào năm 2011 vì nguy cơ tiềm ẩn. Hành động đó theo sau một nghiên cứu năm 2007 vạch ra các đặc tính nguy hiểm của sản phẩm này.

Lệnh cấm liên bang không bao gồm lót cũi lưới không đệm. Nhưng Tiến sĩ Szugye khuyên bạn nên tránh xa tất cả các sản phẩm lót cũi cho con vì chúng không mang lại lợi ích thực sự mà còn gây thêm rủi ro.

Lót cũi cho bé ngủ nghiêng cũng bị cấm

Đạo luật Giấc ngủ An toàn cho Trẻ sơ sinh cũng dán nhãn "sản phẩm độc hại bị cấm" trên đồ ngủ nghiêng dành cho trẻ sơ sinh. Những sản phẩm chỉnh tư thế này nghiêng ở độ dốc lớn hơn 10 độ đã được phát hiện là có nguy cơ gây ngạt thở.

CPSC báo cáo 73 trường hợp tử vong trong số 1.108 sự cố liên quan đến giường ngủ nghiêng từ năm 2005 đến năm 2019. Thử nghiệm của cơ quan này không tìm thấy giường ngủ nghiêng nào an toàn cho giấc ngủ của trẻ sơ sinh.

Cách tạo môi trường ngủ an toàn cho bé

Sau tất cả thông tin về các tình trạng nguy hiểm khi ngủ, chúng ta hãy tập trung vào cách con bạn có thể ngủ lại một cách an toàn.

Các khuyến nghị về "Giấc ngủ An toàn" của AAP luôn bắt đầu giống nhau là: Đặt con bạn nằm ngửa khi ngủ. 

Sự thúc đẩy để trẻ nằm ngửa khi ngủ bắt đầu từ những năm 1990. Phong trào này đã làm giảm ngay lập tức số ca tử vong liên quan đến giấc ngủ và hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

Cảnh giác tử thần rình rập quanh giấc ngủ của bé mà bấy lâu nay bạn không để ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các đề xuất AAP khác liên quan đến nôi và ngủ bao gồm:

  • Cho phép bé ngủ trong không gian riêng của chúng. Ngủ chung giường với người lớn có thể nguy hiểm cho trẻ sơ sinh. Tăng nguy cơ ngạt thở do chăn ga gối đệm, cộng với khả năng bị người lớn cuộn vào người.
  • Không sử dụng xích đu hoặc ghế ô tô để ngủ. Những điều này có nguy cơ tương tự như trẻ ngủ nghiêng, chủ yếu là đầu của bé có thể đổ về phía trước do nghiêng và gây khó thở.
  • Đảm bảo rằng cũi nằm của con đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành. Tránh sử dụng cũi không đạt các tiêu chuẩn an toàn mới có hiệu lực. Những chiếc cũi cũ hơn thường có các cạnh thả xuống và các thanh treo rộng hơn có thể gây nguy hiểm.
  • Sử dụng một tấm nệm cứng vừa khít với nôi. Khe hở giữa nệm và cũi có nguy cơ gây ngạt thở. 
  • Không có chăn, gối hoặc thú nhồi bông lỏng lẻo trong cũi. Tiến sĩ Szugye nói: "Tất cả những gì bạn cần cho chiếc cũi là một tấm lót phẳng, vừa vặn. Bạn sẽ không muốn bất cứ thứ gì lỏng lẻo có thể cản trở việc thở của con bạn."
Cảnh giác tử thần rình rập quanh giấc ngủ của bé mà bấy lâu nay bạn không để ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Szugye nhấn mạnh: "Vị trí ngủ và môi trường ngủ của con bạn luôn quan trọng, cho dù đó là giấc ngủ ngắn hay vào ban đêm. Thực hiện theo các khuyến nghị này là một cách đơn giản để giảm nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) hoặc các trường hợp tử vong liên quan đến giấc ngủ khác."

Theo Cleveland Clinic

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