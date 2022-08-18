Thấu hiểu con trong từng khoảnh khắc bằng cách gắn kết với chàng trai tuổi teen nhà bạn từ những lời khuyên đơn giản này

Tuổi dậy thì và vị thành niên có thể mang lại một số thay đổi đối với tâm trí và cơ thể của một cậu bé, phản ánh thông qua hành vi của cậu bé. Hầu hết thanh thiếu niên, đặc biệt là các bé trai thích khám phá thế giới xung quanh, dù đi xe đạp lúc nửa đêm hay lẻn ra khỏi nhà để đi một đoạn đường. Hành động của con là không thể kiểm soát được. Vui vẻ vô hại thì không sao, nhưng các bậc cha mẹ sẽ trở nên đáng sợ khi nghĩ nếu con họ vượt quá tầm kiểm soát của họ hoặc tham gia vào các hoạt động gian lận hoặc nguy hiểm.

Những cậu bé tuổi teen được cho là lớn nhanh và có nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Con trai luôn bị đối xử "thô bạo", vì quan niệm của xã hội về sự khiêng cưỡng như con trai "có thể làm bất cứ điều gì". Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài thô kệch, mỗi người đàn ông và cậu bé cũng muốn được thấu hiểu và quan tâm. Vì vậy, cha mẹ nên bắt đầu tương tác với con trai tuổi teen của mình ở mức độ sâu hơn.

Con trai cố gắng rất nhiều để tìm kiếm sự an ủi từ người mình yêu nhưng hầu hết, nhưng dường như lại không thể đáp lại tình cảm của người khác. Cảm giác tự hào và cái tôi nam tính của họ ngăn cản họ hành động mềm mỏng, đó là kết quả của các giá trị xã hội và niềm tin. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cách để đối phó với những tình huống như vậy một cách thuần thục và khiêm tốn.

Con trai đôi khi cũng quá vô lý hoặc hung dữ. Họ đánh nhau với các học sinh khác hoặc đập cửa quá lớn đến mức gần như có vẻ bất lợi cho hành vi đang phát triển của mình. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng những cậu bé tuổi teen thường hiếu chiến nhất, có cảm giác lo lắng, oán giận sâu sắc, cảm giác thất bại và bất an khắc sâu trong các em.

Cha mẹ chắc chắn biết rõ nhất, nhưng một vài mẹo nhỏ về cách xử lý các cậu bé tuổi teen sẽ không làm tổn thương chúng mà chỉ giúp ích cho chúng. Vì vậy, ba mẹ hãy lưu ý về một số lời khuyên có thể mang lại lợi ích phần lớn trong việc nuôi dạy chàng trai nhà bạn.

1. Đừng làm bẽ mặt chàng trai của bạn

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Con bạn có thể 5 tuổi hoặc thậm chí 19 tuổi, điều đó không quan trọng. Nó vẫn là con bạn và bạn có trách nhiệm phải đưa chúng đến con đường đúng đắn. Con có thể đã làm điều gì đó rất sai trái và vì vậy bạn phải trừng phạt con hoặc làm cho con hiểu nhầm mức độ sai lầm của con, tất cả tùy thuộc vào tình huống. Đừng coi thường con, thay vào đó hãy làm cho con hiểu điều đó một cách tinh tế, bằng cách nói chuyện "từ trái tim đến trái tim".

2. Con đang trải qua nhiều cảm xúc

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Nếu chàng trai nhà bạn từng cảm thấy ngu ngốc hoặc chết lặng vì con không thể làm được điều gì đó, hãy cho con biết rằng con đang trưởng thành và phát triển mỗi ngày. Các cậu bé tuổi teen nhìn thế giới khác đi và cảm thấy rằng mình phải vượt trội trong mọi lĩnh vực, để sánh ngang với những bạn đồng trang lứa hàng đầu. Giữa sự cạnh tranh này, con có thể cảm thấy thất vọng, bị phản bội, ngu ngốc hoặc khờ khạo, nhưng không sao cả. Hãy nói với con rằng đó là một phần của quá trình trưởng thành.

3. Đừng cằn nhằn

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Nói dai nói dài có thể rất khó chịu và phiền phức. Bạn với tư cách là cha mẹ có thể liên tục cằn nhằn vì bạn phát ngán vì những trò hề của con. Nhưng, nó không tốt. Con trai của bạn có thể cảm thấy bực bội và cáu kỉnh hơn, mục đích duy nhất của việc cằn nhằn sẽ biến mất vì chúng không nghe lời bạn vào lúc đó. Mục đích duy nhất của con là nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nhắc mãi của ba mẹ.

4. Lấp đầy tâm trí con bằng những câu chuyện về những người đàn ông tài giỏi

Không có nhiều người đàn ông xuất sắc trong xã hội của bạn. Nhiều người đã thay đổi thế giới trước đây, bằng hệ tư tưởng và hành động của họ. Có những câu chuyện và tấm gương của những vĩ nhân cũng đã từng trải qua muôn vàn khó khăn. Đưa cho cậu bé của bạn một anh hùng của riêng cậu có thể là một xu hướng tích cực hướng tới việc noi theo những tấm gương tuyệt vời và liên quan đến hành vi tương tự trong cuộc sống thực của bé trai nhà bạn.

5. Mời bạn bè của con đến chơi thường xuyên hơn

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Những chàng trai tuổi teen là gì nếu không có bạn bè của chúng? Tuổi này có tính tương tác xã hội đối với con rất lớn và khi con gặp gỡ nhiều người mới sẽ hình thành mối quan hệ với họ. Một số mối quan hệ có thể bị vỡ, nhưng những người khác cũng có thể ở lại suốt đời. Vì vậy, đương nhiên là con trai của bạn sẽ muốn đi chơi với bạn bè của mình nhiều hơn. Hạn chế thời gian chơi của con bạn có thể là tiêu cực. Hãy tỏ ra ấm áp với bạn bè của trẻ, để trẻ cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên bạn.

6. Yêu thương hơn nữa chàng trai của bạn

Mỗi teen boy luôn mong muốn được yêu thương và quan tâm. Anh ấy có thể cảm thấy dễ bị tổn thương và cảm thấy bị buộc phải tin vào những tiêu chuẩn nhất định. Chúng ta phải hiểu và yêu con trai của chúng ta. Lắng nghe con nói và chia sẻ lời khuyên có thể là một trong những khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất đối với chúng. Sau tất cả, con đang chờ đợi để được yêu thương và vỗ về như một đứa trẻ nhỏ, cho dù con có lớn lên như thế nào đi chăng nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn làm theo những chỉ dẫn này trong khi giao tiếp với con trai tuổi teen của mình, thì chắc chắn bạn sẽ đóng được cầu nối giữa bạn và con cũng như sẽ chia sẻ mối quan hệ cha mẹ - con cái quý giá mà bạn hằng mong ước. Ngoài ra, đừng quên gọi anh ấy bằng những cái tên thân thương một thời. Mặc dù điều đó có thể khiến anh ấy xấu hổ, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ mỉm cười ít nhất một lần sau khi nghe thấy những biệt danh đáng yêu ấy!

Theo Times of India